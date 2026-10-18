Come acquistare i biglietti del Tottenham Hotspur per la stagione 2026-27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

Il Tottenham apre la stagione 2026/27 sotto la guida di Roberto De Zerbi, che nel maggio 2026 lo ha condotto alla salvezza dopo un’annata vissuta con il fiato sospeso dal club del nord di Londra. Senza impegni europei in questa stagione, l’attenzione è tutta rivolta alla Premier League e alle competizioni nazionali. GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto al Tottenham Hotspur Stadium.

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Le prossime partite del Tottenham Hotspur in Premier League 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti Sab 17 ottobre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur-Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 24 ottobre 2026, 15:00 Chelsea-Tottenham Hotspur Stamford Bridge (trasferta) Premier League Biglietti Sab 31 ottobre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur-Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 7 novembre 2026, 15:00 Leeds United-Tottenham Hotspur Elland Road (trasferta) Premier League Biglietti Sab 21 novembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur-Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 28 novembre 2026, 15:00 Sunderland-Tottenham Hotspur Stadium of Light (trasferta) Premier League Biglietti Mer 2 dicembre 2026, 20:00 Tottenham Hotspur-Fulham Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 5 dicembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur-Arsenal (derby del nord di Londra) Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 12 dicembre 2026, 15:00 Hull City-Tottenham Hotspur MKM Stadium (trasferta) Premier League Biglietti Sab 19 dicembre 2026, 15:00 Liverpool-Tottenham Hotspur Anfield (trasferta) Premier League Biglietti Sab 26 dicembre 2026, 15:00 Tottenham Hotspur-Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Mer 30 dicembre 2026, 20:00 Tottenham Hotspur-Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 2 gennaio 2027, 15:00 Manchester City-Tottenham Hotspur Etihad Stadium (trasferta) Premier League Biglietti Mer 6 gennaio 2027, 20:00 Fulham-Tottenham Hotspur Craven Cottage (trasferta) Premier League Biglietti Sab 16 gennaio 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 23 gennaio 2027, 15:00 Crystal Palace-Tottenham Hotspur Selhurst Park (trasferta) Premier League Biglietti Sab 30 gennaio 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 6 febbraio 2027, 15:00 Ipswich Town-Tottenham Hotspur Portman Road (trasferta) Premier League Biglietti Mer 10 febbraio 2027, 20:00 Tottenham Hotspur-Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 20 febbraio 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion-Tottenham Hotspur American Express Stadium (trasferta) Premier League Biglietti Sab 27 febbraio 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Mer 3 marzo 2027, 20:00 Bournemouth-Tottenham Hotspur Vitality Stadium (trasferta) Premier League Biglietti Sab 13 marzo 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 20 marzo 2027, 15:00 Everton-Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (trasferta) Premier League Biglietti Sab 10 aprile 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Brentford Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 17 aprile 2027, 15:00 Newcastle United-Tottenham Hotspur St. James' Park (trasferta) Premier League Biglietti Sab 24 aprile 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Hull City Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 1° maggio 2027, 15:00 Arsenal-Tottenham Hotspur (derby del nord di Londra) Emirates Stadium (trasferta) Premier League Biglietti Sab 8 maggio 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Sab 15 maggio 2027, 15:00 Coventry City-Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (trasferta) Premier League Biglietti Dom 23 maggio 2027, 15:00 Tottenham Hotspur-Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Biglietti Dom 30 maggio 2027, 16:00 Aston Villa-Tottenham Hotspur Villa Park (trasferta) Premier League Biglietti

Al momento della stesura, gli orari d’inizio di molte delle prossime partite potrebbero cambiare in base alle scelte televisive. Il Tottenham entrerà inoltre in FA Cup al terzo turno, a gennaio: l’avversario e i dettagli della sfida saranno noti dopo il sorteggio di dicembre.

Come acquistare i biglietti per il Tottenham Hotspur?

I biglietti vengono venduti in tre fasi: prima agli abbonati stagionali, poi ai soci del club in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale. L’iscrizione One Hotspur (45 £) è il livello base, aperto a tutti; One Hotspur+ (55 £) offre anche una finestra di acquisto prioritario di 24 ore e l’inserimento nella lista d’attesa per gli abbonamenti stagionali.

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Quanto costano i biglietti per il Tottenham Hotspur?

I prezzi per gli adulti tramite il club vanno generalmente da 38 a 109 £, suddivisi in tre categorie:

Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Sono previste tariffe ridotte per gli anziani (19-54 £), i giovani adulti dai 18 ai 21 anni (28,50-81,50 £) e i minori di 18 anni (19-54 £). Una volta esauriti i biglietti ufficiali, anche le piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’opzione.

I prezzi degli abbonamenti stagionali vanno da 856 a 2.147 £, mentre gli abbonamenti 1882 Season Tickets costano 2.367 £. Sono previsti sconti per i minori (50%), i giovani adulti (25%) e gli anziani (50%). La lista d’attesa, riservata ai soci One Hotspur+, conta circa 80.000 nominativi.

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Tutto quello che devi sapere sul Tottenham Hotspur Stadium

Casa del Tottenham dal 2019, il Tottenham Hotspur Stadium ha una capienza di 62.850 spettatori ed è il terzo stadio di calcio più grande d’Inghilterra, dietro Wembley e Old Trafford. La sua caratteristica più imponente è la tribuna sud a un unico anello da 17.500 posti, inclinata di 34 gradi, il massimo consentito dalla legge nel Regno Unito: la prima fila si trova così a 4,9 metri dalla linea di porta. Il campo retrattile dello stadio, il primo nel suo genere, lascia spazio a una superficie sintetica sottostante per le partite NFL London Games, i concerti e altri eventi.