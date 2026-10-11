Da quando ha alzato al cielo il trofeo della Champions League al termine della stagione 2022/23, il Manchester City non è più andato oltre i quarti di finale in Europa. Riuscirà a ritrovare la brillantezza mostrata in campo nelle competizioni continentali? Puoi già prenotare i biglietti per le prossime partite di Champions League.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Con grandi sfide della fase campionato contro Paris Saint-Germain, Napoli e Barcellona, solo per citarne alcune, i tifosi del City si preparano a vivere serate europee ricche di emozioni nei prossimi mesi.

GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate su come assicurarti un posto alle prossime partite di Champions League del Manchester City: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Manchester City in Champions League

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Mercoledì 14 ottobre (20:00) Manchester City vs Paris Saint-Germain Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 20 ottobre (20:00) Manchester City vs AEK Atene Etihad Stadium (casa) Biglietti Mercoledì 4 novembre (21:00) RB Lipsia vs Manchester City Red Bull Arena (trasferta) Biglietti Martedì 24 novembre (20:00) Manchester City vs Napoli Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 8 dicembre (21:00) Barcellona vs Manchester City Camp Nou (trasferta) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (21:00) Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (trasferta) Da definire Mercoledì 27 gennaio (20:00) Manchester City vs Sporting CP Etihad Stadium (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Manchester City in Champions League

I biglietti per le partite del Manchester City arrivano raramente alla vendita libera. Il club ha una tifoseria fedele e l’Etihad registra rapidamente il tutto esaurito.

Per le partite di Premier League, 46.000 posti sui 53.400 disponibili nello stadio sono già occupati dagli abbonati. Con ogni probabilità, per acquistare i biglietti di queste partite tramite il club è necessario avere una tessera del Manchester City (Matchday Member).

Potrebbero esserci eccezioni per le partite della fase campionato della Champions League o per quelle di FA Cup e Carabao Cup, per le quali la domanda tende a essere inferiore. Non ci sono però garanzie e la disponibilità può variare.

Il portale ufficiale del club resta il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Manchester City. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può comunque prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per il Manchester City in Champions League?

Acquistando direttamente dal club i biglietti per le partite di Champions League all’Etihad Stadium, il prezzo per gli adulti va da 25 £ (Family Stand, livello 0, e South Stand, livelli 0 e 3) a 50 £ (posti premium senza servizi hospitality nella sezione 93:20). I prezzi variano anche per i biglietti ridotti: gli over 65 e i giovani tra i 18 e i 21 anni pagano tra 22 £ e 37 £, mentre gli under 18 possono spendere da un minimo di 10 £ nella Family Stand a un massimo di 25 £ nella sezione 93:20.

Consulta il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Sulle piattaforme di rivendita come StubHub i biglietti sono attualmente disponibili a partire da 95 £.

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Quali pacchetti hospitality del Manchester City sono disponibili per le partite di Champions League?

Anche i pacchetti hospitality del Manchester City sono un ottimo modo per assicurarsi un posto allo stadio senza essere membri del club. Tendono a esaurirsi più lentamente rispetto ai biglietti venduti direttamente e a quelli sul mercato secondario, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ecco una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester City all’Etihad Stadium:

The Mancunian (da 390 £)

Un assaggio della cultura di Manchester, con musica dal vivo e arredi locali. Il pacchetto comprende un menù ispirato alle brasserie; le bevande possono essere acquistate il giorno della partita o tramite pacchetti prenotati in anticipo.

The Tunnel Club (da 570 £)

(The Tunnel Club Premier: da 870 £)

Accesso alle aree dietro le quinte per salutare la squadra del MCFC al suo arrivo. Sono inclusi anche un menù stagionale contemporaneo, le bevande e posti a sedere imbottiti nell’area executive. L’esperienza comprende inoltre interviste dal vivo nella suite, intrattenimento con DJ e un quiz a premi nella suite.

Backstage (da 1.140 £)

Un’esperienza di livello superiore rispetto al «Tunnel Club». Potrai accedere alle aree dietro le quinte e seguire da vicino tutti i preparativi nel giorno della partita, con un intervento riservato di un membro dello staff operativo della prima squadra di Pep e un tour dello stadio dietro le quinte insieme a una leggenda del club.

La storia dell’Etihad Stadium

Il City of Manchester Stadium, attualmente noto come Etihad Stadium per ragioni di sponsorizzazione, ospita le partite casalinghe del Manchester City dal 2003. Era stato inaugurato ufficialmente un anno prima, come sede principale dei Giochi del Commonwealth del 2002.

La sua capienza attuale è di 53.600 posti, che lo rendono il settimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra e l’undicesimo del Regno Unito. Oltre a ospitare principalmente le partite del Manchester City, l’Etihad è stato sede della finale di Coppa UEFA del 2008, di partite della nazionale inglese di calcio, di rugby a 13, di incontri di boxe, di partite della nazionale inglese di rugby a 15 e di concerti.