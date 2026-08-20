Il Porto ha avuto la meglio sulle altre squadre del 'Big 3', Sporting CP e Benfica, nella scorsa stagione, conquistando il suo 31° titolo portoghese. Ora punta a difenderlo per la prima volta dal 2013.

Oltre 40.000 spettatori riempiono l'iconico Estádio do Dragão in ogni giornata di gara e anche tu potresti unirti ai ferventi Portistas per un'esperienza calcistica irripetibile prenotando oggi stesso i biglietti.

Con numerose partite di cartello della Primeira Liga all'orizzonte, oltre a epiche notti di Champions League, ci sono molte occasioni per assaporare tutto ciò che il Porto ha da offrire, dentro e fuori dal campo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle prossime partite del Porto, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Porto

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab 29 ago (18:00) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Biglietti dom 6 set (da definire) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Biglietti dom 13 set (da definire) Casa Pia vs Porto Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Biglietti dom 20 set (da definire) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Porto) Biglietti dom 11 ott (da definire) Marítimo vs Porto Estádio do Marítimo (Funchal) Biglietti dom 25 ott (da definire) Gil Vicente vs Porto Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Biglietti mar 27 ott (da definire) Taça da Liga: Porto vs Académico de Viseu Estádio do Dragão (Porto) Biglietti dom 1 nov (da definire) Porto vs Estoril Estádio do Dragão (Porto) Biglietti dom 8 nov (da definire) Vitória Guimarães vs Porto Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Porto

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Porto possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali del club, principalmente online tramite il portale biglietti del Porto. Il sito è completamente disponibile in inglese e accetta carte di credito internazionali. Per completare un acquisto è necessario creare un account utente gratuito.

I biglietti vengono venduti anche nei Porto Store, come il negozio principale allo stadio. Le biglietterie dell'Estádio do Dragão aprono inoltre due ore prima del calcio d'inizio nei giorni di partita, a condizione che ci siano ancora posti disponibili.

Le finestre di vendita prioritaria per i membri del club (sócios) aprono circa 10-14 giorni prima della partita. I membri ricevono anche tariffe scontate. Se restano dei biglietti, la vendita generale apre approssimativamente 4-7 giorni prima della gara.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite del Porto sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi dei posti tramite canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del Porto?

I biglietti ufficiali del Porto per le normali partite di Primeira Liga all'Estádio do Dragão vanno generalmente da 15 € a 40 € per i membri del club e da 30 € a oltre 80 € per il pubblico generale. I prezzi sono destinati a raddoppiare o triplicare per le partite di alto profilo contro Benfica o Sporting CP o per le sfide europee.

I prezzi variano anche in base al posto a sedere all'Estádio do Dragão come segue:

Centrale (tribune principali - est/ovest) : i biglietti standard più costosi, con la migliore visuale laterale. In genere costano circa 40 € per i membri e 80 € per il pubblico generale.

Laterale : situata lungo i lati del campo, più vicino agli angoli. Questi costano circa 32 € per i membri e 64 € per il pubblico.

Family Box : aree dedicate alle famiglie, generalmente al prezzo di circa 34 € per i membri e 68 € per il pubblico.

Tribuna / Superior : situata dietro le porte nei settori inferiori. Di solito il prezzo è di circa 26 € per i membri e 52 € per il pubblico.

Upper (Arquibancada) : i settori più alti dello stadio, che offrono una visuale dall'alto. Sono i posti più economici, a partire da circa 19 € per i membri.

Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Estádio do Dragão

L'Estádio do Dragão è l'iconico stadio di casa del Porto, di categoria quattro UEFA. L'impianto interamente con posti a sedere ha una capienza di 50.033 spettatori ed è rinomato per la sua architettura sorprendente.

Lo stadio è stato costruito per sostituire il vecchio Estádio das Antas del Porto, oltre a essere uno degli impianti principali del torneo UEFA Euro 2004.

La prima partita disputata nel nuovo stadio fu un'amichevole tra Porto e Barcellona nel novembre 2003. Lionel Messi, che allora aveva solo 16 anni, fece la sua prima apparizione in assoluto in prima squadra con il Barca durante la partita.

Il Portogallo può aver subito una sorprendente sconfitta contro la Grecia all'Estádio do Dragão durante la fase a gironi di Euro 2004, ma lo stadio ha ospitato anche la prima finale in assoluto della UEFA Nations League nel 2019, vinta dalla Seleção das Quinas.

La battaglia per il nome: i tifosi del Porto si opposero con forza ai diritti di denominazione commerciale dello stadio, votando in modo schiacciante per mantenere l'identità storica associata al simbolo del drago del club.

Record e statistiche del Porto

Il Porto, soprannominato Os Dragões (I Dragoni), è il club più titolato nella storia del calcio portoghese, con un totale complessivo di 88 trofei ufficiali senior.

Palmarès del club e principali trofei

Primeira Liga (campionato portoghese) : 31 titoli

Taça de Portugal (Coppa del Portogallo) : 20 titoli

UEFA Champions League / Coppa dei Campioni : 2 titoli (1987 e 2004)

UEFA Europa League / Coppa UEFA : 2 titoli (2003 e 2011)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: João Pinto (587), Vítor Baía (566)

Più gol: Fernando Gomes (352), Pinga (314)

I cinque titoli consecutivi (Penta)

Il Porto è l'unico club nella storia del calcio portoghese ad aver vinto cinque campionati consecutivi, dal 1994 al 1999.

Gli Invincibili

Il Porto ha vinto la Primeira Liga rimanendo completamente imbattuto per due volte, la prima sotto la guida di André Villas-Boas nel 2010-11, con 27 vittorie e 3 pareggi, e di nuovo con Vítor Pereira nel 2012-13.

La masterclass di Monaco (finale di Champions League 2004)

Il Porto completò una straordinaria favola da outsider, con la squadra di Jose Mourinho che travolse il Monaco 3-0 a Gelsenkirchen grazie ai gol di Carlos Alberto, Deco e Dmitri Alenichev. Rimane l'ultima volta in cui un club al di fuori dei 'Big Four' campionati europei ha vinto la Champions League.



