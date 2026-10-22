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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Milan per la stagione 2026/27: prezzi per la Serie A, prossime partite e altro

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Biglietti
Serie A
Milan

Allegri fuori, Amorim dentro. La ricostruzione del Milan comincia ora. Acquista i biglietti per la stagione 2026/27 di Serie A.

Il Milan si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Ruben Amorim, dopo una profonda rivoluzione a San Siro.

Il crollo nel finale della scorsa stagione è costato ai rossoneri un posto in Champions League. Le conseguenze hanno portato agli addii di Massimiliano Allegri, del direttore sportivo e dell’amministratore delegato. In questa stagione il Milan giocherà invece in Europa League, cercando di ripartire sotto la guida di Amorim.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti del Milan in questa stagione.

Prossime partite di Serie A 2026/27 e biglietti

Data e ora

Partita

Stadio

Biglietti

25 ottobre 2026

Udinese-Milan

Bluenergy Stadium (trasferta)

Biglietti

Mercoledì 28 ottobre 2026

Milan-Bologna

San Siro (casa)

Biglietti

1° novembre 2026

Milan-Inter (Derby della Madonnina, andata)

San Siro (casa)

Biglietti

8 novembre 2026

Genoa-Milan

Stadio Luigi Ferraris (trasferta)

Biglietti

22 novembre 2026

Milan-Frosinone

San Siro (casa)

Biglietti

29 novembre 2026

Cagliari-Milan

Unipol Domus (trasferta)

Biglietti

6 dicembre 2026

Milan-Parma

San Siro (casa)

Biglietti

13 dicembre 2026

Napoli-Milan

Stadio Diego Armando Maradona (trasferta)

Biglietti

20 dicembre 2026

Milan-Como

San Siro (casa)

Biglietti

3 gennaio 2027

Monza-Milan

U-Power Stadium (trasferta)

Biglietti

Mercoledì 6 gennaio 2027

Milan-Fiorentina

San Siro (casa)

Biglietti

10 gennaio 2027

Roma-Milan

Stadio Olimpico (trasferta)

Biglietti

17 gennaio 2027

Milan-Torino

San Siro (casa)

Biglietti

24 gennaio 2027

Frosinone-Milan

Stadio Benito Stirpe (trasferta)

Biglietti

31 gennaio 2027

Milan-Juventus

San Siro (casa)

Biglietti

7 febbraio 2027

Bologna-Milan

Stadio Renato Dall'Ara (trasferta)

Biglietti

14 febbraio 2027

Inter-Milan (Derby della Madonnina, ritorno)

San Siro (trasferta, partita in casa dell’Inter)

Biglietti

21 febbraio 2027

Milan-Genoa

San Siro (casa)

Biglietti

28 febbraio 2027

Como-Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)

Biglietti

7 marzo 2027

Milan-Cagliari

San Siro (casa)

Biglietti

14 marzo 2027

Milan-Sassuolo

San Siro (casa)

Biglietti

21 marzo 2027

Atalanta-Milan

Gewiss Stadium (trasferta)

Biglietti

4 aprile 2027

Milan-Monza

San Siro (casa)

Biglietti

11 aprile 2027

Fiorentina-Milan

Stadio Artemio Franchi (trasferta)

Biglietti

18 aprile 2027

Milan-Napoli

San Siro (casa)

Biglietti

25 aprile 2027

Lecce-Milan

Stadio Via del Mare (trasferta)

Biglietti

2 maggio 2027

Milan-Lazio

San Siro (casa)

Biglietti

9 maggio 2027

Parma-Milan

Stadio Ennio Tardini (trasferta)

Biglietti

16 maggio 2027

Milan-Roma

San Siro (casa)

Biglietti

23 maggio 2027

Venezia-Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta)

Biglietti

30 maggio 2027

Milan-Udinese

San Siro (casa)

Biglietti

Come acquistare i biglietti del Milan?

  • Acquista i biglietti tramite il portale ufficiale del club, controllando regolarmente le date di messa in vendita e la disponibilità.
  • La domanda è più alta per il Derby della Madonnina contro l’Inter e per le partite contro Juventus e Napoli, che di solito vanno rapidamente esaurite attraverso i canali ufficiali.
  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti o cerchi un posto per una partita specifica con poco preavviso, le piattaforme di rivendita offrono un’alternativa, con protezione per gli acquirenti inclusa.

Quanto costano i biglietti del Milan?

  • I prezzi variano in base all’avversario, alla posizione del posto e alla domanda. Le partite di cartello contro Inter, Juventus e Napoli sono le più costose.
  • I posti ordinari e quelli negli anelli superiori sono le opzioni più economiche per entrare a San Siro.
  • I posti premium e quelli a bordo campo hanno prezzi sensibilmente più alti, soprattutto per i derby.
  • Il mercato secondario tramite StubHub è una buona opzione per le partite esaurite o per gli acquisti all’ultimo minuto, con prezzi che oscillano in base alla domanda.

Consulta il portale ufficiale del club per conoscere i prezzi confermati più recenti, poiché le tariffe vengono riviste ogni estate.

Cosa aspettarsi dal Milan nel 2026/27

La stagione 2025/26 del Milan era iniziata con grandi promesse, ma si è chiusa con un crollo. Dopo un avvio brillante sotto la guida di Massimiliano Allegri, tornato al club nel 2025 dopo undici anni di assenza, la squadra ha perso nettamente slancio nel finale. La sconfitta casalinga contro il Cagliari nell’ultima giornata ha sancito il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League. Le conseguenze sono state pesanti: Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il responsabile del reclutamento Geoffrey Moncada hanno tutti lasciato il club nei giorni successivi alla fine della stagione.

La proprietà RedBird Capital e il consulente Zlatan Ibrahimovic hanno scelto Ruben Amorim, reduce dall’addio al Manchester United dopo appena 63 partite alla guida della squadra all’Old Trafford, affidandogli un contratto triennale a partire da luglio 2026. Amorim eredita una rosa costruita attorno a Christian Pulisic e Rafael Leao e avrà il compito di ricostruire dopo un’estate turbolenta. In questa stagione il Milan giocherà in Europa League anziché in Champions League, mentre tra gli appuntamenti più attesi figurano i due Derby della Madonnina contro l’Inter campione in carica.

La storia di San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d’Italia, con una capienza di 80.018 posti. Ospita le partite casalinghe del Milan e dell’Inter, protagoniste del Derby della Madonnina, e ha accolto incontri dei Mondiali FIFA del 1934 e del 1990, degli Europei del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1965, 1970, 2001 e 2016. A febbraio lo stadio ha ospitato anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più ricchi di storia al mondo.


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