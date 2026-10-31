Il Napoli, campione di Serie A due volte nelle ultime quattro stagioni, punta ad arricchire ulteriormente la propria bacheca. Prenotando oggi i biglietti per le partite, potrete vedere in azione giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund.

Dopo aver conquistato lo scudetto nella stagione 2022/23, il primo dopo 33 anni, I Ciucciarelli (gli asinelli) hanno continuato a vincere, riconquistando il titolo due stagioni più tardi e chiudendo al secondo posto in classifica nell'ultima annata.

Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, potrebbe aver avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi dopo essere subentrato ad Antonio Conte in estate, ma le recenti prestazioni positive in Italia e in Europa avranno risollevato il morale dei tifosi dello Stadio Diego Armando Maradona.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Napoli: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite del Napoli

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Dom 1 novembre (20:45) Serie A: Juventus-Napoli Biglietti Allianz Stadium (Torino) Mer 4 novembre (20:00) Champions League: Porto-Napoli Biglietti Estádio do Dragão (Porto) Dom 8 novembre (12:30) Serie A: Napoli-Lazio Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 21 novembre (20:45) Serie A: Napoli-Torino Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 24 novembre (20:00) Champions League: Manchester City-Napoli Biglietti Etihad Stadium (Manchester) Dom 29 novembre (15:00) Serie A: Sassuolo-Napoli Biglietti Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sab 5 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Lecce Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 8 dicembre (21:00) Champions League: Napoli-Club Brugge Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 13 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Milan Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mer 16 dicembre (21:00) Coppa Italia: Napoli-Fiorentina Da definire Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 20 dicembre (20:45) Serie A: Atalanta-Napoli Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 3 gennaio (18:00) Serie A: Parma-Napoli Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Gio 7 gennaio (20:45) Serie A: Napoli-Cagliari Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Lun 11 gennaio (20:45) Serie A: Udinese-Napoli Biglietti Bluenergy Stadium (Udine)

Come acquistare i biglietti per il Napoli

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli possono essere acquistati direttamente tramite il portale TicketOne dedicato al Napoli o attraverso il sito del club. Per utilizzare TicketOne, partner ufficiale del Napoli per la biglietteria, è necessario creare un account gratuito.

Di norma i biglietti vengono messi in vendita 7-10 giorni prima della partita, anche se per gli incontri più importanti o particolari possono essere previste tempistiche diverse. Le fasi di vendita sono le seguenti:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : accesso prioritario e prezzi scontati per i titolari della carta fedeltà a pagamento.

: accesso prioritario e prezzi scontati per i titolari della carta fedeltà a pagamento. Fase 2 (soci Premium) : accesso per i soci del club prima dell'apertura della vendita al pubblico.

: accesso per i soci del club prima dell'apertura della vendita al pubblico. Fase 3 (vendita libera): aperta a tutti tramite TicketOne. Le partite più richieste contro avversarie di primo piano, come Juventus, Roma e Inter, o gli incontri di Champions League, spesso vanno esaurite durante la fase 1 o la fase 2 e potrebbero non arrivare alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Napoli sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un'opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Napoli?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona vanno generalmente da 20 a 275 €, a seconda della fascia, del settore e dell'importanza dell'incontro: le partite ordinarie costano meno, mentre i grandi appuntamenti europei o di cartello hanno prezzi più alti.

Settori e categorie di posti

Curve (Curva A e Curva B): situate dietro le porte, ospitano gli ultras e i tifosi più calorosi. I prezzi partono da circa 20 € per le partite ordinarie di fascia inferiore e salgono per gli incontri di cartello o europei.

Distinti: settore lungo il lato del campo, con una buona visuale d'insieme e prezzi di fascia media.

Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo: situate lungo le linee laterali nella zona centrale, una di fronte all'altra rispetto alla linea di metà campo. Offrono i posti più comodi e costosi dello stadio, oltre alla visuale più completa. Per le partite di maggiore richiamo, i prezzi arrivano fino a 275 €.

Tribuna Family: situata nell'anello inferiore sotto la Tribuna Nisida, è un'opzione economica per le famiglie. Secondo le recenti comunicazioni del club, i biglietti costano 14 € per adulto e 10 € per i bambini fino a 12 anni.

Consultate il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni sui biglietti oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona è il terzo stadio di calcio più grande d'Italia e la casa simbolo della SSC Napoli. Situato nel quartiere occidentale di Fuorigrotta, a Napoli, questo impianto da 54.726 posti tutti a sedere è molto più di cemento ed erba: è un tempio laico in cui si incontrano il calcio, la passione e lo spirito eterno di Diego Maradona.

