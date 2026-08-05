Come acquistare i biglietti del Trabzonspor per vedere Mohamed Salah: prezzi e calendario della Süper Lig 2026/27

Il Trabzonspor ha messo a segno uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate nel calcio mondiale, concordando un contratto biennale con la leggenda del Liverpool Mohamed Salah dopo il suo clamoroso trasferimento a parametro zero in Turchia. L’arrivo della superstar egiziana sulla costa del Mar Nero ha provocato un’onda d’urto nella Trendyol Süper Lig, trasformando immediatamente il Trabzonspor in una delle squadre più chiacchierate del calcio europeo per la stagione 2026/27.

La domanda di biglietti casalinghi per vedere Salah con la maglia del Trabzonspor è destinata a impennarsi subito, ma GOAL ha tutto ciò che ti serve. Dal calendario aggiornato delle partite alle fasce di prezzo dei biglietti, fino ai consigli per trovare posto rapidamente, questa guida spiega tutto quello che c’è da sapere per assicurarti un posto allo stadio e vedere Mohamed Salah in azione.

Cosa sappiamo del passaggio di Mohamed Salah al Trabzonspor

Mohamed Salah ha completato il suo trasferimento al Trabzonspor da svincolato dopo nove anni al Liverpool, dove ha segnato 257 gol in 442 presenze ed è diventato un’icona della Premier League. L’attaccante 34enne è diventato disponibile dopo la risoluzione anticipata del suo contratto ad Anfield di comune accordo, ed era stato fortemente accostato a un trasferimento al Beşiktaş prima che quell’operazione saltasse per divergenze economiche e sui diritti d’immagine, aprendo così la strada al Trabzonspor per completare un clamoroso sorpasso.

Salah è arrivato a Istanbul per le visite mediche prima di proseguire per Trabzon per completare le formalità relative a un contratto di due anni. Si unisce a un Trabzonspor che la scorsa stagione ha chiuso al terzo posto in Süper Lig, centrando la qualificazione all’Europa League, e che ora punterà a conquistare il primo titolo di campione dal 2021/22.

La stagione 2024/25 di Salah al Liverpool è stata una delle migliori annate individuali nella storia della Premier League: ha vinto il Golden Boot, il Playmaker Award e il premio di miglior giocatore della Premier League nella stessa stagione, un’impresa che nessun giocatore aveva mai raggiunto prima. Il suo arrivo al Papara Park rende immediatamente le partite casalinghe del Trabzonspor del 2026/27 tra i biglietti più richiesti del calcio turco.

Quando gioca il Trabzonspor?

Il Trabzonspor sarà impegnato in un fitto calendario nazionale per tutta la stagione 2026/27, tra Trendyol Süper Lig e una possibile corsa nella Türkiye Kupası.

Data e ora Partita Stadio Biglietti sab 15 ago 2026 · 16:00 Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 23 ago 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Biglietti dom 30 ago 2026 · 17:00 Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Biglietti dom 6 set 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Biglietti dom 13 set 2026 · 17:00 Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Biglietti dom 20 set 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Biglietti dom 11 ott 2026 · 17:00 Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Biglietti dom 18 ott 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Biglietti dom 25 ott 2026 · 18:00 Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Biglietti dom 1 nov 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Biglietti dom 8 nov 2026 · 18:00 Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Biglietti dom 22 nov 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 29 nov 2026 · 18:00 Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Biglietti dom 6 dic 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Biglietti dom 13 dic 2026 · 18:00 Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 20 dic 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 17 gen 2027 · 18:00 Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Biglietti dom 24 gen 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Biglietti dom 31 gen 2027 · 18:00 Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 7 feb 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Biglietti dom 14 feb 2027 · 18:00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Biglietti dom 21 feb 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 28 feb 2027 · 18:00 Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Biglietti dom 7 mar 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 14 mar 2027 · 18:00 Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Biglietti dom 21 mar 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 4 apr 2027 · 17:00 Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Biglietti dom 11 apr 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Biglietti dom 18 apr 2027 · 17:00 Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Biglietti dom 25 apr 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Biglietti dom 2 mag 2027 · 17:00 Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Biglietti dom 9 mag 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Biglietti dom 16 mag 2027 · 17:00 Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Biglietti dom 23 mag 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Biglietti

Dove acquistare i biglietti del Trabzonspor?

