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Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti del Palmeiras 2026: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Série A brasiliana e altro ancora

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Palmeiras

Il Palmeiras va a caccia del suo 13° titolo brasiliano e tu potresti vederlo in azione

Il Palmeiras può essere il club più decorato del calcio brasiliano, con 12 titoli di campionato in bacheca, ma dopo aver mancato la gloria nelle due campagne precedenti, l'Alviverde è disperatamente a caccia del luccicante trofeo ancora una volta. Perché non vedere se riuscirà a chiudere l'affare in questa stagione prenotando oggi i biglietti per le partite?

Dopo aver chiuso al secondo posto dietro al Botafogo nel 2024 (a 6 punti di distanza) e al secondo posto dietro al Flamengo nel 2025 (a 3 punti), la squadra di San Paolo sarà desiderosa di mantenere lo slancio in questa annata e tagliare il traguardo. Il Palmeiras può aver ottenuto successi memorabili in Serie A quest'anno contro rivali per il titolo come Flamengo, Athletico Paranaense e Fluminense, ma sa di non potersi permettere di abbassare la guardia.

Anche se in questa stagione non c'è stato un principale protagonista in campionato sotto porta per il Palmeiras, l'ex stella di Manchester United e Fulham Andreas Pereira continua a svolgere un ruolo fondamentale sul fronte degli assist. Inoltre, ci sarà la speranza che le stelle straniere José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio e Jhon Arias continuino a brillare.

La scena del calcio brasiliano si scalderà nei prossimi mesi e tu potresti assistere all'azione dal vivo assicurandoti un posto. Lascia che GOAL ti dia il quadro completo sui biglietti del Palmeiras, quanto costano, come ottenerli e molto altro.

Prossime partite del Palmeiras

Data e ora (locale)

Partita

Luogo

Biglietti

dom 23 ago (16:00)

Serie A: Palmeiras vs Vasco da Gama

Nubank Parque, São Paulo

Biglietti

mer 26 ago (21:30)

Copa do Brasil Q/F L1: Palmeiras vs Santos

Nubank Parque, São Paulo

Biglietti

dom 30 ago (19:30)

Serie A: Mirassol FC vs Palmeiras

Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol

Biglietti

mer 2 set (21:30)

Copa do Brasil Q/F L2: Santos vs Palmeiras

Vila Belmiro Stadium, Santos

Biglietti

dom 6 set (18:30)

Serie A: Botafogo vs Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Biglietti

dom 13 set (15:00)

Serie A: Palmeiras vs São Paulo

Nubank Parque, São Paulo

Biglietti

dom 20 set (15:00)

Serie A: Gremio vs Palmeiras

Arena do Grêmio, Porto Alegre

Biglietti

mer 7 ott (15:00)

Serie A: Palmeiras vs Esporte Clube Bahia

Nubank Parque, São Paulo

Biglietti

Come acquistare i biglietti del Palmeiras

I biglietti ufficiali per le partite del Palmeiras possono essere acquistati solo online tramite il sito di biglietteria dedicato del club, Ingressos Palmeiras. I biglietti vengono solitamente messi in vendita circa 5-7 giorni prima di ogni partita, con finestre di priorità strutturate.

Il Palmeiras utilizza un sistema scaglionato a "ondate" per tutte le partite casalinghe al Nubank Parque di San Paolo:

  • Giorni 1-3 (priorità membri del club): i primi giorni di vendita sono aperti esclusivamente ai membri dell'Avanti (Sócio Torcedor), il fan club.
  • Dal giorno 4 in poi (vendita al pubblico): se rimangono biglietti dopo le finestre riservate ai membri, la vendita al pubblico apre online.
  • Giorno della partita: nelle rare occasioni in cui le partite non registrano il tutto esaurito, le biglietterie fisiche dell'Allianz Parque possono vendere i posti rimanenti, ma acquistare online in anticipo è fortemente consigliato, soprattutto per le sfide di alto profilo come il Derby Paulista contro il Corinthians.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti del Palmeiras sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Palmeiras?

I biglietti ufficiali a prezzo nominale per le normali partite casalinghe del Palmeiras al Nubank Parque vanno generalmente da 100 R$ a 260 R$ (18-48 USD) per le partite standard, ma questi prezzi salgono a 180 R$ - 500 R$+ (33-90 USD+) per derby premium e partite a eliminazione diretta nei tornei, come la Copa Libertadores.

Prezzi e disponibilità dei biglietti dipendono direttamente dai settori dello stadio e dalle categorie ufficiali di membership del club.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul Nubank Parque

Il Nubank Parque, in precedenza Allianz Parque, è uno stadio multiuso di livello mondiale a São Paulo, in Brasile, situato sul sito storico del Parque Antarctica. È stato inaugurato nel 2014 ed è la casa del Palmeiras, squadra del Campeonato Brasileiro Série A, oltre a ospitare partite internazionali. L'impianto può contenere 43.713 tifosi per le partite di calcio e fino a 55.000 per i grandi concerti internazionali.

Lontano dal calcio, il Nubank Parque è stato classificato a livello globale tra i 20 migliori stadi per musica dal vivo e intrattenimento dallo Stadium Stars Report di IQ Magazine, e rappresenta una tappa di primo piano in America Latina.

Nel 2026, lo stadio ha concluso il suo accordo sui naming rights con Allianz ed è entrato in una nuova partnership con la società brasiliana di tecnologia finanziaria Nubank. Per determinare il nuovo nome dell'impianto, è stato lanciato un sondaggio online tra i tifosi del Palmeiras. Le opzioni presentate erano Nubank Arena, Parque Nubank e Nubank Parque, con quest'ultima che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Elenco di record e statistiche del Palmeiras

Il Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) è uno dei club di maggior successo nella storia del calcio brasiliano e sudamericano.

Palmarès e principali trofei

  • Campeonato Brasileiro Série A: 12 titoli (record nazionale assoluto) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)
  • Copa do Brasil: 4 titoli (1998, 2012, 2015, 2020)
  • Copa Libertadores: 3 titoli (1999, 2020, 2021)

Record individuali dei giocatori

  • Più presenze: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)
  • Più gol: Heitor (327), César Maluco (182)

I primi campioni globali

Il Palmeiras vinse la Copa Rio del 1951, battendo la Juventus. Questo storico torneo a otto squadre è ampiamente riconosciuto come il primo campionato internazionale per club in assoluto.


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