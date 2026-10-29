Il Napoli, campione di Serie A due volte nelle ultime quattro stagioni, punta ad aggiungere altri trofei alla propria bacheca. Prenotando oggi i biglietti per le partite, potrete vedere in campo giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund.

Dopo aver conquistato il titolo di Serie A nella stagione 2022/23, il primo dopo 33 anni, I Ciucciarelli (gli asinelli) hanno proseguito la loro ascesa, riconquistando lo scudetto due stagioni più tardi e chiudendo al secondo posto in classifica nell’ultima stagione.

Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, potrebbe aver impiegato un po’ di tempo ad ambientarsi dopo essere subentrato ad Antonio Conte in estate, ma le recenti prestazioni positive in Italia e in Europa avranno risollevato il morale dei tifosi dello Stadio Diego Armando Maradona.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni aggiornate su come assicurarvi un posto alle partite del Napoli: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Napoli

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Dom 1° nov (20:45) Serie A: Juventus-Napoli Biglietti Allianz Stadium (Torino) Mer 4 nov (20:00) Champions League: Porto-Napoli Biglietti Estádio do Dragão (Porto) Dom 8 nov (12:30) Serie A: Napoli-Lazio Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 21 nov (20:45) Serie A: Napoli-Torino Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 24 nov (20:00) Champions League: Manchester City-Napoli Biglietti Etihad Stadium (Manchester) Dom 29 nov (15:00) Serie A: Sassuolo-Napoli Biglietti Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sab 5 dic (20:45) Serie A: Napoli-Lecce Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 8 dic (21:00) Champions League: Napoli-Club Brugge Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 13 dic (20:45) Serie A: Napoli-Milan Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mer 16 dic (21:00) Coppa Italia: Napoli-Fiorentina Da definire Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 20 dic (20:45) Serie A: Atalanta-Napoli Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 3 gen (18:00) Serie A: Parma-Napoli Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Gio 7 gen (20:45) Serie A: Napoli-Cagliari Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Lun 11 gen (20:45) Serie A: Udinese-Napoli Biglietti Bluenergy Stadium (Udine)

Come acquistare i biglietti del Napoli

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli possono essere acquistati direttamente tramite il portale TicketOne Napoli oppure attraverso il sito del club. Per utilizzare TicketOne, partner ufficiale del Napoli per la biglietteria, è necessario creare un account utente gratuito.

Di norma, i biglietti vengono messi in vendita 7-10 giorni prima della partita, anche se per gli incontri di cartello o particolari possono essere previste tempistiche diverse. Le fasi di vendita sono le seguenti:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Accesso prioritario e prezzi scontati per chi possiede la tessera fedeltà a pagamento.

: Accesso prioritario e prezzi scontati per chi possiede la tessera fedeltà a pagamento. Fase 2 (Premium Members) : Accesso riservato ai membri del club prima dell’apertura della vendita al pubblico.

: Accesso riservato ai membri del club prima dell’apertura della vendita al pubblico. Fase 3 (vendita libera): Aperta a tutti tramite TicketOne. Le partite più richieste contro avversarie di primo piano, come Juventus, Roma e Inter, o quelle di Champions League, spesso registrano il tutto esaurito durante la fase 1 o la fase 2 e potrebbero non arrivare alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Napoli sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Napoli?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona vanno generalmente da 20 a 275 €, a seconda dell’anello, del settore e dell’importanza dell’incontro: le partite ordinarie si collocano nella fascia più bassa, mentre i grandi incontri europei e quelli di cartello costano di più.

Settori e categorie di posti

Curva (Curva A & Curva B): Si trovano dietro le porte e ospitano gli ultras e i tifosi più calorosi. I prezzi partono da circa 20 € per le partite ordinarie nella fascia più bassa e salgono per gli incontri di cartello o europei.

Distinti: Si sviluppano lungo il lato del campo e offrono una buona visuale complessiva a un prezzo di fascia intermedia.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Si trovano lungo le linee laterali, una di fronte all’altra all’altezza della linea di metà campo. Sono i posti più comodi e costosi dello stadio e offrono la visuale più completa. Per gli incontri di cartello, i prezzi arrivano fino a 275 €.

Tribuna Family: Situata nell’anello inferiore sotto la Tribuna Nisida, è un’opzione economica per le famiglie. Secondo le recenti comunicazioni del club, i biglietti costano 14 € per gli adulti e 10 € per i bambini fino a 12 anni.

Consultate il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona è il terzo stadio di calcio più grande d’Italia e la casa simbolo della SSC Napoli. Situato nel quartiere occidentale di Fuorigrotta, a Napoli, questo impianto da 54.726 posti tutti a sedere è molto più di cemento ed erba: è un tempio laico in cui si incontrano il calcio, la passione e lo spirito immortale di Diego Maradona.