Procurarsi i biglietti per le partite del Trabzonspor è possibile attraverso i canali ufficiali del club o le piattaforme secondarie autorizzate per la vendita dei biglietti. Le vendite ufficiali in Turchia avvengono principalmente tramite Passolig, il sistema obbligatorio di identificazione dei tifosi e di biglietteria adottato nelle principali divisioni del calcio turco. Di solito i tifosi hanno bisogno di una carta Passolig attiva collegata al Trabzonspor per acquistare i biglietti direttamente dalla biglietteria del club durante le finestre di vendita libera.

Tuttavia, ottenere una carta Passolig locale e orientarsi tra le code delle prevendite ufficiali può spesso rivelarsi complicato per i tifosi internazionali o per i turisti che visitano la Turchia per una singola partita nel weekend, una difficoltà che probabilmente sarà ancora più marcata ora, con l’attenzione globale sul club dopo l’ingaggio di Salah. Le procedure di registrazione Passolig, i controlli di identità e i rigidi calendari di vendita si esauriscono spesso rapidamente per le partite di cartello e, con Salah ora in rosa, è lecito aspettarsi che la domanda aumenti ulteriormente, soprattutto per le sfide contro Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe.

Per un’alternativa rapida e senza complicazioni, i tifosi possono assicurarsi biglietti verificati sul mercato secondario direttamente attraverso piattaforme affidabili come StubHub. Acquistare online tramite i marketplace secondari consente ai tifosi internazionali di confrontare i posti nei vari settori dello stadio, garantirsi l’ingresso con largo anticipo rispetto al giorno della partita e completare l’acquisto senza difficoltà nella valuta preferita.

Opzione principale: Piattaforma ufficiale di biglietteria Passolig (richiede una registrazione Passolig attiva e la verifica del documento d’identità turco o del passaporto straniero)

Mercato secondario e rivendita: StubHub Biglietti Trabzonspor (accesso immediato online, scelta del posto garantita, ideale per i tifosi dall’estero)

Biglietteria dello stadio: Situata presso lo Şenol Güneş Sports Complex nei giorni di partita (in base alla disponibilità residua di posti)

Quanto costano i biglietti del Trabzonspor?

I prezzi dei biglietti per le partite del Trabzonspor variano in base all’avversario, al settore e alla categoria della partita. Le opzioni più economiche si trovano nei settori dietro la porta, rendendo il calcio dal vivo della Süper Lig turca estremamente accessibile e conveniente rispetto ai principali campionati dell’Europa occidentale. Tutti i prezzi ufficiali e quelli dei marketplace sono espressi in lire turche (TRY).

Le normali partite di campionato contro squadre di metà classifica offrono il miglior rapporto qualità-prezzo per i tifosi più attenti al budget, ma è da aspettarsi un aumento generalizzato dei prezzi in questa stagione per effetto Salah, in particolare per il suo debutto casalingo e per i grandi derby. I posti di Categoria 3 e Categoria 4 dietro le porte propongono in genere le opzioni più economiche. I posti premium centrali lungo la tribuna principale hanno prezzi più elevati per via della visuale ottimale e della vicinanza alle panchine. Le partite di cartello contro Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş, ora con l’ulteriore richiamo di Salah, comportano prezzi dinamici più alti in tutte le categorie a causa della domanda estrema.

Settore dietro la porta (Kale Arkası): da 300 TRY a 600 TRY (l’opzione più economica per un’esperienza da tifoso a basso costo)

Curve e tribune superiori centrali (Maraton Üst): da 650 TRY a 1.200 TRY (ottimo equilibrio tra convenienza e visuale)

Tribuna inferiore centrale (Maraton Alt & VIP): da 1.500 TRY a 4.500 TRY (visuale premium vicino alla linea di metà campo)

Hospitality executive e palchi Skybox: 5.000 TRY+ (include ristorazione omaggio, posti privati e accesso esclusivo alle lounge)

Per trovare il miglior biglietto disponibile per la partita desiderata, soprattutto per alcune delle prime apparizioni di Salah, i tifosi sono invitati a consultare in anticipo gli annunci disponibili sul mercato secondario su StubHub prima che si verifichino gli aumenti di prezzo a ridosso del matchday.

