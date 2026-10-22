Il Milan si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Ruben Amorim, dopo una profonda rivoluzione a San Siro.

Il crollo nel finale della scorsa stagione è costato ai rossoneri un posto in Champions League. Le conseguenze hanno portato agli addii di Massimiliano Allegri, del direttore sportivo e dell’amministratore delegato. In questa stagione il Milan giocherà invece in Europa League, cercando di ripartire sotto la guida di Amorim.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti del Milan in questa stagione.

Prossime partite di Serie A 2026/27 e biglietti

Data e ora Partita Stadio Biglietti 25 ottobre 2026 Udinese-Milan Bluenergy Stadium (trasferta) Biglietti Mercoledì 28 ottobre 2026 Milan-Bologna San Siro (casa) Biglietti 1° novembre 2026 Milan-Inter (Derby della Madonnina, andata) San Siro (casa) Biglietti 8 novembre 2026 Genoa-Milan Stadio Luigi Ferraris (trasferta) Biglietti 22 novembre 2026 Milan-Frosinone San Siro (casa) Biglietti 29 novembre 2026 Cagliari-Milan Unipol Domus (trasferta) Biglietti 6 dicembre 2026 Milan-Parma San Siro (casa) Biglietti 13 dicembre 2026 Napoli-Milan Stadio Diego Armando Maradona (trasferta) Biglietti 20 dicembre 2026 Milan-Como San Siro (casa) Biglietti 3 gennaio 2027 Monza-Milan U-Power Stadium (trasferta) Biglietti Mercoledì 6 gennaio 2027 Milan-Fiorentina San Siro (casa) Biglietti 10 gennaio 2027 Roma-Milan Stadio Olimpico (trasferta) Biglietti 17 gennaio 2027 Milan-Torino San Siro (casa) Biglietti 24 gennaio 2027 Frosinone-Milan Stadio Benito Stirpe (trasferta) Biglietti 31 gennaio 2027 Milan-Juventus San Siro (casa) Biglietti 7 febbraio 2027 Bologna-Milan Stadio Renato Dall'Ara (trasferta) Biglietti 14 febbraio 2027 Inter-Milan (Derby della Madonnina, ritorno) San Siro (trasferta, partita in casa dell’Inter) Biglietti 21 febbraio 2027 Milan-Genoa San Siro (casa) Biglietti 28 febbraio 2027 Como-Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Biglietti 7 marzo 2027 Milan-Cagliari San Siro (casa) Biglietti 14 marzo 2027 Milan-Sassuolo San Siro (casa) Biglietti 21 marzo 2027 Atalanta-Milan Gewiss Stadium (trasferta) Biglietti 4 aprile 2027 Milan-Monza San Siro (casa) Biglietti 11 aprile 2027 Fiorentina-Milan Stadio Artemio Franchi (trasferta) Biglietti 18 aprile 2027 Milan-Napoli San Siro (casa) Biglietti 25 aprile 2027 Lecce-Milan Stadio Via del Mare (trasferta) Biglietti 2 maggio 2027 Milan-Lazio San Siro (casa) Biglietti 9 maggio 2027 Parma-Milan Stadio Ennio Tardini (trasferta) Biglietti 16 maggio 2027 Milan-Roma San Siro (casa) Biglietti 23 maggio 2027 Venezia-Milan Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta) Biglietti 30 maggio 2027 Milan-Udinese San Siro (casa) Biglietti

Prossime partite BOU Europa League 15:00 MIL Guarda

Come acquistare i biglietti del Milan?

Acquista i biglietti tramite il portale ufficiale del club, controllando regolarmente le date di messa in vendita e la disponibilità.

La domanda è più alta per il Derby della Madonnina contro l’Inter e per le partite contro Juventus e Napoli, che di solito vanno rapidamente esaurite attraverso i canali ufficiali.

Se i biglietti ufficiali sono esauriti o cerchi un posto per una partita specifica con poco preavviso, le piattaforme di rivendita offrono un’alternativa, con protezione per gli acquirenti inclusa.

Quanto costano i biglietti del Milan?

I prezzi variano in base all’avversario, alla posizione del posto e alla domanda. Le partite di cartello contro Inter, Juventus e Napoli sono le più costose.

I posti ordinari e quelli negli anelli superiori sono le opzioni più economiche per entrare a San Siro.

I posti premium e quelli a bordo campo hanno prezzi sensibilmente più alti, soprattutto per i derby.

Il mercato secondario tramite StubHub è una buona opzione per le partite esaurite o per gli acquisti all’ultimo minuto, con prezzi che oscillano in base alla domanda.

Consulta il portale ufficiale del club per conoscere i prezzi confermati più recenti, poiché le tariffe vengono riviste ogni estate.

Cosa aspettarsi dal Milan nel 2026/27

La stagione 2025/26 del Milan era iniziata con grandi promesse, ma si è chiusa con un crollo. Dopo un avvio brillante sotto la guida di Massimiliano Allegri, tornato al club nel 2025 dopo undici anni di assenza, la squadra ha perso nettamente slancio nel finale. La sconfitta casalinga contro il Cagliari nell’ultima giornata ha sancito il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League. Le conseguenze sono state pesanti: Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il responsabile del reclutamento Geoffrey Moncada hanno tutti lasciato il club nei giorni successivi alla fine della stagione.

La proprietà RedBird Capital e il consulente Zlatan Ibrahimovic hanno scelto Ruben Amorim, reduce dall’addio al Manchester United dopo appena 63 partite alla guida della squadra all’Old Trafford, affidandogli un contratto triennale a partire da luglio 2026. Amorim eredita una rosa costruita attorno a Christian Pulisic e Rafael Leao e avrà il compito di ricostruire dopo un’estate turbolenta. In questa stagione il Milan giocherà in Europa League anziché in Champions League, mentre tra gli appuntamenti più attesi figurano i due Derby della Madonnina contro l’Inter campione in carica.

La storia di San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d’Italia, con una capienza di 80.018 posti. Ospita le partite casalinghe del Milan e dell’Inter, protagoniste del Derby della Madonnina, e ha accolto incontri dei Mondiali FIFA del 1934 e del 1990, degli Europei del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1965, 1970, 2001 e 2016. A febbraio lo stadio ha ospitato anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più ricchi di storia al mondo.