La costruzione dello stadio iniziò nel 1952 per sostituire lo Stadio Partenopeo, devastato dalla guerra. Fu inaugurato ufficialmente nel dicembre 1959 con una partita tra Napoli e Juventus, vinta 2-1 dai padroni di casa.

La struttura subì una profonda trasformazione in vista dei Mondiali FIFA del 1990: furono introdotti posti tutti a sedere e venne aggiunta la celebre copertura a sbalzo. Un ulteriore intervento da 20 milioni di euro, realizzato per le Universiadi estive del 2019, sostituì i vecchi seggiolini con nuovi sedili di un vivace azzurro mare che richiama i colori del Golfo di Napoli.

Dopo la scomparsa della leggenda del calcio Diego Maradona, nel dicembre 2020 il consiglio comunale cambiò ufficialmente il nome dell’impianto da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona.

Momenti memorabili allo Stadio Diego Armando Maradona

Il primo scudetto (1987) : Il Napoli pareggiò 1-1 contro la Fiorentina allo stadio, conquistando il suo primo titolo di Serie A. La storica vittoria spezzò il dominio pluridecennale dei ricchi club del Nord e diede il via a una settimana intera di festeggiamenti in tutta la città.

: Il Napoli pareggiò 1-1 contro la Fiorentina allo stadio, conquistando il suo primo titolo di Serie A. La storica vittoria spezzò il dominio pluridecennale dei ricchi club del Nord e diede il via a una settimana intera di festeggiamenti in tutta la città. La semifinale di Coppa UEFA del 1989 (Napoli-Bayern Monaco) : Prima del calcio d’inizio, Maradona regalò al pubblico quello che sarebbe diventato il riscaldamento prepartita più iconico della storia: ballò e palleggiò con i lacci delle scarpe slacciati mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava «Live Is Life» degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2 (vincendo 4-2 nel risultato complessivo) e proseguì il cammino fino a conquistare il suo unico trofeo europeo.

: Prima del calcio d’inizio, Maradona regalò al pubblico quello che sarebbe diventato il riscaldamento prepartita più iconico della storia: ballò e palleggiò con i lacci delle scarpe slacciati mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava «Live Is Life» degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2 (vincendo 4-2 nel risultato complessivo) e proseguì il cammino fino a conquistare il suo unico trofeo europeo. La semifinale dei Mondiali del 1990 (Italia-Argentina): Forse una delle partite emotivamente più complesse della storia del calcio. Maradona, figlio adottivo di Napoli, capitanò l’Argentina contro l’Italia nello stadio del suo club. Chiese ai napoletani di sostenere l’Argentina, suscitando la risposta del celebre striscione degli ultras: «Maradona, Napoli ti ama, ma l’Italia è la nostra patria». L’Argentina vinse ai rigori e quello fu l’unico stadio in Italia in cui l’inno argentino non venne fischiato.

I due stadi Maradona: Napoli non è l’unica città ad avere uno stadio con questo nome. Anche lo stadio dell’Argentinos Juniors a Buenos Aires si chiama Estadio Diego Armando Maradona, in omaggio al luogo in cui Diego iniziò la sua carriera professionistica.

Record e statistiche del Napoli

La SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fondata nel 1926, è una delle società calcistiche più importanti sul piano culturale e più ricche di storia in Italia.

Con sede nella passionale città meridionale di Napoli, il club gioca le partite casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli è espressione di un forte orgoglio regionale ed è noto per aver spezzato lo storico dominio calcistico del Nord Italia.

Palmarès e principali trofei del club

Serie A : 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 titoli (1990, 2014, 2025)

: 3 titoli (1990, 2014, 2025) Coppa UEFA (Europa League): 1 titolo (1988-89)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Più gol: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Il divino numero 10

Dopo l’addio di Diego Maradona e in riconoscimento del segno indelebile lasciato sulla città, il Napoli ha ritirato ufficialmente la maglia numero 10 in suo onore. Nessun giocatore la indosserà mai più per il club.

Dal fallimento ai vertici

Nel 2004 il Napoli fallì e fu retrocesso in Serie C1 (la terza divisione). Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis acquistò il club, lo riportò in vita con il nome provvisorio di «Napoli Soccer» e ne guidò la storica risalita ai vertici del calcio.

Il ciuccio come mascotte

Sebbene nello stemma originale del club comparisse un maestoso cavallo, una disastrosa stagione d’esordio spinse la gente del posto a scherzare sul fatto che la squadra fosse un «asino ragliante» (O Ciuccio). Anziché offendersi, il club accolse la battuta e fece del ciuccio la propria mascotte ufficiale.