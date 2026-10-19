Il Paris Saint-Germain punta a diventare la quarta squadra nella storia, dopo Ajax, Bayern Monaco e Real Madrid, a conquistare tre Coppe dei Campioni/Champions League consecutive. Puoi già acquistare i biglietti per seguire il PSG nella Champions League 2026/27.

Il club francese vuole brillare ancora una volta in Europa dopo aver fatto seguire al memorabile trionfo per 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League del 2025 la vittoria ai rigori sull'Arsenal nella finale del 2026 a Budapest.

La squadra ricca di stelle di Luis Enrique cercherà di mantenere lo slancio dopo aver aperto l'attuale campagna di Champions League con un netto 6-1 sullo Slovan Bratislava a Parigi e una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Manchester City. Con le sfide della fase campionato contro Barcellona, Roma e Aston Villa, tra le altre, ancora da disputare, si prospettano mesi emozionanti sul fronte europeo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Paris Saint-Germain: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario del PSG in Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 20 ottobre (ore 21) PSG-Barcellona Biglietti Parco dei Principi (casa) Martedì 3 novembre (ore 21) Villarreal-PSG Biglietti Estadio de la Cerámica (trasferta) Mercoledì 25 novembre (ore 21) PSG-AS Roma Biglietti Parco dei Principi (casa) Martedì 8 dicembre (ore 20) Aston Villa-PSG Biglietti Villa Park (trasferta) Mercoledì 20 gennaio (ore 21) Como 1907-PSG Biglietti Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (ore 21) PSG-Galatasaray Biglietti Parco dei Principi (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite del PSG in Champions League

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per le singole gare ai pacchetti hospitality. Il modo più affidabile per acquistarli è utilizzare il portale ufficiale del PSG.

Conviene consultare regolarmente il sito per conoscere le date di messa in vendita e verificare la disponibilità dei biglietti. Spesso vengono messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. Essere soci del club dà inoltre la precedenza nell'acquisto dei posti per le gare al Parco dei Principi.

Quando i biglietti per le partite del PSG sono indicati come «Grand Public», significa che sono in vendita libera e non occorre essere soci per acquistarli. Prima di questa fase, i tifosi del PSG con l'iscrizione Red & Blue Membership hanno un breve periodo di prelazione.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del PSG, chi vuole assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un posto.

Quanto costano i biglietti per le partite del PSG in Champions League?

Per chi desidera acquistare un biglietto per una singola partita del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, i prezzi per gli adulti sono generalmente andati da40 € a 280 € acquistando direttamente dal club. I prezzi per la stagione 2026/27, tuttavia, dovranno essere verificati sul portale ufficiale del PSG: possono cambiare di anno in anno, soprattutto perché i continui successi europei del club fanno crescere la domanda.

Il prezzo varia in base all'avversario e al settore dello stadio. I biglietti meno costosi per le partite del PSG si trovano solitamente dietro la porta, nella tribuna Virage Boulogne.

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del PSG in Champions League

Il PSG spera di offrire prestazioni più convincenti nella fase campionato della Champions League di questa stagione. Pur avendo conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, nella fase a gironi della scorsa edizione ha subito due sconfitte, contro Bayern Monaco e Sporting CP, e pareggiato due volte. Ha così mancato un posto tra le prime otto ed è dovuto passare dai playoff della fase a eliminazione diretta.

Data Turno e avversario Punteggio (esito) Stadio 14 ottobre 2026 Fase campionato: Manchester City 4-2 (vittoria) Etihad Stadium (Manchester) 9 settembre 2026 Fase campionato: Slovan Bratislava 6-1 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 30 maggio 2026 Finale: Arsenal 1-1 dopo i supplementari (vittoria per 4-3 ai rigori) Puskás Aréna (Budapest) 6 maggio 2026 Semifinale (ritorno): Bayern Monaco 1-1 (pareggio) Allianz Arena (Monaco di Baviera) 28 aprile 2026 Semifinale (andata): Bayern Monaco 5-4 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 14 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Liverpool 2-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 8 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Liverpool 2-0 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Chelsea 3-0 (vittoria) Stamford Bridge (Londra) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Chelsea 5-2 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 25 febbraio 2026 Playoff della fase a eliminazione diretta (ritorno): Monaco 2-2 (pareggio) Parco dei Principi (Parigi) 17 febbraio 2026 Playoff della fase a eliminazione diretta (andata): Monaco 3-2 (vittoria) Stade Louis II (Monaco) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Newcastle 1-1 (pareggio) Parco dei Principi (Parigi) 20 gennaio 2026 Fase campionato: Sporting CP 1-2 (sconfitta) Estádio José Alvalade (Lisbona)



