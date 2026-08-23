Come acquistare i biglietti del PSV Eindhoven 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sull'Eredivisie e altro

Il PSV ha festeggiato con stile il terzo titolo consecutivo di Eredivisie nella scorsa stagione, conquistando il campionato con un margine record di 19 punti. Riuscirà a mantenere questo ritmo anche nella stagione in corso? Puoi vedere i Rood-witten dal vivo prenotando oggi i biglietti per i prossimi incontri al Philips Stadion.

La squadra di Peter Bosz è partita a razzo nella stagione 2025/26, segnando sei gol allo Sparta Rotterdam nella prima gara casalinga, e da lì non si è più voltata indietro. Con il PSV che ha segnato almeno 5 gol in altre sei partite di Eredivisie, non sorprende che abbia superato quota 100 reti al termine della stagione.

Ismael Saibari, autore di 19 gol nella scorsa stagione, potrebbe essersi trasferito al Bayern Monaco, ma lo statunitense Ricardo Pepi, che ha raggiunto anche lui quota 19 gol nell'ultima annata, è ancora nella rosa del PSV, insieme all'influente duo formato da Guus Til e Ivan Perisic.

Si preannuncia un'altra stagione entusiasmante per i tifosi del PSV, sia sul fronte nazionale sia su quello europeo. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle prossime partite del PSV, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del PSV Eindhoven

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti dom 30 ago (12.15) Utrecht vs PSV Stadion Galgenwaard (Utrecht) Biglietti sab 5 set (20.00) Ajax vs PSV Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biglietti dom 13 set (14.30) PSV vs Sparta Rotterdam Philips Stadium (Eindhoven) Biglietti dom 20 set (16.45) Twente vs PSV De Grolsch Veste (Enschede) Biglietti sab 10 ott (16.30) PSV vs Heerenveen Philips Stadium (Eindhoven) Biglietti sab 17 ott (16.30) ADO Den Haag vs PSV WerkTalent Stadion (L'Aia) Biglietti sab 25 ott (14.30) PSV vs Feyenoord Philips Stadium (Eindhoven) Biglietti sab 31 ott (18.45) PSV vs Willem II Philips Stadium (Eindhoven) Biglietti sab 7 nov (20.00) Cambuur vs PSV Kooi Stadion (Leeuwarden) Biglietti

Come comprare i biglietti del PSV Eindhoven

I biglietti ufficiali per le partite del PSV Eindhoven sono venduti esclusivamente online attraverso la Ticketshop del club. Per la maggior parte delle gare casalinghe di Eredivisie e delle competizioni europee, però, non basta semplicemente accedere e comprare un biglietto: devi avere una PSV Club Card collegata al tuo account.

Per ottenere queste tessere gratuite devi creare online un account 'My PSV' e inviare una richiesta. I residenti non olandesi possono in genere registrarsi con una normale verifica del documento d'identità.

Le finestre di vendita vengono aperte prima ai gruppi prioritari, ai membri del club e ai titolari di season club card. Una volta chiuse queste finestre prioritarie, gli eventuali posti rimasti diventano disponibili per i possessori standard della PSV Club Card, indicativamente 3-4 settimane prima del giorno della partita.

Per le partite a basso rischio o meno richieste, il club può rimuovere le restrizioni di membership e aprire la 'vendita libera' a chiunque anche senza Club Card. Questo però accade raramente per gli incontri di cartello come quelli di Champions League o le partite contro Ajax o Feyenoord.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del PSV Eindhoven sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del PSV Eindhoven?

I biglietti ufficiali del PSV Eindhoven per le normali partite di Eredivisie vanno generalmente da circa €30 dietro le porte fino a €70 per i posti centrali lungo i lati lunghi del campo.

Tuttavia, le partite ad alta richiesta, come il 'De Topper' (Ajax vs PSV Eindhoven), PSV vs Feyenoord e le gare europee, costeranno sensibilmente di più oppure richiederanno opzioni in pacchetto.

Il Philips Stadion è suddiviso in diversi settori e blocchi attorno al campo:

Lati lunghi (Lengtezijde): posti centrali premium lungo la lunghezza del campo, come i blocchi nelle tribune Est/Ovest. Offrono la visuale migliore e hanno i prezzi standard più alti, fino a €70.

Lati corti / curve (Korte Zijde / achter doel): situati dietro le porte, nei settori superiori e inferiori. Comprendono le zone dei tifosi di casa più rumorose e le aree con l'atmosfera migliore, a partire dalla fascia di prezzo più accessibile, €30.

