Arne Slot è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Liverpool dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma c'è stato un risvolto positivo: ha contribuito a conquistare la qualificazione alla Champions League. È già possibile prenotare i biglietti per una delle prossime grandi serate europee ad Anfield o in trasferta.

Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere le emozioni delle recenti avventure europee. Nell'era Klopp, la squadra ha raggiunto ben tre finali di Champions League nell'arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019 si è laureata campione d'Europa per la sesta volta nella storia del club, battendo il Tottenham a Madrid.

Il Liverpool ha iniziato la scorsa Champions League con una vittoria casalinga contro l'Atlético Madrid, prima di chiudere la fase campionato al terzo posto. I tifosi sperano che sia di buon auspicio, visto che anche a settembre la squadra ha aperto il proprio cammino europeo battendo ad Anfield l'Atlético di Diego Simeone. Con le sfide contro l'Inter e il Porto, tra le altre, ancora da disputare, nei prossimi mesi attendono i tifosi del Liverpool grandi serate europee.

Lascia che GOAL ti aggiorni su come trovare i biglietti per le prossime partite del Liverpool in Champions League: dove acquistarli, quanto costano e tutte le altre informazioni utili.

Il calendario del Liverpool in Champions League 2026/27

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 25 novembre (21:00) Club Brugge-Liverpool Biglietti Stadio Jan Breydel (trasferta) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Liverpool-Porto Biglietti Anfield (casa) Martedì 19 gennaio (21:00) Inter-Liverpool Biglietti San Siro (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Liverpool-RC Lens Biglietti Anfield (casa)

Come acquistare i biglietti del Liverpool per la Champions League

I biglietti ufficiali per le partite del Liverpool in Champions League possono essere acquistati direttamente tramite la pagina dedicata del club oppure attraverso le vendite riservate agli iscritti e il programma per le coppe. È possibile acquistare anche specifici pacchetti hospitality del Liverpool senza i crediti richiesti per le normali vendite agli iscritti.

Per accedere alle normali vendite e ai sorteggi dei biglietti riservati agli iscritti è necessaria un'iscrizione ufficiale al Liverpool attiva, di tipo Full, Light o Junior. I biglietti per la Champions League e le altre coppe vengono assegnati attraverso l'Auto Cup Scheme ai tifosi che ne hanno diritto oppure tramite vendite e sorteggi riservati agli iscritti per le singole partite.

Le prime vendite e le iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono state aperte a luglio, insieme alla programmazione stagionale del club. Ulteriori fasi sono seguite al sorteggio della fase campionato UEFA.

Il portale ufficiale del club resta il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può però valutare anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti del Liverpool per la Champions League?

I biglietti ufficiali per i posti standard ad Anfield nelle partite di Champions League del Liverpool costano da 30 a oltre 60 sterline nella stagione 2026/27. Il club ha limitato al 3% l'aumento dei prezzi per questa stagione, che resteranno invariati nel 2027/28. I biglietti riservati ai tifosi locali nella parte alta della Main Stand restano invece a 9 sterline.

Per i prezzi base, il Liverpool non distingue le partite di Champions League da quelle di Premier League: il costo nominale dipende esclusivamente dal livello, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield:

Settore e tribuna Prezzo adulti Caratteristiche principali Main Stand (livelli centrali) 62 £ (prezzo massimo) Vicino alle panchine e ai servizi moderni, con vista panoramica privilegiata Main Stand (livello superiore) 31-55 £ Vista dall'alto sul campo; comprende anche il settore dedicato ai biglietti da 9 sterline per i tifosi locali Sir Kenny Dalglish Stand 55-60 £ Posti lungo il campo, di fronte alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive The Kop 39-44 £ La tribuna più famosa per il sostegno dei tifosi locali, con un'atmosfera intensa durante le partite Anfield Road Stand (livello inferiore/superiore) 31-54 £ Di fronte alla Kop, ospita un nuovo settore per i giovani adulti fino a 24 anni

I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 a oltre 400 sterline a posto. Comprendono posti nelle aree premium della Main Stand o dell'Anfield Road End, accesso alle lounge e servizio di ristorazione prima della partita, per esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout.

Controlla il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Liverpool in Champions League

Nelle ultime campagne europee, per il Liverpool è stata sempre vittoria o sconfitta. Incredibilmente, non pareggia da 47 partite tra Champions League ed Europa League. L'ultima volta è stata contro il Benfica ad Anfield, nell'aprile 2022, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.