Il Paris Saint-Germain punta a diventare la quarta squadra della storia, dopo Ajax, Bayern Monaco e Real Madrid, a conquistare tre Coppe dei Campioni/Champions League consecutive. Puoi già acquistare i biglietti per assistere alle sue partite nella Champions League 2026/27.

Il club francese vuole brillare ancora sulla scena europea dopo aver fatto seguire al netto successo per 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League del 2025 la vittoria ai rigori sull'Arsenal nella finale del 2026 a Budapest.

Luis Enrique e la sua rosa ricca di stelle cercheranno di mantenere lo slancio dopo aver aperto l'attuale campagna di Champions League con un perentorio 6-1 contro lo Slovan Bratislava e due vittorie per 4-2 contro Manchester City e Barcellona. Con le sfide della fase campionato contro Villarreal, Roma e Aston Villa, tra le altre, ancora da disputare, si preannunciano mesi entusiasmanti sul fronte europeo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Paris Saint-Germain: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le prossime partite del PSG nella Champions League 2026/27?

Data e ora locale Partita Biglietti Stadio Martedì 3 novembre (ore 21:00) Villarreal-PSG Biglietti Estadio de la Cerámica (trasferta) Mercoledì 25 novembre (ore 21:00) PSG-AS Roma Biglietti Parco dei Principi (casa) Martedì 8 dicembre (ore 20:00) Aston Villa-PSG Biglietti Villa Park (trasferta) Mercoledì 20 gennaio (ore 21:00) Como 1907-PSG Biglietti Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (ore 21:00) PSG-Galatasaray Biglietti Parco dei Principi (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite del PSG in Champions League

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri ai pacchetti hospitality. Il modo più affidabile per acquistarli è utilizzare il portale ufficiale del PSG dedicato alla biglietteria.

Conviene controllare regolarmente il sito per conoscere le modalità di vendita, le date di messa in vendita e la disponibilità. I biglietti vengono spesso messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. Chi è socio del club ha inoltre la priorità nell'acquisto dei posti per le partite al Parco dei Principi.

Quando i biglietti per le partite del PSG sono indicati come «Grand Public», significa che sono in vendita libera e non è necessario essere soci per acquistarli. Prima di questa fase, i tifosi del PSG con la Red & Blue Membership hanno accesso a un breve periodo di prelazione.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del PSG, ma chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per le partite del PSG in Champions League?

Per chi desidera acquistare biglietti per le singole partite del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, i prezzi per gli adulti sono stati generalmente compresi tra 40 e 280 €, acquistando direttamente dal club. I prezzi per la stagione 2026/27 vanno però verificati sul portale ufficiale del PSG, perché possono cambiare di anno in anno, soprattutto considerando che i continui successi europei del club fanno aumentare la domanda.

Il prezzo varia in base all'avversario e al settore dello stadio. I biglietti più economici per le partite del PSG si trovano generalmente dietro la porta, nella tribuna Virage Boulogne.

Controlla il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del PSG in Champions League

Il PSG spera di offrire prestazioni più convincenti nella fase campionato della Champions League di questa stagione. Nonostante abbia conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, nella fase campionato precedente ha subito due sconfitte, contro Bayern Monaco e Sporting CP, e pareggiato due volte. Non è così riuscito a entrare tra le prime 8 e ha dovuto disputare gli spareggi della fase a eliminazione diretta.