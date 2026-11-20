Il Napoli, laureatosi campione d’Italia due volte nelle ultime quattro stagioni, punta ad arricchire ulteriormente la propria bacheca. Acquistando oggi i biglietti per le partite, potrai vedere in azione giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund.

Dopo aver conquistato lo Scudetto nel 2022/23, il primo in 33 anni, I Ciucciarelli (gli asinelli) hanno continuato a crescere, riconquistando il titolo due stagioni più tardi e chiudendo al secondo posto in classifica nell’ultima stagione.

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, potrebbe aver impiegato un po’ di tempo ad ambientarsi dopo essere subentrato ad Antonio Conte in estate, ma le recenti prestazioni positive in Italia e in Europa avranno risollevato il morale dei tifosi dello Stadio Diego Armando Maradona.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle partite del Napoli: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite del Napoli

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio Sab 21 novembre (20:45) Serie A: Napoli-Torino Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 24 novembre (20:00) Champions League: Manchester City-Napoli Biglietti Etihad Stadium (Manchester) Dom 29 novembre (15:00) Serie A: Sassuolo-Napoli Biglietti Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sab 5 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Lecce Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mar 8 dicembre (21:00) Champions League: Napoli-Club Brugge Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 13 dicembre (20:45) Serie A: Napoli-Milan Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Mer 16 dicembre (21:00) Coppa Italia: Napoli-Fiorentina Da definire Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Dom 20 dicembre (20:45) Serie A: Atalanta-Napoli Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 3 gennaio (18:00) Serie A: Parma-Napoli Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Gio 7 gennaio (20:45) Serie A: Napoli-Cagliari Biglietti Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Lun 11 gennaio (20:45) Serie A: Udinese-Napoli Biglietti Bluenergy Stadium (Udine)

Come acquistare i biglietti del Napoli

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli possono essere acquistati direttamente sul portale TicketOne dedicato al club oppure sul sito del Napoli. Per utilizzare TicketOne, partner ufficiale del club per la biglietteria, è necessario creare un account gratuito.

Di norma, i biglietti vengono messi in vendita 7-10 giorni prima della partita, anche se per gli incontri di cartello o particolari possono essere previste tempistiche diverse. Le fasi di vendita sono le seguenti:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Accesso prioritario e prezzi scontati per i titolari della tessera fedeltà a pagamento.

: Accesso prioritario e prezzi scontati per i titolari della tessera fedeltà a pagamento. Fase 2 (membri Premium) : Accesso riservato ai membri del club prima dell’apertura della vendita al pubblico.

: Accesso riservato ai membri del club prima dell’apertura della vendita al pubblico. Fase 3 (vendita libera): Aperta a tutti tramite TicketOne. Le partite più richieste contro avversarie di primo piano, come Juventus, Roma e Inter, o quelle di Champions League registrano spesso il tutto esaurito durante la Fase 1 o la Fase 2 e potrebbero non arrivare alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Napoli sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti del Napoli?

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona costano generalmente tra 20 e 275 €, a seconda dell’anello, del settore e dell’importanza dell’incontro. Le partite ordinarie hanno prezzi più bassi, mentre i grandi appuntamenti europei e le sfide di cartello costano di più.

Settori e categorie di posti

Curve (Curva A e Curva B): Situate dietro le porte, ospitano gli ultras e i tifosi più calorosi. I prezzi partono da circa 20 € per le partite ordinarie nelle categorie meno costose e salgono per gli incontri di cartello o europei.

Distinti: Si sviluppano lungo il lato del campo e offrono una buona visuale complessiva a un prezzo di fascia intermedia.

Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo: Situate lungo le linee laterali nella zona centrale, si fronteggiano ai lati della linea di metà campo. Offrono i posti più comodi e costosi dello stadio, con la visuale più completa. Per le partite di cartello, i prezzi massimi arrivano a 275 €.

Tribuna Family: Situata nell’anello inferiore sotto la Tribuna Nisida, è un’opzione economica per le famiglie. Secondo le recenti comunicazioni del club, i biglietti costano 14 € per gli adulti e 10 € per i bambini fino a 12 anni.

Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale dei biglietti del club oppure verifica la disponibilità aggiornata sui siti di rivendita secondaria come StubHub.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona è il terzo stadio di calcio più grande d’Italia e l’iconica casa della SSC Napoli. Situato nel quartiere occidentale di Fuorigrotta, a Napoli, questo impianto da 54.726 posti tutti a sedere è molto più di cemento ed erba: è un tempio laico in cui si incontrano il calcio, la passione e l’eterno spirito di Diego Maradona.

