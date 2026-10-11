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Come acquistare i biglietti del Manchester City per la stagione 2026/27: calendario di Premier League, prezzi e altre informazioni

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Le prossime partite del Manchester City nella stagione 2026/27

Data (e ora locale)PartitaStadioBiglietti
Mer 14 ott 2026, 20:00Champions League: Manchester City-Paris Saint-GermainEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 17 ott 2026, 15:00Premier League: Manchester City-Ipswich TownEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Mar 20 ott 2026, 20:00Champions League: Manchester City-AEK AteneEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 24 ott 2026, 15:00Premier League: Aston Villa-Manchester CityVilla Park (in trasferta)Biglietti
Mer 28 ott 2026, 19:30EFL Cup: Manchester City-Brighton & Hove AlbionEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 31 ott 2026, 15:00Premier League: Manchester City-Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Mer 4 nov 2026, 21:00Champions League: RB Lipsia-Manchester CityRed Bull Arena (in trasferta)Biglietti
Sab 7 nov 2026, 17:30Premier League: Nottingham Forest-Manchester CityThe City Ground (in trasferta)Biglietti
Sab 21 nov 2026, 12:30Premier League: Manchester City-FulhamEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Mar 24 nov 2026, 20:00Champions League: Manchester City-NapoliEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Dom 29 nov 2026, 16:30Premier League: Arsenal-Manchester CityEmirates Stadium (in trasferta)Biglietti
Mer 2 dic 2026, 20:00Premier League: Manchester City-Leeds UnitedEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 5 dic 2026, 15:00Premier League: Brentford-Manchester CityGtech Community Stadium (in trasferta)Biglietti
Mar 8 dic 2026, 21:00Champions League: Barcellona-Manchester CityEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 12 dic 2026, 15:00Premier League: Manchester City-ChelseaEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 19 dic 2026, 15:00Premier League: Manchester City-Hull CityEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 26 dic 2026, 20:00Premier League: Newcastle United-Manchester CitySt. James' Park (in trasferta)Biglietti
Mar 29 dic 2026, 20:15Premier League: Everton-Manchester CityHill Dickinson Stadium (in trasferta)Biglietti
Dom 3 gen 2027, 16:30Premier League: Manchester City-Tottenham HotspurEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Mer 6 gen 2027, 20:15Premier League: Leeds United-Manchester CityElland Road (in trasferta)Biglietti
Sab 16 gen 2027, 15:00Premier League: Manchester City-Nottingham ForestEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Mer 20 gen 2027, 21:00Champions League: Lens-Manchester CityStade Bollaert-Delelis (in trasferta)Da definire
Sab 23 gen 2027, 15:00Premier League: Brighton and Hove Albion-Manchester CityAmerican Express Stadium (in trasferta)Biglietti
Mer 27 gen 2027, 21:00Champions League: Manchester City-Sporting CPEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 30 gen 2027, 15:00Premier League: Manchester City-ArsenalEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 6 feb 2027, 15:00Premier League: Fulham-Manchester CityCraven Cottage (in trasferta)Biglietti
Mer 10 feb 2027, 20:00Premier League: Tottenham Hotspur-Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (in trasferta)Biglietti
Sab 20 feb 2027, 15:00Premier League: Manchester City-Newcastle UnitedEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 27 feb 2027, 15:00Premier League: Hull City-Manchester CityMKM Stadium (in trasferta)Biglietti
Mer 3 mar 2027, 20:00Premier League: Manchester City-EvertonEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 13 mar 2027, 15:00Premier League: Coventry City-Manchester CityCoventry Building Society Arena (in trasferta)Biglietti
Sab 20 mar 2027, 15:00Premier League: Manchester City-Manchester UnitedEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 10 apr 2027, 15:00Premier League: Bournemouth-Manchester CityVitality Stadium (in trasferta)Biglietti
Sab 17 apr 2027, 15:00Premier League: Manchester City-Crystal PalaceEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 24 apr 2027, 15:00Premier League: Chelsea-Manchester CityStamford Bridge (in trasferta)Biglietti
Sab 1 mag 2027, 15:00Premier League: Manchester City-BrentfordEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 8 mag 2027, 15:00Premier League: Manchester City-LiverpoolEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Sab 15 mag 2027, 15:00Premier League: Ipswich Town-Manchester CityPortman Road (in trasferta)Biglietti
Dom 23 mag 2027, 15:00Premier League: Manchester City-Aston VillaEtihad Stadium (in casa)Biglietti
Dom 30 mag 2027, 16:00Premier League: Sunderland-Manchester CityStadium of Light (in trasferta)Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Manchester City?

Acquistali tramite il portale ufficiale del Manchester City, il canale di vendita diretto per le partite in casa. 

Il club assegna i biglietti in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai soci in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita libera. 

Come acquistare un abbonamento del Manchester City?

L'abbonamento è l'unico modo per avere la certezza di assistere a tutte le partite in casa, ma al momento non è disponibile per i nuovi acquirenti. Controlla il portale ufficiale dei biglietti per gli aggiornamenti e ricorda che, quando tornerà disponibile, per acquistarlo dovrai essere socio del club.

Come posso acquistare i biglietti per le trasferte del Manchester City?

Acquistali tramite il sito ufficiale del club, come per le partite in casa: è necessario essere soci del City. Puoi anche provare sul sito del club avversario, anche se in genere è richiesta l'iscrizione pure in quel caso.

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Tutto quello che c'è da sapere sull'Etihad Stadium

Il Manchester City gioca all'Etihad Stadium dal 2003. L'impianto era stato costruito originariamente per i Giochi del Commonwealth del 2002. La capienza attuale è di 55.097 posti, il che lo rende uno degli stadi più grandi della Premier League.

Il modo migliore per raggiungerlo è con i mezzi pubblici. Il Metrolink impiega meno di 10 minuti dalla stazione di Manchester Piccadilly alla fermata Etihad Campus; nei giorni delle partite circolano cinque tram all'ora. Le vicine fermate di Holt Town e Velopark restano chiuse per almeno un'ora dopo il fischio finale. È possibile prenotare il parcheggio in anticipo, ma i posti sono limitati.

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