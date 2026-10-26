Il Real Madrid si è laureato campione d'Europa per la 15ª volta nel 2024. Il vantaggio di otto titoli sulla seconda squadra nell'albo d'oro della competizione non ha fermato il club, sempre a caccia di nuovi trofei. Puoi unirti ai tifosi vestiti di bianco al Bernabéu e in trasferta prenotando oggi i biglietti per le partite.

Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League in ciascuna delle ultime due stagioni, i tifosi del Real Madrid hanno assistito a sfide memorabili, tra cui le vittorie casalinghe contro Manchester City (3-0), Monaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

Altri incontri emozionanti attendono i tifosi nella fase campionato di questa stagione: la squadra di José Mourinho affronterà, tra le altre, Arsenal e PSV. Il Real Madrid tornerà inoltre a Londra per la seconda volta: lo Shakhtar Donetsk lo ospiterà allo Stamford Bridge del Chelsea nella sfida del 27 gennaio.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Real Madrid: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le prossime partite del Real Madrid nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 4 novembre (19:45) AEK Atene-Real Madrid Biglietti Agia Sophia Stadium (trasferta) Martedì 24 novembre (21:00) Real Madrid-PSV Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Martedì 19 gennaio (21:00) Real Madrid-LASK Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Shakhtar Donetsk-Real Madrid Biglietti Stamford Bridge, Londra (trasferta)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Real Madrid

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Real Madrid si possono acquistare online attraverso i canali di vendita del club, Real Madrid Tickets ed Entradas. Non vengono messi in vendita con mesi di anticipo: il club avvia la vendita circa 10-12 giorni prima di ogni partita, seguendo un rigoroso sistema di finestre riservate in ordine di priorità:

1. Fase 1: Socios (soci del club): Hanno la prima opportunità di acquisto, solitamente circa due settimane prima del calcio d'inizio.

2. Fase 2: soci Madridista Premium: I titolari della tessera hanno accesso alla successiva finestra esclusiva, solitamente 7-8 giorni prima del calcio d'inizio.

3. Fase 3: vendita libera: Gli eventuali biglietti rimasti vengono messi in vendita per tutti circa 4-6 giorni prima della partita.

Per le partite di Champions League più richieste, i biglietti vanno spesso esauriti durante le fasi riservate ai soci, lasciandone pochi o nessuno per la vendita libera.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Real Madrid, chi desidera assistere a una partita di Champions League può valutare i siti di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un posto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Real Madrid?

I biglietti ufficiali standard per le partite di Champions League del Real Madrid partono generalmente da 100 € per gli incontri della fase campionato. I posti standard nelle posizioni migliori possono arrivare a 300-400 € o più, a seconda del settore e della fase della competizione. I pacchetti VIP ufficiali partono da 375 €.

Il Real Madrid suddivide le partite casalinghe in categorie distinte che ne determinano il prezzo base:

Categoria A : Riservata alle sfide più importanti, come El Clásico o gli incontri a eliminazione diretta di Champions League. Per queste partite, il prezzo nominale dei posti standard aumenta spesso dal 20% al 50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o alla fase campionato.

Categoria B : Partite standard della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Leipzig o PSV Eindhoven, e partite nazionali di fascia più alta.

Sconti per i soci : I soci ufficiali del club (Socios) e i Madridistas Premium ricevono uno sconto dal 20% al 30% sui prezzi nominali standard per il pubblico quando acquistano direttamente tramite il portale ufficiale Real Madrid Tickets.

Consulta il sito ufficiale del Real Madrid per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Real Madrid in Champions League

Le recenti partite casalinghe del Real Madrid in Champions League non sono certo state avare di emozioni. In ciascuno degli ultimi sei incontri europei al Bernabéu sono stati segnati almeno tre goal. Ecco il riepilogo dei risultati del Real Madrid in Champions League nel 2026:

Data Fase e avversario Punteggio (risultato) Stadio 21 ottobre 2026 Fase campionato, RB Leipzig 4-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 14 ottobre 2026 Fase campionato: Roma 4-3 (vittoria) Stadio Olimpico (Roma) 8 settembre 2026 Fase campionato: Inter 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Bayern Monaco 3-4 (sconfitta) Allianz Arena (Monaco di Baviera) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Bayern Monaco 1-2 (sconfitta) Bernabéu (Madrid) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Manchester City 1-2 (sconfitta) Etihad Stadium (Manchester) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Manchester City 3-0 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 25 febbraio 2026 Playoff (ritorno): Benfica 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 17 febbraio 2026 Playoff (andata): Benfica 1-0 (vittoria) Estádio da Luz (Lisbona) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Benfica 2-4 (sconfitta) Estádio da Luz (Lisbona) 20 gennaio 2026 Fase campionato: Monaco 6-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid)