La costruzione dello stadio iniziò nel 1952 per sostituire lo Stadio Partenopeo, devastato dalla guerra. Fu inaugurato ufficialmente nel dicembre 1959 con una partita tra Napoli e Juventus, vinta 2-1 dai padroni di casa.

L’impianto subì una profonda trasformazione in vista dei Mondiali FIFA del 1990, con l’introduzione di posti tutti a sedere e della celebre copertura a sbalzo. Un ulteriore intervento da 20 milioni di euro, realizzato per le Universiadi estive del 2019, sostituì i vecchi seggiolini con sedute di un vivace azzurro mare che richiamano i colori del Golfo di Napoli.

Dopo la scomparsa della leggenda del calcio Diego Maradona, nel dicembre 2020 il consiglio comunale cambiò ufficialmente il nome dell’impianto da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona.

Momenti memorabili allo Stadio Diego Armando Maradona

Il primo Scudetto (1987) : Il Napoli ottenne allo stadio un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, conquistando il suo primo titolo di Serie A. Lo storico successo interruppe il dominio decennale dei ricchi club del Nord e diede il via a una vera festa durata un’intera settimana in tutta la città.

: Il Napoli ottenne allo stadio un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, conquistando il suo primo titolo di Serie A. Lo storico successo interruppe il dominio decennale dei ricchi club del Nord e diede il via a una vera festa durata un’intera settimana in tutta la città. La semifinale di Coppa UEFA del 1989 (Napoli-Bayern Monaco) : Prima del calcio d’inizio, Maradona regalò al pubblico uno dei riscaldamenti prepartita più iconici della storia, ballando e palleggiando con i lacci delle scarpe slacciati mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava “Live Is Life” degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2, vinse 4-2 nel risultato complessivo e proseguì il cammino fino alla conquista del suo unico trofeo europeo.

: Prima del calcio d’inizio, Maradona regalò al pubblico uno dei riscaldamenti prepartita più iconici della storia, ballando e palleggiando con i lacci delle scarpe slacciati mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonava “Live Is Life” degli Opus. Il Napoli pareggiò 2-2, vinse 4-2 nel risultato complessivo e proseguì il cammino fino alla conquista del suo unico trofeo europeo. La semifinale dei Mondiali del 1990 (Italia-Argentina): Forse una delle partite emotivamente più complesse della storia del calcio. Maradona, figlio adottivo di Napoli, guidò da capitano l’Argentina contro l’Italia nello stadio del suo club. Chiese ai napoletani di sostenere l’Argentina, suscitando la risposta del celebre striscione degli ultras: "Maradona, Napoli ti ama, ma l’Italia è la nostra patria". L’Argentina vinse ai rigori e quello fu l’unico stadio in Italia in cui l’inno argentino non venne fischiato.

I due stadi intitolati a Maradona: Napoli non è l’unica città a ospitare uno stadio con questo nome. Anche lo stadio dell’Argentinos Juniors a Buenos Aires si chiama Estadio Diego Armando Maradona, in omaggio al luogo in cui Diego iniziò la sua carriera professionistica.

Record e statistiche del Napoli

La SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fondata nel 1926, è uno dei club calcistici più importanti per cultura e storia d’Italia.

Il club ha sede nella passionale città meridionale di Napoli e disputa le partite casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli incarna un forte orgoglio regionale e ha notoriamente spezzato lo storico dominio calcistico del Nord Italia.

Trofei e principali successi del club

Serie A : 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 titoli (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 titoli (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 titoli (1990, 2014, 2025)

: 3 titoli (1990, 2014, 2025) Coppa UEFA (Europa League): 1 titolo (1988-89)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Più goal: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Il divino numero 10

Dopo la partenza di Diego Maradona, il cui impatto sulla città è rimasto indelebile, il Napoli ha ritirato ufficialmente la maglia numero 10 in suo onore. Nessun giocatore la indosserà più per il club.

Dal fallimento ai vertici

Nel 2004 il Napoli fallì completamente e retrocesse in Serie C1, la terza divisione. Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis acquistò il club, lo fece rinascere con il nome temporaneo di 'Napoli Soccer' e ne guidò la storica risalita ai vertici del calcio.

La mascotte dell’asino

Lo stemma originale del club raffigurava un maestoso cavallo, ma una disastrosa stagione d’esordio spinse i napoletani a scherzare sul fatto che la squadra fosse un "asino ragliante" (O Ciuccio). Anziché offendersi, il club accolse la battuta e fece dell’asino la propria mascotte ufficiale.