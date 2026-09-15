Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
psg champions league(C)Getty images
Tradotto da

Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27: calendario della Ligue 1, prezzi dei biglietti e altro

SHOPPING
Biglietti
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Prenota i biglietti del Paris Saint-Germain:

🎟️ Biglietti PSG: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Ligue 1: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Champions League: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti sotto i 100 €: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Pacchetti hospitality e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti per l'area famiglie: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti per il settore ospiti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Parc des Princes: PRENOTA I BIGLIETTI

Non ci sono molte squadre che possano vantare una bacheca come quella del PSG. Il club più vincente di Francia, pur essendo nato appena poco più di mezzo secolo fa, ha conquistato decine di trofei importanti e ora figura tra il ristretto gruppo di club d'élite che hanno vinto due Coppe dei Campioni consecutive.

Se non sei mai stato all'iconico Parc des Princes di Parigi, o se semplicemente hai tanta voglia di tornarci, questa stagione potrebbe essere l'occasione perfetta per vivere le tue fantasie calcistiche. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Paris Saint-Germain che devi conoscere, compresi quanto costano, dove puoi acquistarli e molto altro.

Prenota i biglietti del PSGAcquista ora

Prossime partite del Paris Saint-Germain al Parc des Princes

DataPartitaStadioBiglietti
dom, 20 set 2026Marseille vs PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarseilleBiglietti
sab, 10 ott 2026PSG vs Le MansParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 17 ott 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, StrasbourgBiglietti
dom, 25 ott 2026PSG vs LyonParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 31 ott 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreBiglietti
sab, 7 nov 2026PSG vs TroyesParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 21 nov 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NiceBiglietti
sab, 28 nov 2026PSG vs LorientParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 5 dic 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseBiglietti
sab, 12 dic 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (casa)Biglietti
dom, 3 gen 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensBiglietti
sab, 16 gen 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersBiglietti
sab, 23 gen 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 30 gen 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MonacoBiglietti
dom, 7 feb 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (casa)Biglietti
sab, 13 feb 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansBiglietti
sab, 20 feb 2027PSG vs BrestParc des Princes (casa)Biglietti
dom, 28 feb 2027PSG vs LensParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 6 mar 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesBiglietti
sab, 13 mar 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreBiglietti
sab, 20 mar 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 3 apr 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisBiglietti
sab, 10 apr 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 17 apr 2027PSG vs LilleParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 24 apr 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientBiglietti
sab, 1 mag 2027PSG vs AngersParc des Princes (casa)Biglietti
dom, 9 mag 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuBiglietti
dom, 16 mag 2027PSG vs NiceParc des Princes (casa)Biglietti
sab, 22 mag 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesBiglietti
sab, 29 mag 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (casa)Biglietti

Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per le partite del Paris Saint-Germain sono previste diverse opzioni di biglietteria, dai pass per la singola gara ai pacchetti hospitality. Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è andare sul portale ufficiale del PSG.

Vale la pena controllare regolarmente il sito per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di messa in vendita e sulla disponibilità. I biglietti vengono spesso messi online poche settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire informazioni personali. Essere membro del club ti dà anche la priorità quando cerchi di assicurarti un posto per le partite al Parc des Princes.

Quando i biglietti delle partite del PSG sono indicati come "Grand Public", significa che sono in vendita libera e non avrai bisogno di un abbonamento per acquistarli. Prima di quella fase, i tifosi del PSG con Red & Blue Membership hanno un breve periodo di priorità prima che i biglietti del Paris Saint-Germain vengano messi in vendita libera.

Prenota i biglietti del PSGAcquista ora

Quanto costano i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per chi desidera acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain al Parc des Princes partita per partita, i prezzi per gli adulti sono solitamente andati da 40 € a 280 € se acquistati direttamente tramite il club, anche se i prezzi per la stagione 2026/27 dovrebbero essere confermati sul portale ufficiale del PSG, dato che possono cambiare di anno in anno, soprattutto considerando il continuo successo europeo del club che fa aumentare la domanda.

Il prezzo varia a seconda degli avversari e del posto in cui ti siedi nello stadio. I biglietti più economici del PSG si trovano in genere dietro la porta, nel settore Virage Boulogne.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per le ultime informazioni su disponibilità e prezzi. I biglietti sui siti secondari di rivendita come Ticombo sono attualmente disponibili a partire da 81 €.

Come la maggior parte delle squadre di Ligue 1, il Paris Saint-Germain offre prezzi a fasce in base ai gruppi di età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce differiscono da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso comportano il costo più alto. Ci sono poi, naturalmente, sfide di cartello contro avversarie di primo piano, come "Le Classique" (PSG vs Marseille, in programma il 20 settembre in trasferta e il 7 febbraio in casa in questa stagione), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Prenota i biglietti del PSGAcquista ora

Storia del Parc des Princes

Il Parc des Princes è uno stadio di calcio interamente con posti a sedere di Parigi, in Francia, inaugurato nel 1972. Si trova nel sud-ovest della capitale francese, vicino allo Stade Jean-Bouin e allo Stade Roland Garros. Lo stadio è la casa del Paris Saint-Germain (PSG) dal 1974. Prima dell'apertura dello Stade de France nel 1998, il Parc des Princes era anche lo stadio di casa delle nazionali francesi di calcio e di rugby a 15.

Nel corso degli anni il Parc des Princes ha ospitato numerose partite di calcio prestigiose, comprese diverse gare di Coppa del Mondo FIFA e del Campionato europeo UEFA, oltre ad aver ospitato tre finali di Coppa dei Campioni nel 1956, 1975 e 1981.

La capienza attuale è di poco inferiore ai 48.000 posti, con fonti che variano tra circa 47.900 e 48.600 a seconda della configurazione. Va notato che il futuro dello stadio resta una questione aperta e non risolta in vista della stagione 2026/27: PSG e Comune di Parigi hanno riaperto i negoziati su una potenziale vendita e su un importante ampliamento dell'impianto, con capacità obiettivo riportate che vanno da 60.000 fino a 70-75.000 posti. Al momento in cui scriviamo, non è stato finalizzato alcun accordo e la capienza del Parc des Princes per il 2026/27 resta invariata nelle sue dimensioni attuali, ma i tifosi che pianificano in anticipo dovrebbero seguire gli sviluppi su questo fronte, perché potrebbero influire sulla disponibilità dei biglietti e sui prezzi nelle stagioni future.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google