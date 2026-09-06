Come acquistare i biglietti del Real Betis per il 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro ancora

Il 5° posto del Real Betis nella scorsa stagione ha eguagliato il suo miglior risultato in Liga degli ultimi oltre 20 anni. Anche il fatto che la squadra di Manuel Pellegrini abbia raggiunto i quarti di finale sia della Copa del Rey sia dell'Europa League lascia sperare che il meglio debba ancora venire. Prenota oggi i biglietti per le prossime partite del Real Betis.

Il rendimento casalingo è stato un fattore chiave dietro l'eccellente posizione in classifica del Real Betis nella scorsa stagione. Dopo la sconfitta per 5-3 contro il Barcellona a dicembre, gli Heliopolitanos sono rimasti imbattuti nella loro casa temporanea dell'Estadio La Cartuja per il resto della Liga 2025/26. Avendo già battuto il Real Madrid davanti agli amati Béticos questo settembre, quel magnifico rendimento interno sembra destinato a proseguire.

I calorosi tifosi del Betis saranno inoltre incoraggiati dagli acquisti estivi del club. Giocatori come Troy Parrott, Facundo Bernal e Fran García si sono inseriti rapidamente e stanno già avendo un impatto positivo. Anche i migliori marcatori della scorsa stagione, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli, puntano a mantenere il loro slancio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del Real Betis, incluso dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite del Real Betis

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti lun 14 set (21:00) Liga: Villarreal-Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Biglietti gio 17 set (19:00) Liga: Real Betis-Getafe Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti dom 20 set (18:30) Liga: Deportivo de A Coruña-Real Betis Riazor Stadium (A Coruña) Biglietti dom 11 ott (da definire) Liga: Real Betis-Osasuna Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti mer 14 ott (21:00) Champions League: Real Betis-Porto Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti dom 18 ott (da definire) Liga: Real Betis-Barcellona Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti mer 21 ott (21:00) Champions League: Real Betis-Feyenoord Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti dom 25 ott (da definire) Liga: Celta Vigo-Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Biglietti dom 1 nov (da definire) Liga: Real Betis-Malaga Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Real Betis

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite del Real Betis online tramite il portale ticketing del club oppure di persona presso la Taquilla dello stadio. In genere, i biglietti vengono messi in vendita al pubblico da 1 a 3 settimane prima del giorno della partita.

La piattaforma principale e più sicura per prenotare i biglietti è il negozio online del Real Betis. Una volta confermato l'acquisto, riceverai via email un biglietto elettronico in PDF da stampare o salvare sul telefono. Se invece vuoi acquistarli presso la biglietteria dello stadio a La Cartuja, di norma è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Real Betis anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto tramite canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del Real Betis?

I biglietti ufficiali per il pubblico generale delle partite del Real Betis vanno in genere da 20 € a 90 € per le normali gare di Liga. I prezzi possono salire fino a 60 €-160 € o più per partite ad alta richiesta come El Gran Derbi contro il Siviglia o le sfide con Real Madrid e Barcellona.

I posti dell'Estadio de La Cartuja sono sostanzialmente suddivisi in quattro aree principali:

Gol Norte (curva nord) & Gol Sur (curva sud): situati direttamente dietro le porte. Sono le zone più economiche dello stadio e offrono un'esperienza vibrante, con tifosi molto calorosi. Gli anelli superiori (Segundo Anfiteatro) rappresentano in assoluto i posti più economici dello stadio. (Fascia di prezzo: 20 €-50 €)

Fondo (tribuna est): corre lungo il lato lungo del campo opposto ai tunnel dei giocatori e alle panchine principali. Offre un'ottima visuale laterale sull'azione, senza prezzi premium. (Fascia di prezzo: 45 €-80 €)

Preferencia (tribuna ovest/principale): la tribuna principale sul lato lungo che ospita le panchine, i box corporate e le aree media. (Fascia di prezzo: 70 €-160 €+)

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Estadio de La Cartuja

L'Estadio de La Cartuja di Siviglia, inaugurato nel 1999, è il quarto stadio più grande della Spagna ed è la casa dei grandi eventi sportivi in campo neutro dell'Andalusia.

Situato sulla storica Isla de La Cartuja, questo impianto d'élite da 70.000 posti si è evoluto da sogno olimpico poco sfruttato a arena di livello mondiale destinata a ospitare partite del Mondiale FIFA 2030.

A differenza della maggior parte degli stadi iconici europei, La Cartuja non è stato costruito per uno specifico club locale. Appartiene invece a un comitato guidato dal governo andaluso. Ospita grandi finali di coppa, partite internazionali e leggendari concerti musicali.

Pur non essendo stata una casa permanente per alcun club sportivo locale, La Cartuja è diventata una rete di sicurezza cruciale per il Real Betis, che attualmente utilizza lo stadio come campo di casa temporaneo mentre l'Estadio Benito Villamarin è sottoposto a massicci lavori di ristrutturazione.

Momenti sportivi memorabili all'Estadio de La Cartuja:

Finale di Coppa UEFA (2003) : conosciuta come la "peaceful invasion", vide quasi 80.000 tifosi scozzesi raggiungere Siviglia per assistere alla sfida tra Celtic e Porto di José Mourinho. Il club portoghese vinse un thriller assoluto per 3-2 ai tempi supplementari, segnando il primo grande trionfo europeo di Mourinho.

Record mondiali di atletica battuti : subito dopo l'inaugurazione nel 1999, lo stadio ospitò i Mondiali di atletica. Il leggendario velocista americano Michael Johnson demolì il record mondiale dei 400 metri in pista con un incredibile tempo di 43,18 secondi.

I trionfi del tennis : in una splendida dimostrazione di versatilità, gli operai costruirono campi da tennis in terra battuta temporanei sopra il manto erboso e, sospinta dal boato del pubblico di casa, la Spagna vinse in modo drammatico due finali di Coppa Davis (2004 e 2011).

Un hotel negli spalti: il complesso dello stadio ospita davvero un hotel a 4 stelle chiamato EXE Isla Cartuja. Alcune camere dell'hotel sono progettate con finestre che si affacciano direttamente sul campo, permettendo agli ospiti di seguire gli eventi dal letto.

Record e statistiche del Real Betis

Fondato nel 1907, il Real Betis è famoso per la sua tifoseria operaia fieramente leale, la sua cultura appassionata e una delle rivalità cittadine più intense del calcio spagnolo ("El Gran Derbi" contro il Siviglia).

Palmarès del club e trofei principali

Liga (Prima Divisione) : 1 titolo (1934–35)

Copa del Rey (Coppa di Spagna) : 3 titoli (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Più gol: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Il significato di Betis

Il nome "Betis" deriva da Baetis, che era l'antico nome romano del fiume Guadalquivir che attraversa Siviglia.

Il significato di Balompié

A differenza di quasi tutte le altre squadre spagnole che usano il termine fútbol, preso in prestito dall'inglese, il Betis usa la parola spagnola Balompié, formata letteralmente da balón, che significa palla, e pie, che significa piede.

Il legame con la Scozia

Le iconiche strisce verticali biancoverdi furono portate in Spagna da uno dei fondatori del club, Manuel Ramos Asencio. Durante i suoi studi in Scozia, vide giocare il Celtic, si innamorò dei loro cerchi verdi e bianchi e acquistò esattamente lo stesso tessuto. Trasformò quei cerchi in linee verticali per creare il look del Betis.



