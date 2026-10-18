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Come acquistare i biglietti del Tottenham Hotspur per la stagione 2026-27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

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Biglietti
Tottenham Hotspur
Premier League

Non perdere l’occasione di vedere il Tottenham Hotspur dal vivo in questa stagione

Il Tottenham apre la stagione 2026/27 sotto la guida di Roberto De Zerbi, che nel maggio 2026 lo ha condotto alla salvezza dopo un’annata vissuta con il fiato sospeso dal club del nord di Londra. Senza impegni europei in questa stagione, l’attenzione è tutta rivolta alla Premier League e alle competizioni nazionali. GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto al Tottenham Hotspur Stadium.

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Le prossime partite del Tottenham Hotspur in Premier League 2026/27

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
Sab 17 ottobre 2026, 15:00Tottenham Hotspur-Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 24 ottobre 2026, 15:00Chelsea-Tottenham HotspurStamford Bridge (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 31 ottobre 2026, 15:00Tottenham Hotspur-Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 7 novembre 2026, 15:00Leeds United-Tottenham HotspurElland Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 21 novembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur-Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 28 novembre 2026, 15:00Sunderland-Tottenham HotspurStadium of Light (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Mer 2 dicembre 2026, 20:00Tottenham Hotspur-FulhamTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 5 dicembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur-Arsenal (derby del nord di Londra)Tottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 12 dicembre 2026, 15:00Hull City-Tottenham HotspurMKM Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 19 dicembre 2026, 15:00Liverpool-Tottenham HotspurAnfield (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 26 dicembre 2026, 15:00Tottenham Hotspur-BournemouthTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Mer 30 dicembre 2026, 20:00Tottenham Hotspur-Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 2 gennaio 2027, 15:00Manchester City-Tottenham HotspurEtihad Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Mer 6 gennaio 2027, 20:00Fulham-Tottenham HotspurCraven Cottage (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 16 gennaio 2027, 15:00Tottenham Hotspur-Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 23 gennaio 2027, 15:00Crystal Palace-Tottenham HotspurSelhurst Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 30 gennaio 2027, 15:00Tottenham Hotspur-SunderlandTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 6 febbraio 2027, 15:00Ipswich Town-Tottenham HotspurPortman Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Mer 10 febbraio 2027, 20:00Tottenham Hotspur-Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 20 febbraio 2027, 15:00Brighton and Hove Albion-Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 27 febbraio 2027, 15:00Tottenham Hotspur-LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Mer 3 marzo 2027, 20:00Bournemouth-Tottenham HotspurVitality Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 13 marzo 2027, 15:00Tottenham Hotspur-Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 20 marzo 2027, 15:00Everton-Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 10 aprile 2027, 15:00Tottenham Hotspur-BrentfordTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 17 aprile 2027, 15:00Newcastle United-Tottenham HotspurSt. James' Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 24 aprile 2027, 15:00Tottenham Hotspur-Hull CityTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 1° maggio 2027, 15:00Arsenal-Tottenham Hotspur (derby del nord di Londra)Emirates Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Sab 8 maggio 2027, 15:00Tottenham Hotspur-ChelseaTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Sab 15 maggio 2027, 15:00Coventry City-Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (trasferta)Premier LeagueBiglietti
Dom 23 maggio 2027, 15:00Tottenham Hotspur-Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueBiglietti
Dom 30 maggio 2027, 16:00Aston Villa-Tottenham HotspurVilla Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti

Al momento della stesura, gli orari d’inizio di molte delle prossime partite potrebbero cambiare in base alle scelte televisive. Il Tottenham entrerà inoltre in FA Cup al terzo turno, a gennaio: l’avversario e i dettagli della sfida saranno noti dopo il sorteggio di dicembre.

Come acquistare i biglietti per il Tottenham Hotspur?

I biglietti vengono venduti in tre fasi: prima agli abbonati stagionali, poi ai soci del club in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale. L’iscrizione One Hotspur (45 £) è il livello base, aperto a tutti; One Hotspur+ (55 £) offre anche una finestra di acquisto prioritario di 24 ore e l’inserimento nella lista d’attesa per gli abbonamenti stagionali.

Prossime partite
TOT

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Premier League

19 ott 2026

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Quanto costano i biglietti per il Tottenham Hotspur?

I prezzi per gli adulti tramite il club vanno generalmente da 38 a 109 £, suddivisi in tre categorie:

Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Sono previste tariffe ridotte per gli anziani (19-54 £), i giovani adulti dai 18 ai 21 anni (28,50-81,50 £) e i minori di 18 anni (19-54 £). Una volta esauriti i biglietti ufficiali, anche le piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’opzione.

I prezzi degli abbonamenti stagionali vanno da 856 a 2.147 £, mentre gli abbonamenti 1882 Season Tickets costano 2.367 £. Sono previsti sconti per i minori (50%), i giovani adulti (25%) e gli anziani (50%). La lista d’attesa, riservata ai soci One Hotspur+, conta circa 80.000 nominativi.

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Tutto quello che devi sapere sul Tottenham Hotspur Stadium

Casa del Tottenham dal 2019, il Tottenham Hotspur Stadium ha una capienza di 62.850 spettatori ed è il terzo stadio di calcio più grande d’Inghilterra, dietro Wembley e Old Trafford. La sua caratteristica più imponente è la tribuna sud a un unico anello da 17.500 posti, inclinata di 34 gradi, il massimo consentito dalla legge nel Regno Unito: la prima fila si trova così a 4,9 metri dalla linea di porta. Il campo retrattile dello stadio, il primo nel suo genere, lascia spazio a una superficie sintetica sottostante per le partite NFL London Games, i concerti e altri eventi.

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