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Il calendario completo del Manchester City in Premier League 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|sab 5 set 2026, 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 12 set 2026, 15:00
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (trasferta)
|Biglietti
|sab 19 set 2026, 15:00
|Manchester City vs Sunderland
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 10 ott 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (trasferta)
|Biglietti
|sab 17 ott 2026, 15:00
|Manchester City vs Ipswich Town
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 24 ott 2026, 15:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Villa Park (trasferta)
|Biglietti
|sab 31 ott 2026, 15:00
|Manchester City vs Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 7 nov 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Manchester City
|The City Ground (trasferta)
|Biglietti
|sab 21 nov 2026, 15:00
|Manchester City vs Fulham
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 28 nov 2026, 15:00
|Arsenal vs Manchester City
|Emirates Stadium (trasferta)
|Biglietti
|mer 2 dic 2026, 20:00
|Manchester City vs Leeds United
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 5 dic 2026, 15:00
|Brentford vs Manchester City
|Gtech Community Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 12 dic 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 19 dic 2026, 15:00
|Manchester City vs Hull City
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 26 dic 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St. James' Park (trasferta)
|Biglietti
|mer 30 dic 2026, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 2 gen 2027, 15:00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|mer 6 gen 2027, 20:00
|Leeds United vs Manchester City
|Elland Road (trasferta)
|Biglietti
|sab 16 gen 2027, 15:00
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 23 gen 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Manchester City
|American Express Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 30 gen 2027, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 6 feb 2027, 15:00
|Fulham vs Manchester City
|Craven Cottage (trasferta)
|Biglietti
|mer 10 feb 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 20 feb 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 27 feb 2027, 15:00
|Hull City vs Manchester City
|MKM Stadium (trasferta)
|Biglietti
|mer 3 mar 2027, 20:00
|Manchester City vs Everton
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 13 mar 2027, 15:00
|Coventry City vs Manchester City
|Coventry Building Society Arena (trasferta)
|Biglietti
|sab 20 mar 2027, 15:00
|Manchester City vs Manchester United
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 10 apr 2027, 15:00
|Bournemouth vs Manchester City
|Vitality Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 17 apr 2027, 15:00
|Manchester City vs Crystal Palace
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 24 apr 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (trasferta)
|Biglietti
|sab 1 mag 2027, 15:00
|Manchester City vs Brentford
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 8 mag 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|sab 15 mag 2027, 15:00
|Ipswich Town vs Manchester City
|Portman Road (trasferta)
|Biglietti
|dom 23 mag 2027, 15:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Etihad Stadium (casa)
|Biglietti
|dom 30 mag 2027, 16:00
|Sunderland vs Manchester City
|Stadium of Light (trasferta)
|Biglietti
Come comprare i biglietti del Manchester City?
Acquista tramite il portale ufficiale dei biglietti del Manchester City, il rivenditore di prima mano per i biglietti delle partite casalinghe.
I club assegnano i biglietti in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai membri in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale.
Come comprare gli abbonamenti del Manchester City?
Gli abbonamenti sono l'unico modo garantito per assistere a ogni partita casalinga, ma al momento non sono disponibili per i nuovi acquirenti. Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti per gli aggiornamenti e tieni presente che devi essere un membro del club per acquistarne uno quando tornerà disponibile.
Come posso comprare i biglietti del Manchester City in trasferta?
Acquista tramite il sito ufficiale del club, come per le partite casalinghe, con la necessità di una membership City. Puoi anche provare il sito del club avversario, anche se di solito è richiesta una membership anche lì.
Tutto quello che c'è da sapere sull'Etihad Stadium
Il Manchester City gioca all'Etihad Stadium, originariamente costruito per i Giochi del Commonwealth del 2002, dal 2003. La capienza attuale è di 55.097 posti, il che lo rende uno degli stadi più grandi della Premier League.
Il modo migliore per arrivarci è con i mezzi pubblici. La Metrolink collega Manchester Piccadilly alla fermata Etihad Campus in meno di 10 minuti, con tram che circolano cinque volte all'ora nei giorni delle partite. Le vicine fermate Holt Town e Velopark restano chiuse per almeno un'ora dopo il fischio finale. Il parcheggio può essere prenotato in anticipo, anche se i posti sono limitati.