Come acquistare i biglietti del Tottenham Hotspur per la stagione 2026-27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

Il Tottenham apre la stagione 2026/27 sotto la guida di Roberto De Zerbi, che nel maggio 2026 lo ha condotto alla salvezza dopo un’annata vissuta con il fiato sospeso dal club del nord di Londra. Senza impegni europei in questa stagione, l’attenzione è tutta rivolta alla Premier League e alle competizioni nazionali. GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto al Tottenham Hotspur Stadium.
Le prossime partite del Tottenham Hotspur in Premier League 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|Sab 17 ottobre 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur-Coventry City
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 24 ottobre 2026, 15:00
|Chelsea-Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 31 ottobre 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur-Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 7 novembre 2026, 15:00
|Leeds United-Tottenham Hotspur
|Elland Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 21 novembre 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur-Ipswich Town
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 28 novembre 2026, 15:00
|Sunderland-Tottenham Hotspur
|Stadium of Light (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Mer 2 dicembre 2026, 20:00
|Tottenham Hotspur-Fulham
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 5 dicembre 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur-Arsenal (derby del nord di Londra)
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 12 dicembre 2026, 15:00
|Hull City-Tottenham Hotspur
|MKM Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 19 dicembre 2026, 15:00
|Liverpool-Tottenham Hotspur
|Anfield (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 26 dicembre 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur-Bournemouth
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Mer 30 dicembre 2026, 20:00
|Tottenham Hotspur-Brighton and Hove Albion
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 2 gennaio 2027, 15:00
|Manchester City-Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Mer 6 gennaio 2027, 20:00
|Fulham-Tottenham Hotspur
|Craven Cottage (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 16 gennaio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 23 gennaio 2027, 15:00
|Crystal Palace-Tottenham Hotspur
|Selhurst Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 30 gennaio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Sunderland
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 6 febbraio 2027, 15:00
|Ipswich Town-Tottenham Hotspur
|Portman Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Mer 10 febbraio 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur-Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 20 febbraio 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion-Tottenham Hotspur
|American Express Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 27 febbraio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Mer 3 marzo 2027, 20:00
|Bournemouth-Tottenham Hotspur
|Vitality Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 13 marzo 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 20 marzo 2027, 15:00
|Everton-Tottenham Hotspur
|Hill Dickinson Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 10 aprile 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Brentford
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 17 aprile 2027, 15:00
|Newcastle United-Tottenham Hotspur
|St. James' Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 24 aprile 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Hull City
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 1° maggio 2027, 15:00
|Arsenal-Tottenham Hotspur (derby del nord di Londra)
|Emirates Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 8 maggio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Sab 15 maggio 2027, 15:00
|Coventry City-Tottenham Hotspur
|Coventry Building Society Arena (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|Dom 23 maggio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur-Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Biglietti
|Dom 30 maggio 2027, 16:00
|Aston Villa-Tottenham Hotspur
|Villa Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
Al momento della stesura, gli orari d’inizio di molte delle prossime partite potrebbero cambiare in base alle scelte televisive. Il Tottenham entrerà inoltre in FA Cup al terzo turno, a gennaio: l’avversario e i dettagli della sfida saranno noti dopo il sorteggio di dicembre.
Come acquistare i biglietti per il Tottenham Hotspur?
I biglietti vengono venduti in tre fasi: prima agli abbonati stagionali, poi ai soci del club in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale. L’iscrizione One Hotspur (45 £) è il livello base, aperto a tutti; One Hotspur+ (55 £) offre anche una finestra di acquisto prioritario di 24 ore e l’inserimento nella lista d’attesa per gli abbonamenti stagionali.
Quanto costano i biglietti per il Tottenham Hotspur?
I prezzi per gli adulti tramite il club vanno generalmente da 38 a 109 £, suddivisi in tre categorie:
Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Sono previste tariffe ridotte per gli anziani (19-54 £), i giovani adulti dai 18 ai 21 anni (28,50-81,50 £) e i minori di 18 anni (19-54 £). Una volta esauriti i biglietti ufficiali, anche le piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’opzione.
I prezzi degli abbonamenti stagionali vanno da 856 a 2.147 £, mentre gli abbonamenti 1882 Season Tickets costano 2.367 £. Sono previsti sconti per i minori (50%), i giovani adulti (25%) e gli anziani (50%). La lista d’attesa, riservata ai soci One Hotspur+, conta circa 80.000 nominativi.
Tutto quello che devi sapere sul Tottenham Hotspur Stadium
Casa del Tottenham dal 2019, il Tottenham Hotspur Stadium ha una capienza di 62.850 spettatori ed è il terzo stadio di calcio più grande d’Inghilterra, dietro Wembley e Old Trafford. La sua caratteristica più imponente è la tribuna sud a un unico anello da 17.500 posti, inclinata di 34 gradi, il massimo consentito dalla legge nel Regno Unito: la prima fila si trova così a 4,9 metri dalla linea di porta. Il campo retrattile dello stadio, il primo nel suo genere, lascia spazio a una superficie sintetica sottostante per le partite NFL London Games, i concerti e altri eventi.