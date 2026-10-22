Il Milan si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Ruben Amorim, dopo una profonda rivoluzione a San Siro.
Il crollo nel finale della scorsa stagione è costato ai rossoneri un posto in Champions League. Le conseguenze hanno portato agli addii di Massimiliano Allegri, del direttore sportivo e dell’amministratore delegato. In questa stagione il Milan giocherà invece in Europa League, cercando di ripartire sotto la guida di Amorim.
GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti del Milan in questa stagione.
Prossime partite di Serie A 2026/27 e biglietti
Data e ora
Partita
Stadio
Biglietti
25 ottobre 2026
Udinese-Milan
Bluenergy Stadium (trasferta)
Mercoledì 28 ottobre 2026
Milan-Bologna
San Siro (casa)
1° novembre 2026
Milan-Inter (Derby della Madonnina, andata)
San Siro (casa)
8 novembre 2026
Genoa-Milan
Stadio Luigi Ferraris (trasferta)
22 novembre 2026
Milan-Frosinone
San Siro (casa)
29 novembre 2026
Cagliari-Milan
Unipol Domus (trasferta)
6 dicembre 2026
Milan-Parma
San Siro (casa)
13 dicembre 2026
Napoli-Milan
Stadio Diego Armando Maradona (trasferta)
20 dicembre 2026
Milan-Como
San Siro (casa)
3 gennaio 2027
Monza-Milan
U-Power Stadium (trasferta)
Mercoledì 6 gennaio 2027
Milan-Fiorentina
San Siro (casa)
10 gennaio 2027
Roma-Milan
Stadio Olimpico (trasferta)
17 gennaio 2027
Milan-Torino
San Siro (casa)
24 gennaio 2027
Frosinone-Milan
Stadio Benito Stirpe (trasferta)
31 gennaio 2027
Milan-Juventus
San Siro (casa)
7 febbraio 2027
Bologna-Milan
Stadio Renato Dall'Ara (trasferta)
14 febbraio 2027
Inter-Milan (Derby della Madonnina, ritorno)
San Siro (trasferta, partita in casa dell’Inter)
21 febbraio 2027
Milan-Genoa
San Siro (casa)
28 febbraio 2027
Como-Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)
7 marzo 2027
Milan-Cagliari
San Siro (casa)
14 marzo 2027
Milan-Sassuolo
San Siro (casa)
21 marzo 2027
Atalanta-Milan
Gewiss Stadium (trasferta)
4 aprile 2027
Milan-Monza
San Siro (casa)
11 aprile 2027
Fiorentina-Milan
Stadio Artemio Franchi (trasferta)
18 aprile 2027
Milan-Napoli
San Siro (casa)
25 aprile 2027
Lecce-Milan
Stadio Via del Mare (trasferta)
2 maggio 2027
Milan-Lazio
San Siro (casa)
9 maggio 2027
Parma-Milan
Stadio Ennio Tardini (trasferta)
16 maggio 2027
Milan-Roma
San Siro (casa)
23 maggio 2027
Venezia-Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta)
30 maggio 2027
Milan-Udinese
San Siro (casa)
Come acquistare i biglietti del Milan?
- Acquista i biglietti tramite il portale ufficiale del club, controllando regolarmente le date di messa in vendita e la disponibilità.
- La domanda è più alta per il Derby della Madonnina contro l’Inter e per le partite contro Juventus e Napoli, che di solito vanno rapidamente esaurite attraverso i canali ufficiali.
- Se i biglietti ufficiali sono esauriti o cerchi un posto per una partita specifica con poco preavviso, le piattaforme di rivendita offrono un’alternativa, con protezione per gli acquirenti inclusa.
Quanto costano i biglietti del Milan?
- I prezzi variano in base all’avversario, alla posizione del posto e alla domanda. Le partite di cartello contro Inter, Juventus e Napoli sono le più costose.
- I posti ordinari e quelli negli anelli superiori sono le opzioni più economiche per entrare a San Siro.
- I posti premium e quelli a bordo campo hanno prezzi sensibilmente più alti, soprattutto per i derby.
- Il mercato secondario tramite StubHub è una buona opzione per le partite esaurite o per gli acquisti all’ultimo minuto, con prezzi che oscillano in base alla domanda.
Consulta il portale ufficiale del club per conoscere i prezzi confermati più recenti, poiché le tariffe vengono riviste ogni estate.
Cosa aspettarsi dal Milan nel 2026/27
La stagione 2025/26 del Milan era iniziata con grandi promesse, ma si è chiusa con un crollo. Dopo un avvio brillante sotto la guida di Massimiliano Allegri, tornato al club nel 2025 dopo undici anni di assenza, la squadra ha perso nettamente slancio nel finale. La sconfitta casalinga contro il Cagliari nell’ultima giornata ha sancito il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League. Le conseguenze sono state pesanti: Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il responsabile del reclutamento Geoffrey Moncada hanno tutti lasciato il club nei giorni successivi alla fine della stagione.
La proprietà RedBird Capital e il consulente Zlatan Ibrahimovic hanno scelto Ruben Amorim, reduce dall’addio al Manchester United dopo appena 63 partite alla guida della squadra all’Old Trafford, affidandogli un contratto triennale a partire da luglio 2026. Amorim eredita una rosa costruita attorno a Christian Pulisic e Rafael Leao e avrà il compito di ricostruire dopo un’estate turbolenta. In questa stagione il Milan giocherà in Europa League anziché in Champions League, mentre tra gli appuntamenti più attesi figurano i due Derby della Madonnina contro l’Inter campione in carica.
La storia di San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d’Italia, con una capienza di 80.018 posti. Ospita le partite casalinghe del Milan e dell’Inter, protagoniste del Derby della Madonnina, e ha accolto incontri dei Mondiali FIFA del 1934 e del 1990, degli Europei del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1965, 1970, 2001 e 2016. A febbraio lo stadio ha ospitato anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più ricchi di storia al mondo.