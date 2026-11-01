Il Napoli, campione di Serie A due volte nelle ultime quattro stagioni, punta ad aggiungere altri trofei alla propria bacheca. Prenotando oggi i biglietti per le partite, potrete vedere in azione giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund.

Dopo aver conquistato lo scudetto nella stagione 2022/23, il primo in 33 anni, I Ciucciarelli hanno proseguito su quella strada, riconquistando il titolo due stagioni più tardi e chiudendo al secondo posto in classifica nell'ultima stagione.

Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, potrebbe aver avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi dopo aver preso il posto di Antonio Conte in estate, ma le recenti prestazioni positive in Italia e in Europa avranno risollevato il morale dei tifosi dello Stadio Diego Armando Maradona.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Napoli: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Napoli

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Dom 1 novembre (20:45) Serie A: Juventus-Napoli Biglietti Allianz Stadium (Torino) Mer 4 novembre (20:00) Champions League: Porto-Napoli Biglietti Estádio do Dragão (Porto) Dom 8 novembre (12:30) Serie A: Napoli-Lazio Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 21 novembre (20:45) Serie A: Napoli-Torino Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 24 novembre (20:00) Champions League: Manchester City-Napoli Biglietti Etihad Stadium (Manchester) Dom 29 novembre (15:00) Serie A: Sassuolo-Napoli Biglietti Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sab 5 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Lecce Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 8 dicembre (21:00) Champions League: Napoli-Club Brugge Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 13 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Milan Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mer 16 dicembre (21:00) Coppa Italia: Napoli-Fiorentina Da definire Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 20 dicembre (20:45) Serie A: Atalanta-Napoli Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 3 gennaio (18:00) Serie A: Parma-Napoli Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Gio 7 gennaio (20:45) Serie A: Napoli-Cagliari Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Lun 11 gennaio (20:45) Serie A: Udinese-Napoli Biglietti Bluenergy Stadium (Udine)

Come acquistare i biglietti per il Napoli

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli possono essere acquistati direttamente attraverso il portale TicketOne Napoli o sul sito del club. Per utilizzare TicketOne, partner ufficiale del Napoli per la biglietteria, è necessario creare un account gratuito.

Di norma i biglietti vengono messi in vendita 7-10 giorni prima della partita, anche se per gli incontri di cartello o gli eventi speciali le tempistiche possono essere diverse. Le fasi di vendita sono le seguenti:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Accesso prioritario e prezzi scontati per chi possiede la carta fedeltà a pagamento.

: Accesso prioritario e prezzi scontati per chi possiede la carta fedeltà a pagamento. Fase 2 (membri Premium) : Accesso riservato ai membri del club prima dell'apertura della vendita al pubblico.

: Accesso riservato ai membri del club prima dell'apertura della vendita al pubblico. Fase 3 (vendita libera): Aperta a tutti tramite TicketOne. Le partite più richieste contro avversarie di primo piano, come Juventus, Roma e Inter, o gli incontri di Champions League, spesso registrano il tutto esaurito durante la Fase 1 o la Fase 2 e potrebbero non arrivare alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Napoli sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Napoli?

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona costano generalmente tra 20 e 275 euro, a seconda dell'anello, del settore e dell'importanza dell'incontro. Le partite ordinarie si collocano nella fascia più bassa, mentre i prezzi salgono per le grandi sfide europee e gli incontri di cartello.

Settori e categorie di posti

Curve (Curva A e Curva B): Situate dietro le porte, ospitano gli ultras e i tifosi più calorosi. I prezzi partono da circa 20 euro per le partite ordinarie meno importanti e salgono per gli incontri di cartello o europei.

Distinti: Si estendono lungo il lato del campo e offrono una buona visuale d'insieme a un prezzo di fascia intermedia.

Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo: Situate lungo le linee laterali, una di fronte all'altra all'altezza della metà campo. Offrono i posti più comodi e costosi dello stadio, con la visuale più completa. Per gli incontri di cartello, i prezzi arrivano fino a 275 euro.

Tribuna Family: Situata nell'anello inferiore sotto la Tribuna Nisida, è un'opzione economica per le famiglie. Secondo le recenti comunicazioni del club, i biglietti costano 14 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 12 anni.

Per ulteriori informazioni, consultate il portale ufficiale dei biglietti del club oppure, per verificare la disponibilità attuale, i siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona è il terzo stadio di calcio più grande d'Italia e la casa simbolo della SSC Napoli. Situato nel quartiere occidentale di Fuorigrotta, a Napoli, questo impianto da 54.726 posti tutti a sedere è molto più che cemento ed erba: è un tempio laico in cui si incontrano il calcio, la passione e lo spirito eterno di Diego Maradona.

