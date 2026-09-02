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Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti del Siviglia 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro ancora

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Siviglia

Ecco tutto quello che c’è da sapere per prenotare i biglietti delle prossime partite della Liga con il Siviglia

Il Siviglia può essersi laureato campione di Spagna solo una volta, addirittura nel 1946, ma un tris di quarti posti tra il 2020 e il 2022 e le sue imprese sul fronte europeo ne hanno accresciuto lo status negli ultimi anni.

Oggi oltre 35.000 tifosi entrano regolarmente al Ramón Sánchez-Pizjuán per vedere il Siviglia in azione e anche tu puoi unirti a queste masse appassionate prenotando oggi i biglietti per le prossime partite.

Il Siviglia può aver perso i servizi di alcuni dei suoi giocatori più prolifici della scorsa stagione, come Akor Adams, Djibril Sow e Alexis Sánchez, ma spera che alcuni dei suoi acquisti/prestiti estivi, come Jon Guridi, Robbie Ure e Lucas Stassin, partano subito forte in questa stagione.

La scena calcistica spagnola sarà rovente nei prossimi mesi e potresti assistere all'azione dal vivo assicurandoti un posto. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni sui biglietti del Siviglia, quanto costano, come ottenerli e molto altro.

Prossime partite del Siviglia

Data e ora (locale)

Partita

Luogo

Biglietti

dom 6 set (21:00)

Espanyol vs Siviglia

RCDE Stadium (Barcellona)

Biglietti

ven 11 set (21:00)

Siviglia vs Valencia

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

mer 16 set (19:00)

Deportivo de A Coruña vs Siviglia

Stadio Riazor (A Coruña)

Biglietti

sab 19 set (21:00)

Siviglia vs Barcellona

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 11 ott (21:00)

Levante vs Siviglia

Estadio Ciudad de Valencia (Valencia)

Biglietti

dom 18 ott (21:00)

Real Madrid vs Siviglia

Santiago Bernabéu (Madrid)

Biglietti

dom 25 ott (20:00)

Siviglia vs Osasuna

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 1 nov (20:00)

Getafe vs Siviglia

Estadio Coliseum (Getafe)

Biglietti

dom 8 nov (20:00)

Siviglia vs Alavés

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 22 nov (20:00)

Siviglia vs Real Betis

Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

dom 29 nov (20:00)

Real Sociedad vs Siviglia

Anoeta Stadium (San Sebastián)

Biglietti

Come acquistare i biglietti del Siviglia

Puoi acquistare online i biglietti ufficiali per le partite del Siviglia attraverso il sistema di biglietteria principale del club. In genere vengono messi in vendita circa 7-10 giorni prima della partita, una volta che la Liga conferma ufficialmente la data specifica e l'orario televisivo dell'incontro.

I biglietti sono completamente digitali per la stagione 2026/27 e vengono inviati alla tua email o all'app del club come codice QR scansionabile.

Il Siviglia mette in vendita i biglietti in formato scaglionato:

Fase 1: priorità ai membri del club: gli Abonados (abbonati) e i Socios (membri, compresi i membri Socio Rojo senza abbonamento) hanno una finestra prioritaria per acquistare posti aggiuntivi o reclamare le quote rilasciate.

Fase 2: vendita al pubblico generale: se resta disponibilità dopo le finestre di vendita dedicate ai membri, i biglietti vengono messi in vendita generale circa 5-7 giorni prima della partita.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti del Siviglia sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi dei posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Siviglia?

I biglietti ufficiali per le normali partite di Liga allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán del Siviglia vanno generalmente da 30 € a 90 € per i posti base di ingresso generale, fino a 150 €-250 €+ per i posti premium in tribuna principale, a seconda soprattutto dell'avversaria.

Il Siviglia stabilisce i prezzi delle partite in base alla fascia della squadra avversaria:

  • Categoria A: partite di alto profilo come quelle contro Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid e le gare europee/derby. I prezzi aumentano sensibilmente o richiedono la priorità di iscrizione al club.
  • Categoria B: avversarie di metà classifica della Liga. Si applicano i prezzi standard.
  • Categoria C: partite di profilo più basso o infrasettimanali, che offrono il punto d'ingresso più economico per i tifosi generici.

La disposizione dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán è suddivisa in livelli distinti e zone funzionali:

  • Gol Norte / Gol Sur (dietro le porte - Categoria 2 / lati corti): posti a costo più basso, di solito 30 €-60 € per le partite standard. Da notare che il fervente gruppo ultra/tifosi organizzati (Biris Norte) occupa una sezione della curva nord.
  • Fondo / Lateral (livelli superiori - lati lunghi): posti di fascia media che offrono una visuale tattica più ampia del campo, generalmente 50 €-90 €.
  • Preferencia (tribuna principale - livelli bassi/centrali): posti premium sul lato principale con la migliore copertura e visuale, da 90 € a 250 €+ per le partite più richieste.
  • Pacchetti VIP & hospitality: da 150 € a 500 €+, con posti executive imbottiti, accesso alla lounge e catering.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, affettuosamente soprannominato "La Bombonera de Nervión", è la leggendaria casa del Siviglia ed è una delle fortezze calcistiche più intimidatorie e appassionate d'Europa.

Situato nel vivace quartiere Nervión di Siviglia, lo stadio ospita attualmente 42.714 spettatori, anche se è destinato a essere trasformato in un impianto all'avanguardia da 55.000 posti.

Pur essendo uno stadio di club, il Sánchez-Pizjuán ha ospitato alcune delle partite più memorabili e drammatiche della storia del calcio internazionale:

  • Il thriller del Mondiale: lo stadio ha ospitato la leggendaria semifinale del Mondiale 1982 tra Germania Ovest e Francia. Conclusasi con un drammatico 3-3, è diventata la prima partita nella storia del torneo a essere decisa ai calci di rigore.
  • La finale di Coppa dei Campioni: in uno sconvolgente colpo di scena, gli sfavoriti rumeni della Steaua București hanno battuto il Barcellona ai rigori, alzando la Coppa dei Campioni del 1986 dopo uno 0-0.
  • La finale di Europa League: anche in questo caso sono serviti i rigori quando il celebre impianto andaluso ha ospitato la finale del 2022, in cui l'Eintracht Francoforte ha battuto i Rangers.

Il portafortuna definitivo della nazionale: la nazionale spagnola considera il Sánchez-Pizjuán una fortezza impenetrabile. La selezione nazionale non ha perso neppure una delle 25 partite giocate lì, ottenendo 20 vittorie e 5 pareggi.

Elenco di record e statistiche del Siviglia

Con sede a Siviglia, il Sevilla FC ha trascorso oltre 70 stagioni nella Liga ed è la squadra di maggior successo nella regione dell'Andalusia.

Palmarès e momenti salienti dei trofei

  • Liga (Primera División): 1 titolo (1946)
  • Coppa del Re: 5 titoli (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)
  • Coppa UEFA / Europa League: 7 titoli (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Record individuali dei giocatori

  • Più presenze: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)
  • Più gol: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

La tripletta di Unai Emery (2014–2016)

È diventata la prima e unica squadra a vincere tre titoli consecutivi di UEFA Europa League, battendo Benfica, Dnipro e Liverpool.


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