Tutto quello che c’è da sapere sul Trabzonspor

Fondato nel 1967 dalla fusione di diverse squadre locali, il Trabzonspor occupa un posto leggendario nella storia dello sport turco. È diventato notoriamente il primo club fuori da Istanbul a vincere il titolo di Süper Lig nella stagione 1975/76, interrompendo un lungo monopolio della capitale e affermandosi come l’iconico quarto gigante del calcio turco. Conosciuto colloquialmente come Bordo-Mavililer per i suoi caratteristici colori granata e blu, il club vanta una fortissima identità regionale radicata nella comunità del Mar Nero.

Nel corso della sua storia il Trabzonspor ha conquistato sette campionati di Süper Lig, nove Coppe di Turchia e dieci Supercoppe di Turchia. Il più recente titolo di campione, nel 2021/22, ha dato vita a celebrazioni in tutto il mondo tra la vasta diaspora di Trabzon, dimostrando l’enorme portata globale del club, un profilo internazionale destinato a crescere ulteriormente e in modo significativo con Mohamed Salah, uno dei calciatori più riconoscibili del pianeta, ora in maglia granata e blu.

Nome completo del club: Trabzonspor Kulübü

Soprannomi: Bordo-Mavililer (granata-blu), Karadeniz Fırtınası (tempesta del Mar Nero)

Fondazione: 2 agosto 1967

Principali rivalità: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş e i rivali regionali del Çaykur Rizespor

Trofei più importanti: 7 titoli di Süper Lig, 9 Coppe di Turchia, 10 Supercoppe di Turchia

Colpo di mercato di spicco del 2026/27: Mohamed Salah (a parametro zero dal Liverpool)

I giorni delle partite a Trabzon sono iconici per la celebre celebrazione al 61° minuto. In ogni singola partita, quando il cronometro segna 61 minuti, in riferimento al numero di targa di Trabzon, il’intero stadio esplode in cori spettacolari, piogge di coriandoli e giochi di luce. Con Mohamed Salah ora in squadra, è lecito aspettarsi che questa tradizione sia più rumorosa che mai in questa stagione.

Tutto quello che c’è da sapere sul Papara Park

Il Trabzonspor gioca le sue partite casalinghe al Papara Park, situato all’interno del moderno Şenol Güneş Sports Complex, ed è qui che Mohamed Salah dovrebbe fare il suo debutto con il club davanti ai tifosi di Trabzon. Costruito su terreno sottratto al Mar Nero, questo impianto di livello mondiale è stato inaugurato nel dicembre 2016 e rappresenta uno degli stadi moderni più impressionanti della regione. Intitolato in onore del leggendario portiere e allenatore turco Şenol Güneş, lo stadio presenta un’imponente copertura a membrana traslucida che si illumina intensamente nelle partite notturne.

Lo stadio ospita circa 41.000 spettatori con un’elegante struttura a due livelli progettata specificamente per mantenere i tifosi il più vicino possibile al campo. Gli spettatori dietro le porte siedono ad appena 10 metri dal terreno di gioco, creando un’atmosfera assordante che intimidisce gli avversari in trasferta, un ambiente destinato a diventare ancora più elettrico quando Salah scenderà in campo per la prima volta.

Nome dello stadio: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Posizione: Akyazı, Trabzon, Turchia

Capienza: 41.000 posti a sedere

Superficie di gioco: erba ibrida

Inaugurato: 18 dicembre 2016

Raggiungere lo stadio è semplice per chi soggiorna nel centro di Trabzon. Nei giorni di partita, navette dedicate (Dolmuş) circolano frequentemente lungo la strada costiera dal centro città direttamente fino all’ingresso del complesso di Akyazı. Anche i taxi sono facilmente disponibili, mentre chi arriva in auto può utilizzare i parcheggi del complesso. Arrivare 90 minuti prima del calcio d’inizio consente di avere tutto il tempo per gustare il cibo di strada pre-partita e assorbire l’incredibile atmosfera lungo il lungomare, e con l’arrivo di Mohamed Salah destinato a richiamare folle da record, presentarsi presto non è mai stato così importante.