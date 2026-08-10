Mentre il West Ham United si prepara ad affrontare la stagione 2026/27 di EFL Championship, l’entusiasmo nell’East London è palpabile tra i tifosi che vogliono assicurarsi i biglietti del West Ham.

Con l’allenatore Nuno Espírito Santo al timone in una campagna intensa con l’obiettivo di ottenere l’immediato ritorno in Premier League, ogni giorno di partita al London Stadium ha un peso enorme.

Potresti esserci di persona per sostenere il West Ham nella corsa alla promozione. GOAL ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno per acquistare i biglietti del West Ham per la stagione 2026/27.

Prossime partite del West Ham nel 2026/27

Come acquistare i biglietti del West Ham 2026/27?

Per le partite del West Ham sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai biglietti per la singola gara ai rinnovi degli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality.

Puoi acquistare i biglietti ufficiali tramite il portale eTicketing ufficiale del club su eticketing.co.uk/whufc.

Ecco cosa devi sapere:

Priorità Claret Membership: I biglietti in vendita generale direttamente dal club senza una membership sono rari a causa dell’elevata domanda. La maggior parte dei biglietti per le singole partite viene esaurita rapidamente dai Claret Member durante la loro finestra esclusiva di vendita prioritaria.

I biglietti in vendita generale direttamente dal club senza una membership sono rari a causa dell’elevata domanda. La maggior parte dei biglietti per le singole partite viene esaurita rapidamente dai Claret Member durante la loro finestra esclusiva di vendita prioritaria. Vantaggi per i membri: Una Claret Membership per adulti costa circa 45 £ a stagione e include finestre di prenotazione prioritaria, sconti sui biglietti, voucher per il negozio e accesso a concorsi esclusivi.

Una Claret Membership per adulti costa circa 45 £ a stagione e include finestre di prenotazione prioritaria, sconti sui biglietti, voucher per il negozio e accesso a concorsi esclusivi. Marketplace secondari: Se le disponibilità ufficiali per la vendita generale si esauriscono, piattaforme secondarie di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del West Ham 2026/27?

I prezzi dei biglietti variano in base alla categoria dell’avversaria e al settore dello stadio:

Categorie delle partite: le gare sono suddivise nelle categorie A, B o C. Le partite ad alta richiesta o i derby locali (Categoria A) si collocano nella fascia più alta dello spettro dei prezzi.

Posti economici: i posti più convenienti si trovano negli anelli superiori dietro le porte nella Bobby Moore Stand e nella Sir Trevor Brooking Stand, con prezzi compresi tra 30 £ e 55 £.

Posti premium: i posti nella Billy Bonds Stand (East) e nella West Stand offrono una visuale laterale privilegiata. I posti centrali sulla linea di metà campo, come i prestigiosi 1966 seats, rientrano nella fascia di prezzo più alta (da 55 £ a oltre 110 £).

Come ottenere biglietti e pacchetti hospitality del West Ham?

Il West Ham offre un’ampia gamma di opzioni premium per chi ama vivere il calcio in modo più raffinato e confortevole.

I prezzi vanno da circa 100 £ a 700 e variano in base all’avversaria e allo specifico pacchetto.

Dai vivaci sports bar che ti offrono una versione più esclusiva dell’ingresso generale, fino alle esperienze nei ristoranti di lusso, al London Stadium c’è qualcosa per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra gli esempi:

Boleyn: Omaggio al vecchio stadio del West Ham, il Boleyn offre un’atmosfera da sports bar con sedili VIP imbottiti, programma ufficiale della partita incluso e una bevanda nell’intervallo, il tutto immerso nella storia del club.

Omaggio al vecchio stadio del West Ham, il Boleyn offre un’atmosfera da sports bar con sedili VIP imbottiti, programma ufficiale della partita incluso e una bevanda nell’intervallo, il tutto immerso nella storia del club. Royal East: Affacciato sul campo ed elegante, il Royal East propone una cena di tre portate, bevande incluse e posti di fascia intermedia. Hai anche la possibilità di incontrare una leggenda del West Ham.

Altre aree/sezioni hospitality includono ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ e ‘Arnold Hills’.

Ricorda però che le partite più popolari probabilmente esauriranno le loro opzioni prima del previsto. Il modo più semplice per assicurarti un posto è tenere d’occhio la sezione hospitality del sito del club, così da sapere quali sono le tue opzioni.

Dove alloggiare nei dintorni del London Stadium

Se viaggi per assistere a una partita, puoi dare un’occhiata alle strutture in cui soggiornare nei dintorni dello stadio usando la mappa interattiva qui sotto.

Storia del London Stadium

Il London Stadium, precedentemente e anche noto come Olympic Stadium, è uno stadio all’aperto polifunzionale situato nel Queen Elizabeth Olympic Park, nel distretto di Stratford a Londra.

Lo stadio è stato costruito appositamente per le Olimpiadi estive del 2012, fungendo da sede dell’atletica leggera e ospitando anche le cerimonie di apertura e chiusura. Dopo i Giochi, è stato ricostruito per un utilizzo polifunzionale e ora funge principalmente da casa del West Ham United, che ne è diventato affittuario dalla stagione 2016.

UK Athletics è l’altro affittuario dello stadio e ogni anno ospita una tappa della IAAF Diamond League, nota come London Grand Prix. Lo stadio ospitava 80.000 persone durante le Olimpiadi, ma dopo i Giochi è stato rimodellato e, in base ai termini del contratto di locazione, la capienza per le partite di calcio è ora limitata a 62.500 posti.

Da quando è diventato il London Stadium, l’impianto ha ospitato anche la Coppa del Mondo di rugby 2015, la London Series 2019 della Major League Baseball e artisti musicali come Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses e Red Hot Chilli Peppers.

Esaminare le categorie dei biglietti e le guide ai posti aiuta i tifosi più appassionati del West Ham a pianificare in modo efficace il budget per il giorno della partita durante tutta la stagione nazionale. Per assicurarti che le tue selezioni analitiche per le partite siano effettuate su una piattaforma sicura e conforme, con transazioni rapide, i codici introduttivi sono essenziali. Leggi oggi la nostra semplice guida per attivare i tuoi premi personalizzati tramite il nostro codice promo megapari verificato.