La costruzione dello stadio iniziò nel 1952 per sostituire lo Stadio Partenopeo, devastato dalla guerra. Fu inaugurato ufficialmente nel dicembre 1959 con una partita tra Napoli e Juventus, vinta 2-1 dai padroni di casa.

La struttura fu profondamente trasformata in vista dei Mondiali FIFA del 1990, con l'installazione di posti tutti a sedere e della celebre copertura a sbalzo. Un'ulteriore ristrutturazione, costata 20 milioni di euro, fu realizzata per le Universiadi estive del 2019: i vecchi seggiolini vennero sostituiti con sedute di un vivace azzurro mare che richiama i colori del Golfo di Napoli.

Dopo la scomparsa della leggenda del calcio Diego Maradona, nel dicembre 2020 il consiglio comunale cambiò ufficialmente il nome dell'impianto da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona.

Momenti memorabili allo Stadio Diego Armando Maradona

Il primo scudetto (1987) : allo stadio, il Napoli pareggiò 1-1 contro la Fiorentina e conquistò il suo primo titolo di Serie A. Lo storico successo pose fine a decenni di dominio delle ricche squadre del Nord e diede il via a un carnevale che durò letteralmente una settimana in tutta la città.

: allo stadio, il Napoli pareggiò 1-1 contro la Fiorentina e conquistò il suo primo titolo di Serie A. Lo storico successo pose fine a decenni di dominio delle ricche squadre del Nord e diede il via a un carnevale che durò letteralmente una settimana in tutta la città. La semifinale di Coppa UEFA del 1989 (Napoli-Bayern Monaco) : prima del calcio d'inizio, Maradona regalò al pubblico il riscaldamento prepartita più iconico della storia, ballando e palleggiando con i lacci delle scarpe slacciati mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava «Live Is Life» degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2, vinse 4-2 nel risultato complessivo e proseguì il cammino fino a conquistare il suo unico trofeo europeo.

: prima del calcio d'inizio, Maradona regalò al pubblico il riscaldamento prepartita più iconico della storia, ballando e palleggiando con i lacci delle scarpe slacciati mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava «Live Is Life» degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2, vinse 4-2 nel risultato complessivo e proseguì il cammino fino a conquistare il suo unico trofeo europeo. La semifinale dei Mondiali del 1990 (Italia-Argentina): forse una delle partite emotivamente più complesse della storia del calcio. Maradona, figlio adottivo di Napoli, guidò da capitano l'Argentina contro l'Italia nello stadio del proprio club. Chiese ai napoletani di sostenere l'Argentina, suscitando la risposta del celebre striscione degli ultras: «Maradona, Napoli ti ama, ma l'Italia è la nostra patria». L'Argentina vinse ai rigori e quello fu l'unico stadio in Italia in cui l'inno argentino non venne fischiato.

I due stadi intitolati a Maradona: Napoli non è l'unica città ad avere uno stadio con questo nome. Anche l'impianto dell'Argentinos Juniors a Buenos Aires si chiama Estadio Diego Armando Maradona, in omaggio al luogo in cui Diego iniziò la carriera professionistica.

Record e statistiche del Napoli

La SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fondata nel 1926, è una delle società calcistiche italiane più ricche di storia e più importanti dal punto di vista culturale.

Con sede a Napoli, appassionata città del Sud, il club disputa le partite casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli incarna un forte orgoglio regionale ed è celebre per aver spezzato lo storico dominio calcistico del Nord Italia.

Palmarès e principali trofei del club

Serie A : 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 titoli (1990, 2014, 2025)

: 3 titoli (1990, 2014, 2025) Coppa UEFA (Europa League): 1 titolo (1988-89)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Più goal: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Il divino numero 10

Dopo il suo addio e in omaggio all'impronta indelebile lasciata sulla città, il Napoli ha ritirato ufficialmente la maglia numero 10 in onore di Diego Maradona. Nessun giocatore la indosserà mai più per il club.

Dal fallimento ai vertici

Nel 2004 il Napoli fallì e retrocesse in Serie C1, la terza divisione. Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis acquistò il club, lo rilanciò con il nome provvisorio di «Napoli Soccer» e ne guidò la storica risalita ai vertici del calcio.

La mascotte dell'asinello

Sebbene nello stemma originale del club comparisse un maestoso cavallo, una disastrosa stagione inaugurale spinse i napoletani a scherzare sul fatto che la squadra fosse un «asino ragliante» (O Ciuccio). Anziché offendersi, il club accolse lo scherzo e fece dell'asino la propria mascotte ufficiale.