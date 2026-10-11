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Le prossime partite del Manchester City nella stagione 2026/27
|Data (e ora locale)
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|Mer 14 ott 2026, 20:00
|Champions League: Manchester City-Paris Saint-Germain
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 17 ott 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City-Ipswich Town
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Mar 20 ott 2026, 20:00
|Champions League: Manchester City-AEK Atene
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 24 ott 2026, 15:00
|Premier League: Aston Villa-Manchester City
|Villa Park (in trasferta)
|Biglietti
|Mer 28 ott 2026, 19:30
|EFL Cup: Manchester City-Brighton & Hove Albion
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 31 ott 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City-Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Mer 4 nov 2026, 21:00
|Champions League: RB Lipsia-Manchester City
|Red Bull Arena (in trasferta)
|Biglietti
|Sab 7 nov 2026, 17:30
|Premier League: Nottingham Forest-Manchester City
|The City Ground (in trasferta)
|Biglietti
|Sab 21 nov 2026, 12:30
|Premier League: Manchester City-Fulham
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Mar 24 nov 2026, 20:00
|Champions League: Manchester City-Napoli
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Dom 29 nov 2026, 16:30
|Premier League: Arsenal-Manchester City
|Emirates Stadium (in trasferta)
|Biglietti
|Mer 2 dic 2026, 20:00
|Premier League: Manchester City-Leeds United
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 5 dic 2026, 15:00
|Premier League: Brentford-Manchester City
|Gtech Community Stadium (in trasferta)
|Biglietti
|Mar 8 dic 2026, 21:00
|Champions League: Barcellona-Manchester City
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 12 dic 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City-Chelsea
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 19 dic 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City-Hull City
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 26 dic 2026, 20:00
|Premier League: Newcastle United-Manchester City
|St. James' Park (in trasferta)
|Biglietti
|Mar 29 dic 2026, 20:15
|Premier League: Everton-Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (in trasferta)
|Biglietti
|Dom 3 gen 2027, 16:30
|Premier League: Manchester City-Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Mer 6 gen 2027, 20:15
|Premier League: Leeds United-Manchester City
|Elland Road (in trasferta)
|Biglietti
|Sab 16 gen 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Nottingham Forest
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Mer 20 gen 2027, 21:00
|Champions League: Lens-Manchester City
|Stade Bollaert-Delelis (in trasferta)
|Da definire
|Sab 23 gen 2027, 15:00
|Premier League: Brighton and Hove Albion-Manchester City
|American Express Stadium (in trasferta)
|Biglietti
|Mer 27 gen 2027, 21:00
|Champions League: Manchester City-Sporting CP
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 30 gen 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Arsenal
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 6 feb 2027, 15:00
|Premier League: Fulham-Manchester City
|Craven Cottage (in trasferta)
|Biglietti
|Mer 10 feb 2027, 20:00
|Premier League: Tottenham Hotspur-Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (in trasferta)
|Biglietti
|Sab 20 feb 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Newcastle United
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 27 feb 2027, 15:00
|Premier League: Hull City-Manchester City
|MKM Stadium (in trasferta)
|Biglietti
|Mer 3 mar 2027, 20:00
|Premier League: Manchester City-Everton
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 13 mar 2027, 15:00
|Premier League: Coventry City-Manchester City
|Coventry Building Society Arena (in trasferta)
|Biglietti
|Sab 20 mar 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Manchester United
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 10 apr 2027, 15:00
|Premier League: Bournemouth-Manchester City
|Vitality Stadium (in trasferta)
|Biglietti
|Sab 17 apr 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Crystal Palace
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 24 apr 2027, 15:00
|Premier League: Chelsea-Manchester City
|Stamford Bridge (in trasferta)
|Biglietti
|Sab 1 mag 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Brentford
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 8 mag 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Liverpool
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Sab 15 mag 2027, 15:00
|Premier League: Ipswich Town-Manchester City
|Portman Road (in trasferta)
|Biglietti
|Dom 23 mag 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City-Aston Villa
|Etihad Stadium (in casa)
|Biglietti
|Dom 30 mag 2027, 16:00
|Premier League: Sunderland-Manchester City
|Stadium of Light (in trasferta)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per il Manchester City?
Acquistali tramite il portale ufficiale del Manchester City, il canale di vendita diretto per le partite in casa.
Il club assegna i biglietti in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai soci in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita libera.
Come acquistare un abbonamento del Manchester City?
L'abbonamento è l'unico modo per avere la certezza di assistere a tutte le partite in casa, ma al momento non è disponibile per i nuovi acquirenti. Controlla il portale ufficiale dei biglietti per gli aggiornamenti e ricorda che, quando tornerà disponibile, per acquistarlo dovrai essere socio del club.
Come posso acquistare i biglietti per le trasferte del Manchester City?
Acquistali tramite il sito ufficiale del club, come per le partite in casa: è necessario essere soci del City. Puoi anche provare sul sito del club avversario, anche se in genere è richiesta l'iscrizione pure in quel caso.
Tutto quello che c'è da sapere sull'Etihad Stadium
Il Manchester City gioca all'Etihad Stadium dal 2003. L'impianto era stato costruito originariamente per i Giochi del Commonwealth del 2002. La capienza attuale è di 55.097 posti, il che lo rende uno degli stadi più grandi della Premier League.
Il modo migliore per raggiungerlo è con i mezzi pubblici. Il Metrolink impiega meno di 10 minuti dalla stazione di Manchester Piccadilly alla fermata Etihad Campus; nei giorni delle partite circolano cinque tram all'ora. Le vicine fermate di Holt Town e Velopark restano chiuse per almeno un'ora dopo il fischio finale. È possibile prenotare il parcheggio in anticipo, ma i posti sono limitati.