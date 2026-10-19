Il Real Madrid è stato incoronato per la 15ª volta campione della Champions League, già Coppa dei Campioni, nel 2024. Il vantaggio di otto titoli sulla seconda squadra nell'albo d'oro della competizione non ha fermato il club, ancora a caccia di trofei. Puoi unirti ai tifosi vestiti di bianco al Bernabéu e in trasferta prenotando oggi i biglietti per le partite.

Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League in ciascuna delle ultime due stagioni, i madridisti hanno assistito a sfide memorabili, tra cui le vittorie casalinghe contro Manchester City (3-0), Monaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

I tifosi possono aspettarsi altri incontri emozionanti nella fase campionato di questa stagione: la squadra di José Mourinho affronterà, tra le altre, RB Leipzig, Arsenal e PSV. Il Real Madrid tornerà inoltre a Londra per la seconda volta: lo Shakhtar Donetsk lo ospiterà a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea, per la sfida del 27 gennaio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come assicurarti un posto per le prossime partite di Champions League del Real Madrid, compresi i canali d'acquisto, i prezzi e molto altro.

Quali sono le partite del Real Madrid nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 21 ottobre (21:00) Real Madrid-RB Leipzig Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 4 novembre (19:45) AEK Atene-Real Madrid Biglietti Agia Sophia Stadium (trasferta) Martedì 24 novembre (21:00) Real Madrid-PSV Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Martedì 19 gennaio (21:00) Real Madrid-LASK Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Shakhtar Donetsk-Real Madrid Biglietti Stamford Bridge, Londra (trasferta)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Real Madrid

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Real Madrid si possono acquistare online attraverso i canali di vendita del club, Real Madrid Tickets ed Entradas. Non vengono messi in vendita con mesi di anticipo: il club li rende disponibili per la prima volta circa 10-12 giorni prima della partita, seguendo un rigoroso sistema di finestre d'acquisto riservate secondo un ordine di priorità:

1. Fase 1: Socios (soci del club): Hanno la prima possibilità di acquisto, solitamente circa due settimane prima del calcio d'inizio.

2. Fase 2: soci Madridista Premium: I titolari della tessera hanno accesso alla successiva finestra esclusiva, di solito 7-8 giorni prima del calcio d'inizio.

3. Fase 3: vendita al pubblico: Gli eventuali biglietti rimasti vengono messi in vendita per tutti circa 4-6 giorni prima della partita.

Per le partite di Champions League più richieste, i biglietti vanno spesso esauriti durante le fasi riservate ai soci, lasciando poche disponibilità, se non nessuna, per la vendita al pubblico.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Real Madrid, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione siti di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Real Madrid?

I biglietti ufficiali standard per le partite del Real Madrid nella fase campionato di Champions League partono in genere da 100 €, mentre i posti standard nelle posizioni migliori possono arrivare a costare 300-400 € o più, a seconda della posizione e della fase della competizione. I pacchetti VIP ufficiali partono da 375 €.

Il Real Madrid suddivide le partite casalinghe in categorie distinte che determinano i prezzi di base:

Categoria A : Riservata alle partite più importanti, come El Clásico o gli incontri a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo ufficiale dei posti standard per queste partite aumenta spesso del 20-50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o alla fase campionato.

Categoria B : Le normali partite della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Leipzig o PSV Eindhoven, e le partite di campionato nazionale di maggiore richiamo.

Sconti per i soci : I soci ufficiali del club (Socios) e i Madridistas Premium ricevono uno sconto del 20-30% sui prezzi ufficiali standard riservati al pubblico acquistando direttamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Real Madrid.

Consulta il sito ufficiale del Real Madrid per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata dei biglietti.

I recenti risultati del Real Madrid in Champions League

Le recenti partite casalinghe del Real Madrid in Champions League non sono mai state avare di emozioni: in ciascuna delle ultime sei gare europee al Bernabéu sono stati segnati almeno tre goal. Ecco il riepilogo dei risultati del club in Champions League nel 2026:

Data Turno e avversaria Punteggio (esito) Stadio 14 ottobre 2026 Fase campionato: Roma 4-3 (vittoria) Stadio Olimpico (Roma) 8 settembre 2026 Fase campionato: Inter 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Bayern Monaco 3-4 (sconfitta) Allianz Arena (Monaco di Baviera) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Bayern Monaco 1-2 (sconfitta) Bernabéu (Madrid) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Manchester City 1-2 (sconfitta) Etihad Stadium (Manchester) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Manchester City 3-0 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 25 febbraio 2026 Playoff (ritorno): Benfica 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 17 febbraio 2026 Playoff (andata): Benfica 1-0 (vittoria) Estádio da Luz (Lisbona) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Benfica 2-4 (sconfitta) Estádio da Luz (Lisbona) 20 gennaio 2026 Fase campionato: Monaco 6-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid)