Angoli (Hoog/Corners): settori d'angolo superiori e inferiori che collegano i lati corti e quelli lunghi, rappresentando categorie di prezzo intermedie.

Pacchetti Business & Hospitality: suddivisi nelle fasce Bronze, Silver, Gold, ad esempio blocchi C, P, Ere Noord, R, e Diamond. La categoria Diamond include accesso esclusivo al business club, cibo e bevande.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club dedicato ai biglietti per ulteriori informazioni, oppure i siti secondari di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che devi sapere sul Philips Stadion

Il Philips Stadion di Eindhoven è il terzo stadio di calcio più grande dei Paesi Bassi. Ha una capacità attuale di 35.119 posti ed è la casa permanente del PSV Eindhoven fin dalla fondazione del club nel 1913.

L'impianto nacque come un semplice campo sportivo realizzato per gli operai della Philips Gloeilampenfabrieken (azienda di lampadine) nel 1910, all'interno del quartiere appositamente costruito di Philipsdorp.

Importanti lavori di ristrutturazione negli anni '70 e '90 hanno portato all'aggiunta di una copertura completa, skybox di lusso e riscaldamento dello stadio. L'impianto ha raggiunto la sua forma moderna nel 2002, quando tutte e quattro le sezioni d'angolo sono state completamente chiuse.

Il club ha pianificato un ambizioso progetto di espansione dello stadio da €400M. Prevista a partire dal 2027, l'espansione costruirà un terzo anello su tutti i lati, portando la capienza a 55.000-60.000 posti senza lasciare la storica sede nel centro della città.

Partite storiche giocate al Philips Stadion:

Europeo UEFA 2000: lo stadio ha ospitato tre partite della fase a gironi durante il torneo, compresa la drammatica sconfitta per 3-2 dell'Inghilterra contro il Portogallo.

Finale di Coppa UEFA 2006: il Sevilla ha ottenuto una celebre vittoria per 4-0 sul Middlesbrough alzando il trofeo.

Finale di Women's Champions League 2023: lo stadio ha ospitato una storica finale sold out in cui il Barcellona ha completato una splendida rimonta battendo il Wolfsburg per 3-2.

The Ultimate Lifetime Fan: Frits Philips, il ragazzo che effettuò il calcio d'inizio nel 1913 in occasione della partita inaugurale del PSV al Philips Stadion, rimase un tifoso devoto fino alla sua morte nel 2005, all'età di 100 anni.

Rifiutò notoriamente di sedersi nel lussuoso box VIP, scegliendo invece di stare tra i tifosi comuni nella Sezione D, Fila 22, Posto 43. Il club mantiene il suo posto permanentemente vuoto come tributo.

Record e statistiche del PSV Eindhoven

Il PSV Eindhoven (Philips Sport Vereniging) è uno dei club di calcio più vincenti e decorati dei Paesi Bassi. Insieme ad Ajax e Feyenoord, compone il tradizionale 'Big Three' che domina il calcio olandese.

Palmarès del club e trofei principali

Eredivisie (campionato olandese) : 27 titoli

KNVB Cup (coppa d'Olanda) : 11 titoli

UEFA Champions League / Coppa dei Campioni : 1 titolo (1988)

UEFA Europa League / Coppa UEFA : 1 titolo (1978)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Willy van der Kuijlen (660), Willy van de Kerkhof (541)

Più gol: Willy van der Kuijlen (403), Luuk de Jong (186)

Titolo di campionato più precoce di sempre

Il 5 aprile 2026, il PSV ha conquistato il titolo di Eredivisie 2025-26 con 5 giornate d'anticipo. Questo ha battuto il precedente record di calendario per il titolo vinto più presto di sempre nella storia olandese, stabilito in precedenza proprio dal PSV l'8 aprile 1978.

Il Triplete del 1988

Guidata dal maestro della tattica Guus Hiddink, la stagione 1987-88 rappresenta il punto più alto in assoluto della storia del PSV. Una squadra che comprendeva icone come Ronald Koeman, Eric Gerets e Hans van Breukelen conquistò l'Eredivisie e la KNVB Cup, prima di battere il Benfica ai rigori e sollevare la Coppa dei Campioni. Rimane l'ultima squadra olandese ad aver centrato il Triplete continentale.

La rampa di lancio definitiva

Il PSV è famoso in tutto il mondo per la sua capacità di individuare e lanciare autentiche icone del calcio mondiale. Tra le leggende che hanno ottenuto i primi grandi exploit europei o sono cresciute al PSV ci sono: Ronaldo, Romario, Ruud Gullit, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy e Jaap Stam.











