L'Ajax è determinato a tornare in cima al campionato olandese e a laurearsi di nuovo campione. In passato ha conquistato il titolo dell'Eredivisie in 36 occasioni, ma non domina dal 2022 e ha chiuso al 5° posto in due delle ultime tre stagioni.

L'ex allenatore del Girona, Michel, ha ricevuto le redini dell'Ajax dopo un periodo di 12 mesi estremamente turbolento per il club di Amsterdam, durante il quale tre allenatori, John Heitinga, Fred Grim e Oscar Garcia, sono arrivati e poi partiti. Con nomi di spicco come Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt e Marc-André ter Stegen in rosa, il nuovo tecnico spera in prestazioni positive in questa stagione.

I risultati potrebbero non essere sempre andati a favore dell'Ajax negli ultimi tempi, ma alla Johan Cruyff Arena è sempre garantita un'atmosfera da brividi, generata da folle di oltre 50.000 spettatori. Puoi prenotare oggi i biglietti per le partite per assaporare tutto ciò che l'Ajax ha da offrire.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come assicurarti un posto alle prossime partite dell'Ajax, compreso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite dell'Ajax

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti gio 27 ago (20:00) Spareggio UECL: Ajax vs FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biglietti dom 30 ago (16:45) Telstar vs Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Biglietti sab 5 set (20:00) Ajax vs PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biglietti sab 12 set (20:00) Fortuna Sittard vs Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Biglietti mar 15 set (20:00) Ajax vs Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biglietti sab 19 set (20:00) Ajax vs Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biglietti sab 10 ott (21:00) Ajax vs NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biglietti dom 18 ott (16:45) Groningen vs Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Biglietti dom 25 ott (16:45) Sparta Rotterdam vs Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Ajax

I biglietti ufficiali per le partite dell'Ajax possono essere acquistati online dall'Official Ajax Ticketshop o tramite l'Official Ajax Resale Platform integrata del club.

Prima di effettuare un acquisto, devi scaricare l'Official Ajax App o visitare il sito del club per creare un account 'My Ajax'. I tifosi internazionali devono verificare la propria identità tramite l'app usando un sistema automatizzato (Mitek), scansionando un passaporto valido o una carta d'identità.

Le partite più richieste raramente arrivano alla vendita generale. Per assicurarsi i biglietti in anticipo, i tifosi possono acquistare un'iscrizione all'Ajax Supporters Association o una Club Card digitale direttamente tramite il proprio account.

L'Ajax in genere mette in vendita i biglietti in finestre cronologiche scaglionate in base al livello di priorità, di solito a partire dalle 10:00 (CET) nelle rispettive date:

Tempistica tipica di vendita Livello di priorità Giorno 1 (priorità più alta) Abbonati stagionali Giorno 2 Membri della Supporters Association Giorno 3 Titolari di Club Card Giorno 4 (se resta disponibilità) Pubblico generale (account verificati)

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite dell'Ajax sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti dell'Ajax?

I biglietti ufficiali per le partite dell'Ajax acquistati direttamente tramite il club in genere partono da €25-€35 per i posti nei settori dietro le porte e arrivano fino a €50-€100+ per le posizioni premium nei settori laterali, a seconda del profilo dell'avversario e della fascia della partita.

La disposizione dei biglietti alla Johan Cruijff ArenA è suddivisa in tre categorie di prezzo principali, strutturate attorno a quattro tribune geografiche:

Categoria biglietto Posizione nello stadio Fascia di prezzo base ufficiale Categoria 1 Settore laterale anello inferiore (tribune Est e Ovest) €50-€100+ Categoria 2 Settore laterale anello superiore (tribune Est e Ovest) €40-€75 Categoria 3 Settori dietro le porte, anello inferiore e superiore (tribune Nord e Sud) €25–€35

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che devi sapere sulla Johan Cruijff Arena

La Johan Cruijff ArenA, situata nel distretto Zuidoost di Amsterdam, è una struttura sportiva e di intrattenimento di livello mondiale, oltre a essere l'iconico stadio di casa dell'Ajax e della nazionale olandese, con una capienza di 55.865 posti.

A metà degli anni '80, Amsterdam progettò un nuovo stadio per guidare la propria candidatura alle Olimpiadi estive del 1992. Quando Barcellona vinse la candidatura, la città riadattò i progetti trasformandoli in una struttura polifunzionale ultramoderna.

Anche l'Ajax aveva urgentemente bisogno di una nuova casa. Il suo amato ma compatto stadio, De Meer, arrivava a un massimo di 19.000 posti, costringendo il club a ospitare le grandi sfide europee al vecchio Stadio Olimpico.

Nel 1996, la regina Beatrix inaugurò ufficialmente il nuovo stadio come Amsterdam ArenA. La partita inaugurale vide l'Ajax affrontare i giganti italiani del Milan. Nel 2018, lo stadio fu ufficialmente rinominato Johan Cruijff ArenA per onorare il leggendario giocatore dell'Ajax e olandese scomparso nel 2016.

Eventi storici ospitati alla Johan Cruijff ArenA:

Thriller calcistici: l'impianto di Amsterdam ha ospitato la finale di UEFA Champions League del 1998 (Real Madrid 1-0 Juventus) e la finale di UEFA Europa League del 2013 (Chelsea 2-1 Benfica), oltre a diverse partite di UEFA Euro 2000 e Euro 2020.

Il battesimo di Tina Turner: prima ancora che l'Ajax avesse giocato una partita di campionato nel nuovissimo stadio, l'icona pop Tina Turner vi aveva tenuto tre concerti consecutivi sold out, attirando oltre 150.000 fan.

Megastar globali: lo stadio è una delle tappe concertistiche di punta in Europa, avendo ospitato show leggendari di Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift e Coldplay.

Football americano e sport da combattimento: dal 1997 al 2007, lo stadio è stato la casa degli Amsterdam Admirals di NFL Europe, e si trasforma spesso anche per ospitare grandi eventi internazionali di kickboxing.

Tribune ripide: gli spalti sono tra i più ripidi del calcio europeo, con il secondo anello inclinato a un impressionante angolo di 37 gradi per mantenere i tifosi il più vicino possibile al campo.

Record e statistiche dell'Ajax

L'Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) è storicamente il club calcistico di maggior successo nei Paesi Bassi ed è una delle squadre più influenti dal punto di vista culturale nella storia del calcio mondiale.

Fondato nel 1900, il club ha fatto da pioniere alla rivoluzionaria filosofia del 'Calcio Totale' e ha creato un settore giovanile rinomato a livello mondiale.

Palmarès del club e principali trofei

Eredivisie (campionato olandese) : 36 titoli

KNVB Cup (Coppa d'Olanda) : 20 titoli

UEFA Champions League / Coppa dei Campioni : 4 titoli (1971, 1972, 1973 e 1995)

UEFA Europa League / Coppa UEFA : 1 titolo (1992)

Coppa delle Coppe : 1 titolo (1987)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Più gol: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Il Grande Slam

L'Ajax è uno di appena cinque club, insieme a Juventus, Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea, ad aver vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club storiche, Champions League, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA.

Muro difensivo

Nella stagione 2009-10 sotto Martin Jol, l'Ajax stabilì un record di Eredivisie subendo soltanto 4 gol in casa per tutta la stagione, segnando al contempo 106 reti complessive in campionato.

Il ritiro del n.14

L'Ajax ha ritirato permanentemente la maglia n.14 nel 2007 per onorare l'insostituibile eredità di Johan Cruyff.



