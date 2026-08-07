Come acquistare i biglietti del Milan 2026/27: prezzi della Serie A, calendario e altro

Il Milan si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Ruben Amorim dopo un drastico rinnovamento a San Siro. Un crollo nel finale di stagione è costato ai rossoneri un posto in Champions League lo scorso anno, e le conseguenze hanno portato agli addii di Massimiliano Allegri, del direttore sportivo e dell'amministratore delegato del club. In questa stagione il Milan giocherà invece in Europa League, mentre prova a ricostruire sotto la guida di Amorim. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti del Milan in questa stagione.
Il calendario completo del Milan in Serie A 2026/27
Data e ora
Partita
Stadio
Competizione
Biglietti
23 ago 2026
Torino-Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta)
Serie A
28-30 ago 2026
Milan-Venezia
San Siro (casa)
Serie A
6 set 2026
Juventus-Milan
Allianz Stadium (trasferta)
Serie A
12-13 set 2026
Lazio-Milan
Stadio Olimpico (trasferta)
Serie A
20 set 2026
Milan-Lecce
San Siro (casa)
Serie A
11 ott 2026
Sassuolo-Milan
Mapei Stadium (trasferta)
Serie A
18 ott 2026
Milan-Atalanta
San Siro (casa)
Serie A
25 ott 2026
Udinese-Milan
Bluenergy Stadium (trasferta)
Serie A
mer 28 ott 2026
Milan-Bologna
San Siro (casa)
Serie A
1 nov 2026
Milan-Inter (Derby della Madonnina, andata)
San Siro (casa)
Serie A
8 nov 2026
Genoa-Milan
Stadio Luigi Ferraris (trasferta)
Serie A
22 nov 2026
Milan-Frosinone
San Siro (casa)
Serie A
29 nov 2026
Cagliari-Milan
Unipol Domus (trasferta)
Serie A
6 dic 2026
Milan-Parma
San Siro (casa)
Serie A
13 dic 2026
Napoli-Milan
Stadio Diego Armando Maradona (trasferta)
Serie A
20 dic 2026
Milan-Como
San Siro (casa)
Serie A
3 gen 2027
Monza-Milan
U-Power Stadium (trasferta)
Serie A
mer 6 gen 2027
Milan-Fiorentina
San Siro (casa)
Serie A
10 gen 2027
Roma-Milan
Stadio Olimpico (trasferta)
Serie A
17 gen 2027
Milan-Torino
San Siro (casa)
Serie A
24 gen 2027
Frosinone-Milan
Stadio Benito Stirpe (trasferta)
Serie A
31 gen 2027
Milan-Juventus
San Siro (casa)
Serie A
7 feb 2027
Bologna-Milan
Stadio Renato Dall'Ara (trasferta)
Serie A
14 feb 2027
Inter-Milan (Derby della Madonnina, ritorno)
San Siro (trasferta, partita casalinga dell'Inter)
Serie A
21 feb 2027
Milan-Genoa
San Siro (casa)
Serie A
28 feb 2027
Como-Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)
Serie A
7 mar 2027
Milan-Cagliari
San Siro (casa)
Serie A
14 mar 2027
Milan-Sassuolo
San Siro (casa)
Serie A
21 mar 2027
Atalanta-Milan
Gewiss Stadium (trasferta)
Serie A
4 apr 2027
Milan-Monza
San Siro (casa)
Serie A
11 apr 2027
Fiorentina-Milan
Stadio Artemio Franchi (trasferta)
Serie A
18 apr 2027
Milan-Napoli
San Siro (casa)
Serie A
25 apr 2027
Lecce-Milan
Stadio Via del Mare (trasferta)
Serie A
2 mag 2027
Milan-Lazio
San Siro (casa)
Serie A
9 mag 2027
Parma-Milan
Stadio Ennio Tardini (trasferta)
Serie A
16 mag 2027
Milan-Roma
San Siro (casa)
Serie A
23 mag 2027
Venezia-Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta)
Serie A
30 mag 2027
Milan-Udinese
San Siro (casa)
Serie A
Come comprare i biglietti del Milan
- Acquistali attraverso il portale ufficiale del club, controllandolo regolarmente per le date di messa in vendita e la disponibilità.
- La domanda è più alta per il Derby della Madonnina contro l'Inter e per le partite contro Juventus e Napoli, che in genere registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
- Se i biglietti ufficiali sono esauriti, o se cerchi una partita specifica con poco preavviso, i mercati secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarti il posto, con protezione per l'acquirente inclusa.
Quanto costano i biglietti del Milan
- I prezzi variano in base all'avversario, alla posizione del posto e alla domanda, con le sfide di cartello contro Inter, Juventus e Napoli che raggiungono i prezzi più alti.
- I posti a ingresso generale e quelli nei settori superiori offrono il modo più economico per entrare a San Siro.
- I posti premium e a bordo campo comportano un rincaro significativo, in particolare per i derby.
- Il mercato secondario tramite StubHub è una buona opzione per le partite last minute o sold out, con prezzi che fluttuano in base alla domanda.
Controlla il portale ufficiale del club per gli ultimi prezzi confermati, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.
Cosa aspettarsi dal Milan nel 2026/27
La stagione 2025/26 del Milan prometteva molto ma si è conclusa con un crollo: il buon inizio sotto Massimiliano Allegri, tornato al club nel 2025 dopo undici anni di assenza, si è spento nettamente nel finale, e la sconfitta casalinga contro il Cagliari nell'ultima giornata ha confermato il quinto posto, con la conseguente mancata qualificazione alla Champions League. Le conseguenze sono state pesanti, con gli addii di Allegri, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del responsabile del reclutamento Geoffrey Moncada, tutti partiti nel giro di pochi giorni dalla fine della stagione.
I proprietari di RedBird Capital e il consulente Zlatan Ibrahimovic si sono affidati a Ruben Amorim, fresco di uscita dal Manchester United dopo appena 63 partite sulla panchina dell'Old Trafford, ingaggiandolo con un contratto di tre anni a partire da luglio 2026. Amorim eredita una rosa costruita attorno a Christian Pulisic e Rafael Leao e avrà il compito di ricostruire dopo una turbolenta off-season, disputando l'Europa League invece della Champions League in questa stagione, con due Derby della Madonnina contro i campioni in carica dell'Inter tra gli appuntamenti di cartello dell'annata.
La storia di San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d'Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Milan e Inter, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite della Coppa del Mondo FIFA (1934 e 1990), il Campionato europeo del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). Lo stadio ha inoltre ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status come uno degli impianti sportivi più iconici del mondo.