La costruzione dello stadio iniziò nel 1952 per sostituire lo Stadio Partenopeo, devastato dalla guerra. Fu inaugurato ufficialmente nel dicembre 1959 con una partita tra Napoli e Juventus, vinta 2-1 dai padroni di casa.

La struttura subì una profonda trasformazione in vista dei Mondiali FIFA del 1990: furono introdotti i posti tutti a sedere e la celebre copertura a sbalzo. Un ulteriore rinnovamento, costato 20 milioni di euro, sostituì le vecchie sedute in occasione delle Universiadi estive del 2019 con nuovi seggiolini azzurro mare, che richiamano i colori del Golfo di Napoli.

Dopo la scomparsa della leggenda del calcio Diego Maradona, nel dicembre 2020 il consiglio comunale cambiò ufficialmente il nome dell'impianto da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona.

Momenti indimenticabili allo Stadio Diego Armando Maradona

Il primo scudetto (1987) : Allo stadio, il Napoli pareggiò 1-1 contro la Fiorentina e conquistò il suo primo titolo di Serie A. Quello storico successo pose fine a decenni di dominio dei ricchi club del Nord e diede il via a una settimana di festeggiamenti in tutta la città.

: Allo stadio, il Napoli pareggiò 1-1 contro la Fiorentina e conquistò il suo primo titolo di Serie A. Quello storico successo pose fine a decenni di dominio dei ricchi club del Nord e diede il via a una settimana di festeggiamenti in tutta la città. La semifinale di Coppa UEFA del 1989 (Napoli-Bayern Monaco) : Prima del calcio d'inizio, Maradona regalò al pubblico quello che sarebbe diventato il riscaldamento prepartita più iconico della storia, ballando e palleggiando con le stringhe delle scarpe slacciate mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava «Live Is Life» degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2, vinse 4-2 nel risultato complessivo e proseguì il cammino fino a conquistare il suo unico trofeo europeo.

: Prima del calcio d'inizio, Maradona regalò al pubblico quello che sarebbe diventato il riscaldamento prepartita più iconico della storia, ballando e palleggiando con le stringhe delle scarpe slacciate mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava «Live Is Life» degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2, vinse 4-2 nel risultato complessivo e proseguì il cammino fino a conquistare il suo unico trofeo europeo. La semifinale dei Mondiali del 1990 (Italia-Argentina): Forse una delle partite emotivamente più complesse della storia del calcio. Maradona, figlio adottivo di Napoli, guidò da capitano l'Argentina contro l'Italia nello stadio del suo club. Chiese ai napoletani di sostenere l'Argentina, suscitando la risposta del celebre striscione degli ultras: «Maradona, Napoli ti ama, ma l'Italia è la nostra patria». L'Argentina vinse ai rigori e quello fu l'unico stadio in Italia in cui l'inno argentino non venne fischiato.

I due stadi intitolati a Maradona: Napoli non è l'unica città a ospitare uno stadio con questo nome. Anche lo stadio dell'Argentinos Juniors a Buenos Aires si chiama Estadio Diego Armando Maradona, in omaggio al luogo in cui Diego iniziò la sua carriera professionistica.

Record e statistiche del Napoli

La SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fondata nel 1926, è una delle società calcistiche più importanti per cultura e storia in Italia.

Con sede a Napoli, appassionata città del Sud, il club disputa le partite casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli incarna un forte orgoglio regionale ed è noto per aver spezzato lo storico dominio calcistico dell'Italia settentrionale.

Palmarès e principali trofei del club

Serie A : 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 titoli (1990, 2014, 2025)

: 3 titoli (1990, 2014, 2025) Coppa UEFA (Europa League): 1 titolo (1988-89)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Più gol: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Il numero 10 divino

Dopo la sua partenza, e in riconoscimento del segno indelebile lasciato sulla città, il Napoli ha ritirato ufficialmente la maglia numero 10 in onore di Diego Maradona. Nessun giocatore la indosserà mai più per il club.

Dal fallimento ai vertici

Nel 2004 il Napoli fallì e retrocesse in Serie C1, la terza categoria. Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis acquistò il club, lo fece rinascere con il nome provvisorio di «Napoli Soccer» e ne guidò la storica risalita ai vertici del calcio.

La mascotte dell'asino

Sebbene lo stemma originale del club raffigurasse un maestoso cavallo, una disastrosa stagione d'esordio spinse i napoletani a scherzare sul fatto che la squadra fosse un «asino ragliante» (O Ciuccio). Anziché offendersi, il club accolse la battuta e fece dell'asino la propria mascotte ufficiale.