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Columbus Crew v Philadelphia UnionGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti del Philadelphia Union: calendario MLS 2026, la visita di Messi, prezzi e altro ancora

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Biglietti
Major League Soccer
Philadelphia Union

Non perdere l'occasione di vedere in azione le sorprese di questa stagione della MLS

I Philadelphia Union si stanno scaldando esattamente al momento giusto. Dopo un inizio lento della stagione MLS 2026, la squadra di Bradley Carnell ha infilato quattro vittorie consecutive, compreso un successo in rimonta contro il New York City FC, e ora arriva la notte più importante della loro stagione fin qui.

Lionel Messi e l'Inter Miami faranno visita al Subaru Park mercoledì 19 agosto, a pochi giorni dal ritorno dell'argentino dalla finale del Mondiale, in quello che è comodamente il biglietto più richiesto dell'anno a Chester. Oltre a questo, restano altre otto partite casalinghe mentre i campioni in carica del Supporters' Shield puntano a un'altra lunga corsa nei playoff.

La domanda sarà altissima per le serate di cartello, quindi GOAL vi spiega tutto su come potete assicurarvi i vostri posti per i prossimi impegni dei Philadelphia Union, incluso dove acquistarli e quanto costeranno.

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Quali sono le prossime partite dei Philadelphia Union?

Qui sotto trovate le partite rimanenti dei Philadelphia Union nella regular season MLS 2026:

Major League Soccer
Philadelphia Union crest
Philadelphia Union
PHI
Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL
DataPartitaStadioBiglietti
Mer 19 ago, 19:30 ETPhiladelphia Union vs Inter MiamiSubaru Park, ChesterBiglietti
Dom 23 ago, 20:30 ETAustin FC vs Philadelphia UnionQ2 Stadium, AustinBiglietti
Sab 29 ago, 19:30 ETNew York Red Bulls vs Philadelphia UnionSports Illustrated Stadium, HarrisonBiglietti
Sab 5 set, 19:30 ETPhiladelphia Union vs CF MontrealSubaru Park, ChesterBiglietti
Mer 9 set, 19:30 ETPhiladelphia Union vs FC CincinnatiSubaru Park, ChesterBiglietti
Lun 14 set, 21:00 ETSan Diego FC vs Philadelphia UnionSnapdragon Stadium, San DiegoBiglietti
Dom 20 set, 20:30 ETSporting Kansas City vs Philadelphia UnionChildren's Mercy Park, Kansas CityBiglietti
Sab 26 set, 19:30 ETPhiladelphia Union vs Orlando CitySubaru Park, ChesterBiglietti
Sab 10 ott, 19:30 ETPhiladelphia Union vs Real Salt LakeSubaru Park, ChesterBiglietti
Gio 15 ott, 20:30 ETChicago Fire vs Philadelphia UnionSoldier Field, ChicagoBiglietti
Sab 17 ott, 14:30 ETPhiladelphia Union vs Charlotte FCSubaru Park, ChesterBiglietti
Sab 24 ott, 19:30 ETPhiladelphia Union vs New England RevolutionSubaru Park, ChesterBiglietti
Gio 29 ott, 20:30 ETNashville SC vs Philadelphia UnionGeodis Park, NashvilleBiglietti
Sab 31 ott, 14:00 ETFC Cincinnati vs Philadelphia UnionTQL Stadium, CincinnatiBiglietti
Sab 7 nov, 17:00 ETPhiladelphia Union vs Toronto FCSubaru Park, ChesterBiglietti

Come acquistare i biglietti dei Philadelphia Union

Il modo più semplice e affidabile per acquistare i biglietti dei Philadelphia Union è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per tutte le restanti partite in casa e in trasferta, i prezzi si aggiornano in tempo reale e potete confrontare i posti in tutto lo stadio prima di comprare.

Che stiate cercando un biglietto per una singola partita in una tranquilla serata infrasettimanale o posti last minute per le sfide più importanti della stagione, StubHub offre opzioni per tutte le fasce di prezzo. Per partite ad alta richiesta come la visita dell'Inter Miami, acquistare il prima possibile vi garantisce la scelta più ampia di settori e i prezzi migliori prima che le inserzioni si riducano.

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Quanto costano i biglietti dei Philadelphia Union?

Per le normali partite di regular season al Subaru Park, i biglietti dei Philadelphia Union costano in genere tra 40 e 80 USD, con prezzi che variano in base all'avversario, al giorno della settimana e alla posizione del posto, seduto o in piedi, nello stadio.

Le partite di cartello sono un'altra storia. I biglietti per la visita dell'Inter Miami hanno un sovrapprezzo significativo, come accade ovunque giochi Messi, quindi aspettatevi prezzi ben al di sopra della fascia abituale per questa gara. Su StubHub, i prezzi per le partite rimanenti fluttuano in base alla domanda, e i posti più economici per le serate più importanti spariscono per primi, il che rende l'acquisto anticipato la mossa più intelligente.

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Cosa aspettarsi dai Philadelphia Union nel 2026?

L'Union arriva a questo segmento di stagione da detentore del Supporters' Shield, dopo aver chiuso la regular season 2025 al primo posto con 66 punti e il minor numero di gol subiti in MLS sotto la guida dell'allenatore Bradley Carnell. La campagna 2026 è iniziata lentamente, ma la formula che ha portato allo Shield, difesa organizzata, attacchi verticali rapidi e un pubblico di casa instancabile, è tornata a funzionare con quattro vittorie consecutive in vista della sfida contro Miami.

Il calendario rimanente offre ai tifosi molti appuntamenti da cerchiare in rosso. La serata con Messi del 19 agosto è ovviamente la principale attrazione, ma il finale comprende anche due sfide contro una corazzata della Eastern Conference come l'FC Cincinnati, una trasferta sentita contro i New York Red Bulls e l'ultima gara casalinga contro il Toronto FC il 7 novembre, che potrebbe avere implicazioni per il piazzamento nei playoff.

Al Subaru Park aspettatevi un River End in grande spolvero. Il gruppo di tifosi Sons of Ben trasforma ogni partita casalinga in un evento e, quando parte il Doop dopo un gol dell'Union, ci sono poche atmosfere migliori in MLS.

Storia del Subaru Park

Il Subaru Park è uno stadio specifico per il calcio da 18.500 posti a Chester, in Pennsylvania, situato accanto al Commodore Barry Bridge sul lungofiume del Delaware River. L'impianto è il campo di casa dei Philadelphia Union da quando ha aperto nel 2010.

Il design compatto dello stadio mantiene ogni posto vicino al campo, e questo è uno dei motivi principali per cui è considerato uno dei posti migliori in cui guardare il calcio negli Stati Uniti. Oltre al football, il Subaru Park ha ospitato numerose partite di rugby union, comprese gare universitarie, una sfida di English Premiership tra Newcastle Falcons e Saracens e una partita internazionale tra gli USA e i Maori All Blacks.

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