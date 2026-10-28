Il Napoli, campione di Serie A due volte nelle ultime quattro stagioni, è a caccia di altri trofei da aggiungere alla propria bacheca. Puoi vedere in azione giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund prenotando oggi i biglietti per le partite.

Dopo aver conquistato lo Scudetto per la prima volta in 33 anni nella stagione 2022/23, I Ciucciarelli hanno continuato a crescere, riconquistando il titolo due stagioni più tardi e chiudendo al secondo posto in classifica nell'ultima stagione.

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, potrebbe aver avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi dopo aver preso il posto di Antonio Conte in estate, ma le recenti prestazioni positive contro Roma e Bodø/Glimt avranno risollevato il morale dei tifosi dello Stadio Diego Armando Maradona.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle partite del Napoli: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Napoli

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Mercoledì 28 ottobre (20:45) Serie A: Monza-Napoli Biglietti Stadio Brianteo (Monza) Domenica 1° novembre (20:45) Serie A: Juventus-Napoli Biglietti Allianz Stadium (Torino) Mercoledì 4 novembre (20:00) Champions League: Porto-Napoli Biglietti Estádio do Dragão (Porto) Domenica 8 novembre (12:30) Serie A: Napoli-Lazio Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Domenica 21 novembre (20:45) Serie A: Napoli-Torino Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Martedì 24 novembre (20:00) Champions League: Manchester City-Napoli Biglietti Etihad Stadium (Manchester) Domenica 29 novembre (15:00) Serie A: Sassuolo-Napoli Biglietti Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sabato 5 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Lecce Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Martedì 8 dicembre (21:00) Champions League: Napoli-Club Brugge Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Domenica 13 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Milan Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mercoledì 16 dicembre (21:00) Coppa Italia: Napoli-Fiorentina Da definire Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Domenica 20 dicembre (20:45) Serie A: Atalanta-Napoli Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Domenica 3 gennaio (18:00) Serie A: Parma-Napoli Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Giovedì 7 gennaio (20:45) Serie A: Napoli-Cagliari Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Lunedì 11 gennaio (20:45) Serie A: Udinese-Napoli Biglietti Bluenergy Stadium (Udine)

Come acquistare i biglietti per il Napoli

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli possono essere acquistati direttamente sul portale TicketOne Napoli o sul sito del club. Per utilizzare TicketOne, partner ufficiale del Napoli per la biglietteria, è necessario creare un account gratuito.

Di norma, i biglietti vengono messi in vendita 7-10 giorni prima della partita, anche se per gli incontri di cartello o per partite particolari le tempistiche possono variare. Le fasi di vendita sono le seguenti:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Accesso prioritario e prezzi scontati per i titolari della carta fedeltà a pagamento.

Fase 2 (membri Premium) : Accesso riservato ai membri del club prima dell'apertura della vendita al pubblico.

Fase 3 (vendita libera) : Aperta a tutti tramite TicketOne. Le partite più richieste contro avversarie di primo piano, come Juventus, Roma e Inter, o gli incontri di Champions League, spesso vanno esaurite durante la Fase 1 o la Fase 2 e potrebbero non arrivare alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Napoli sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Napoli?

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona costano generalmente tra 20 e 275 €, a seconda dell'anello, del settore e dell'importanza dell'incontro: le partite ordinarie si collocano nella fascia più bassa, mentre quelle europee o di cartello hanno prezzi più alti.

Settori e categorie di posti

Curva (Curva A e Curva B): Situate dietro le porte, ospitano gli ultras e i tifosi più calorosi. I prezzi partono da circa 20 € per le partite ordinarie di minore richiamo e salgono per gli incontri di cartello o europei.

Distinti: Si trovano lungo il lato del campo e offrono una buona visuale complessiva a un prezzo di fascia intermedia.

Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo: Situate lungo le linee laterali, una di fronte all'altra all'altezza del centrocampo. Offrono i posti più comodi e costosi dello stadio, con la visuale più completa. Per le partite di cartello, i prezzi arrivano fino a 275 €.

Tribuna Family: Situata nell'anello inferiore sotto la Tribuna Nisida, è un'opzione economica per le famiglie. Secondo le recenti comunicazioni del club, i biglietti costano 14 € per adulto e 10 € per i bambini fino a 12 anni.

Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale dei biglietti del club; per verificare la disponibilità attuale, puoi consultare anche siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona è il terzo stadio di calcio più grande d'Italia e la casa del Napoli. Situato nel quartiere occidentale di Fuorigrotta, a Napoli, questo impianto da 54.726 posti tutti a sedere è molto più che cemento ed erba: è un tempio laico in cui si incontrano calcio, passione e lo spirito eterno di Diego Maradona.

La costruzione dello stadio iniziò nel 1952 per sostituire lo Stadio Partenopeo, devastato dalla guerra. Fu inaugurato ufficialmente nel dicembre 1959 con una partita tra Napoli e Juventus, vinta 2-1 dai padroni di casa.

La struttura subì una profonda trasformazione in vista dei Mondiali FIFA del 1990, con l'installazione di posti a sedere in tutto l'impianto e della sua celebre copertura a sbalzo. Un'ulteriore ristrutturazione, dal costo di 20 milioni di euro, realizzata per le Universiadi estive del 2019, sostituì i vecchi seggiolini con sedute di un vivace azzurro mare che richiamano i colori del Golfo di Napoli.

Dopo la scomparsa della leggenda del calcio Diego Maradona, nel dicembre 2020 il consiglio comunale cambiò ufficialmente il nome dell'impianto da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona.

Momenti indimenticabili allo Stadio Diego Armando Maradona

Il primo Scudetto (1987) : Il Napoli pareggiò 1-1 contro la Fiorentina nello stadio, conquistando il suo primo titolo di Serie A. Lo storico trionfo interruppe il dominio pluridecennale dei ricchi club del Nord e diede il via a un vero e proprio carnevale che durò una settimana in tutta la città.

La semifinale di Coppa UEFA del 1989 (Napoli-Bayern Monaco) : Prima del calcio d'inizio, Maradona regalò al pubblico il più iconico riscaldamento prepartita di sempre, ballando e palleggiando con i lacci delle scarpe slacciati mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava «Live Is Life» degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2, vinse 4-2 nel risultato complessivo e poi conquistò il suo unico trofeo europeo.

La semifinale dei Mondiali del 1990 (Italia-Argentina) : Forse una delle partite emotivamente più complesse della storia del calcio. Maradona, figlio adottivo di Napoli, guidò da capitano l'Argentina contro l'Italia nello stadio del proprio club. Chiese ai napoletani di sostenere l'Argentina, suscitando la risposta nel celebre striscione degli ultras: «Maradona, Napoli ti ama, ma l'Italia è la nostra patria». L'Argentina vinse ai rigori e quello fu l'unico stadio in Italia in cui l'inno argentino non venne fischiato.

I due stadi Maradona: Napoli non è l'unica città a ospitare uno stadio con questo nome. Anche lo stadio dell'Argentinos Juniors a Buenos Aires si chiama Estadio Diego Armando Maradona, in omaggio al luogo in cui Diego iniziò la sua carriera professionistica.

Record e statistiche del Napoli

La SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fondata nel 1926, è una delle società calcistiche italiane più significative sul piano culturale e più ricche di storia.

Il club ha sede a Napoli, appassionata città del Sud, e disputa le partite casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli incarna un forte orgoglio regionale e ha notoriamente interrotto lo storico dominio calcistico del Nord Italia.

Palmarès e principali trofei del club

Serie A : 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

Coppa Italia : 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

Supercoppa Italiana : 3 titoli (1990, 2014, 2025)

Coppa UEFA (Europa League) : 1 titolo (1988-89)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Più goal: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Il divino numero 10

Dopo la sua partenza, e in virtù dell'impronta indelebile lasciata sulla città, il Napoli ha ufficialmente ritirato la maglia numero 10 in onore di Diego Maradona. Nessun giocatore la indosserà più per il club.

Dal fallimento ai vertici

Nel 2004 il Napoli fallì e fu retrocesso in Serie C1, la terza divisione. Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis acquistò il club, lo riportò in vita con il nome provvisorio di «Napoli Soccer» e ne guidò la storica risalita ai vertici del calcio.

La mascotte dell'asinello

Sebbene lo stemma originale del club raffigurasse un maestoso cavallo, una disastrosa stagione d'esordio spinse i napoletani a scherzare sul fatto che la squadra fosse un «asino ragliante» (O Ciuccio). Invece di offendersi, il club accolse con umorismo la battuta e fece dell'asinello la propria mascotte ufficiale.



