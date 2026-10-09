Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
psg champions league(C)Getty images
Book PSG TicketsBook PSG Premium
Tradotto da

Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27: calendario della Ligue 1, prezzi dei biglietti e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Prenota i biglietti del Paris Saint-Germain:

🎟️ Biglietti PSG: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Ligue 1: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Champions League: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti sotto i 100 €: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Pacchetti hospitality e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti area famiglia: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti settore ospiti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Parc des Princes: PRENOTA I BIGLIETTI

Prenota i biglietti del PSGAcquista ora

Assicurati il premium PSGPrenota ora

Prossime partite del Paris Saint-Germain al Parc des Princes

DataPartitaStadioBiglietti
sab 10 ottobre 2026PSG vs Le MansParc des Princes (casa)Biglietti
sab 17 ottobre 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, StrasbourgBiglietti
dom 25 ottobre 2026PSG vs LyonParc des Princes (casa)Biglietti
sab 31 ottobre 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreBiglietti
sab 7 novembre 2026PSG vs TroyesParc des Princes (casa)Biglietti
sab 21 novembre 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NiceBiglietti
sab 28 novembre 2026PSG vs LorientParc des Princes (casa)Biglietti
sab 5 dicembre 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseBiglietti
sab 12 dicembre 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (casa)Biglietti
dom 3 gennaio 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensBiglietti
sab 16 gennaio 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersBiglietti
sab 23 gennaio 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (casa)Biglietti
sab 30 gennaio 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MonacoBiglietti
dom 7 febbraio 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (casa)Biglietti
sab 13 febbraio 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansBiglietti
sab 20 febbraio 2027PSG vs BrestParc des Princes (casa)Biglietti
dom 28 febbraio 2027PSG vs LensParc des Princes (casa)Biglietti
sab 6 marzo 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesBiglietti
sab 13 marzo 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreBiglietti
sab 20 marzo 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (casa)Biglietti
sab 3 aprile 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisBiglietti
sab 10 aprile 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (casa)Biglietti
sab 17 aprile 2027PSG vs LilleParc des Princes (casa)Biglietti
sab 24 aprile 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientBiglietti
sab 1 maggio 2027PSG vs AngersParc des Princes (casa)Biglietti
dom 9 maggio 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuBiglietti
dom 16 maggio 2027PSG vs NiceParc des Princes (casa)Biglietti
sab 22 maggio 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesBiglietti
sab 29 maggio 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (casa)Biglietti

Come acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara ai pacchetti hospitality. Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è andare sul portale ufficiale del PSG.

Vale la pena controllare il sito regolarmente per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di messa in vendita e sulla disponibilità. I biglietti vengono spesso messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire informazioni personali. Essere membri del club dà inoltre priorità quando si cerca di assicurarsi un posto per le partite al Parc des Princes.

Quando i biglietti per le partite del PSG sono indicati come "Grand Public", significa che sono in vendita libera e non sarà necessaria una membership per acquistarli. Prima di quella fase, i tifosi del PSG con Red & Blue Membership hanno un breve periodo di priorità prima che i biglietti del Paris Saint-Germain vengano messi in vendita generale.

Prenota i biglietti del PSGAcquista ora

Quanto costano i biglietti del Paris Saint-Germain 2026/27?

Per chi desidera acquistare i biglietti del Paris Saint-Germain al Parc des Princes partita per partita, i prezzi per gli adulti sono stati in genere compresi tra 40 € e 280 € se acquistati direttamente tramite il club, anche se i prezzi per la stagione 2026/27 dovrebbero essere confermati sul portale ufficiale del PSG, poiché possono cambiare di anno in anno, in particolare alla luce del continuo successo europeo del club che fa aumentare la domanda.

Il prezzo varia a seconda dell'avversario e del posto occupato nello stadio. I biglietti del PSG più economici si trovano in genere dietro la porta, nel settore Virage Boulogne.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per le ultime informazioni su disponibilità e prezzi. I biglietti sui siti secondari di rivendita come Ticombo sono attualmente disponibili a partire da 81 €.

Come la maggior parte delle squadre di Ligue 1, il Paris Saint-Germain offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso comportano il costo più alto. Ci sono poi, naturalmente, sfide di cartello contro avversari di primo piano, come "Le Classique" (PSG vs Marseille, in programma il 20 settembre in trasferta e il 7 febbraio in casa in questa stagione), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Prenota i biglietti del PSGAcquista ora

Storia del Parc des Princes

Il Parc des Princes è uno stadio di calcio interamente con posti a sedere di Parigi, in Francia, inaugurato nel 1972. Si trova nel sud-ovest della capitale francese, vicino allo Stade Jean-Bouin e allo Stade Roland Garros. Lo stadio è la casa del Paris Saint-Germain (PSG) dal 1974. Prima dell'apertura dello Stade de France nel 1998, il Parc des Princes era anche lo stadio di casa delle nazionali francesi di calcio e rugby a 15.

Nel corso degli anni il Parc des Princes ha ospitato numerose partite di calcio prestigiose, comprese diverse gare della Coppa del Mondo FIFA e del Campionato europeo UEFA, oltre a tre finali di Coppa dei Campioni nel 1956, 1975 e 1981.

La capienza attuale è di poco inferiore ai 48.000 posti, con fonti che variano tra circa 47.900 e 48.600 a seconda della configurazione. Va notato che il futuro dello stadio è una vicenda aperta e irrisolta in vista della stagione 2026/27: PSG e Città di Parigi hanno riaperto i negoziati su una potenziale vendita e su un'importante espansione dell'impianto, con capienze obiettivo riportate tra 60.000 e fino a 70-75.000 posti. Al momento della stesura, non è stato finalizzato alcun accordo e la capienza del Parc des Princes per il 2026/27 resta invariata nelle sue dimensioni attuali, ma i tifosi che pianificano in anticipo dovrebbero seguire gli sviluppi su questo fronte, poiché potrebbe incidere sulla disponibilità dei biglietti e sui prezzi nelle stagioni future.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google