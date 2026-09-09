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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Manchester City per il 2026/27: partite di Premier League, prezzi e altro

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Biglietti
Manchester City
Premier League

Se vuoi acquistare i biglietti del Manchester City per la stagione 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

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Il calendario completo del Manchester City in Premier League 2026/27

Data e oraPartitaStadioBiglietti
sab 5 set 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 12 set 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (trasferta)Biglietti
sab 19 set 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (trasferta)Biglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (trasferta)Biglietti
sab 31 ott 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (trasferta)Biglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Manchester City vs FulhamEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (trasferta)Biglietti
mer 2 dic 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 5 dic 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (trasferta)Biglietti
sab 12 dic 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 19 dic 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 26 dic 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (trasferta)Biglietti
mer 30 dic 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (trasferta)Biglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (casa)Biglietti
mer 6 gen 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (trasferta)Biglietti
sab 16 gen 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 23 gen 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (trasferta)Biglietti
sab 30 gen 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 6 feb 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (trasferta)Biglietti
mer 10 feb 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (trasferta)Biglietti
sab 20 feb 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 27 feb 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (trasferta)Biglietti
mer 3 mar 2027, 20:00Manchester City vs EvertonEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 13 mar 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (trasferta)Biglietti
sab 20 mar 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 10 apr 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (trasferta)Biglietti
sab 17 apr 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 24 apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (trasferta)Biglietti
sab 1 mag 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 8 mag 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (casa)Biglietti
sab 15 mag 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (trasferta)Biglietti
dom 23 mag 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaEtihad Stadium (casa)Biglietti
dom 30 mag 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (trasferta)Biglietti

Come comprare i biglietti del Manchester City?

Acquista tramite il portale ufficiale dei biglietti del Manchester City, il rivenditore di prima mano per i biglietti delle partite casalinghe. 

I club assegnano i biglietti in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai membri in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale. 

Come comprare gli abbonamenti del Manchester City?

Gli abbonamenti sono l'unico modo garantito per assistere a ogni partita casalinga, ma al momento non sono disponibili per i nuovi acquirenti. Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti per gli aggiornamenti e tieni presente che devi essere un membro del club per acquistarne uno quando tornerà disponibile.

Come posso comprare i biglietti del Manchester City in trasferta?

Acquista tramite il sito ufficiale del club, come per le partite casalinghe, con la necessità di una membership City. Puoi anche provare il sito del club avversario, anche se di solito è richiesta una membership anche lì.

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Tutto quello che c'è da sapere sull'Etihad Stadium

Il Manchester City gioca all'Etihad Stadium, originariamente costruito per i Giochi del Commonwealth del 2002, dal 2003. La capienza attuale è di 55.097 posti, il che lo rende uno degli stadi più grandi della Premier League.

Il modo migliore per arrivarci è con i mezzi pubblici. La Metrolink collega Manchester Piccadilly alla fermata Etihad Campus in meno di 10 minuti, con tram che circolano cinque volte all'ora nei giorni delle partite. Le vicine fermate Holt Town e Velopark restano chiuse per almeno un'ora dopo il fischio finale. Il parcheggio può essere prenotato in anticipo, anche se i posti sono limitati.

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