Per la terza stagione consecutiva, il Lione (Olympique Lyonnais) punta a vincere sia in patria sia in Europa. Puoi assicurarti un posto per vederlo in azione acquistando oggi i biglietti per le partite.

Paulo Fonseca, scelto come allenatore dai proprietari del Lione nel gennaio 2025, cercherà di dare continuità agli incoraggianti risultati ottenuti in oltre 18 mesi alla guida della squadra. La scorsa stagione il Lione ha chiuso al 4° posto in Ligue 1, il suo miglior piazzamento dal 2020/21, quando arrivò ugualmente 4°.

Il Lione ha iniziato rapidamente la stagione in corso, con tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite di Ligue 1. In casa ha impressionato in particolare, vincendo quattro delle prime cinque gare al Groupama Stadium e segnando almeno due goal in ciascuna di quelle vittorie.

Vuoi vedere in azione giocatori come Zachary Athekame, Ernest Nuamah e Corentin Tolisso in questa stagione? Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Lione: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite del Lione

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Giovedì 5 novembre (18:45) Europa League: Real Sociedad-Lione Biglietti Anoeta Stadium (San Sebastián) Domenica 8 novembre (17:15) Ligue 1: Brest-Lione Biglietti Stade Francis-Le Blé (Brest) Sabato 21 novembre (20:45) Ligue 1: Lille-Lione Biglietti Stade Pierre Mauroy (Lille) Giovedì 26 novembre (21:00) Europa League: Lione-Lillestrøm Biglietti Groupama Stadium (Lione) Domenica 29 novembre (20:45) Ligue 1: Lione-Monaco Biglietti Groupama Stadium (Lione) Domenica 6 dicembre (20:45) Ligue 1: Troyes-Lione Biglietti Stade de l'Aube (Troyes) Giovedì 10 dicembre (21:00) Europa League: Lione-Union Saint-Gilloise Biglietti Groupama Stadium (Lione) Domenica 13 dicembre (20:45) Ligue 1: Lione-Marsiglia Biglietti Groupama Stadium (Lione) Domenica 3 gennaio (15:00) Ligue 1: Le Mans-Lione Biglietti Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Domenica 17 gennaio (20:45) Ligue 1: Lione-Lorient Biglietti Groupama Stadium (Lione)

Come acquistare i biglietti per il Lione

I biglietti ufficiali per le partite del Lione (Olympique Lyonnais) possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma di biglietteria online ufficiale dell’OL (billetterie.ol.fr).

Per le partite ordinarie, la vendita al pubblico inizia generalmente da qualche settimana a due mesi prima del calcio d’inizio, dopo una fase di prelazione riservata agli abbonati e ai soci del club.

Prima fase di prelazione : Abbonati (Abonnés) che cercano posti aggiuntivi.

: Abbonati (Abonnés) che cercano posti aggiuntivi. Seconda fase di prelazione : Iscritti al programma fedeltà MyOL.

: Iscritti al programma fedeltà MyOL. Vendita libera: Aperta a tutti con un account gratuito, se restano posti disponibili.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Lione sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Lione?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite del Lione (Olympique Lyonnais) partono generalmente da 15-25 € per le normali gare di campionato e possono superare i 180 € per i settori premium o le partite di cartello, come quelle contro PSG o Marsiglia.

I biglietti sono suddivisi in categorie in base alla vicinanza al campo e alla qualità della visuale:

Settori tifosi e angoli (15-25 €) : La fascia di prezzo più bassa. I posti si trovano dietro le porte (nei Virages) o nei settori agli angoli, come il settore 107.

: La fascia di prezzo più bassa. I posti si trovano dietro le porte (nei Virages) o nei settori agli angoli, come il settore 107. Fascia intermedia e tribune laterali standard (26-65 €) : Posti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, situati negli anelli superiori e intermedi delle tribune laterali (Tribune Est e Tribune Ouest).

: Posti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, situati negli anelli superiori e intermedi delle tribune laterali (Tribune Est e Tribune Ouest). Posti premium in vendita libera (da 76 a oltre 120 €) : Settori laterali di prima scelta negli anelli inferiori, più vicini alla linea di metà campo e alle panchine.

: Settori laterali di prima scelta negli anelli inferiori, più vicini alla linea di metà campo e alle panchine. VIP e hospitality (da 150 a oltre 300 €): Pacchetti executive che comprendono l’accesso alle lounge, come il Salon des Lumières, sedute imbottite e un servizio di ristorazione gourmet.

Consulta il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita sul mercato secondario, come StubHub, per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sul Groupama Stadium

Il Groupama Stadium, noto anche come Parc Olympique Lyonnais, è un impianto all’avanguardia da 59.186 posti situato a Décines-Charpieu, nella periferia di Lione, in Francia.

Inaugurato nel 2016 come terzo stadio più grande di Francia, ospita le partite casalinghe del Lione (Olympique Lyonnais), club di Ligue 1, ed è rinomato a livello mondiale per il suo design futuristico, la versatilità nell’ospitare diversi sport e l’acustica di livello mondiale per i concerti.

Per 65 anni il Lione ha giocato nello storico Stade de Gerland. Tuttavia, per tenere il passo con le crescenti ambizioni europee del club, nel 2008 l’emblematico presidente dell’OL Jean-Michel Aulas propose il progetto di uno stadio completamente nuovo, finanziato da privati.

Lo stadio fu inaugurato ufficialmente nel gennaio 2016 con una netta vittoria del Lione per 4-1 sul Troyes. Alexandre Lacazette segnò il primo goal nella storia dell’impianto.

Momenti memorabili al Groupama Stadium

Finale di Europa League 2018 : Il calcio europeo fu protagonista quando l’Atlético Madrid batté agevolmente l’Olympique de Marseille per 3-0, grazie a una magistrale doppietta di Antoine Griezmann.

: Il calcio europeo fu protagonista quando l’Atlético Madrid batté agevolmente l’Olympique de Marseille per 3-0, grazie a una magistrale doppietta di Antoine Griezmann. Finale del Mondiale femminile 2019 : Lo stadio divenne il centro del calcio femminile. Davanti a 57.900 spettatori, che fecero registrare il tutto esaurito, la nazionale femminile degli Stati Uniti (USWNT) conquistò il titolo mondiale battendo i Paesi Bassi per 2-0 e vincendo il suo quarto Mondiale.

: Lo stadio divenne il centro del calcio femminile. Davanti a 57.900 spettatori, che fecero registrare il tutto esaurito, la nazionale femminile degli Stati Uniti (USWNT) conquistò il titolo mondiale battendo i Paesi Bassi per 2-0 e vincendo il suo quarto Mondiale. Olimpiadi estive di Parigi 2024: L’impianto ospitò diverse partite del torneo di calcio, aggiungendo un capitolo olimpico alla propria storia.

Grandi star della musica: Lo stadio ha ospitato tappe di tournée leggendarie, tra cui l’Eras Tour di Taylor Swift nel 2024, che ha richiamato oltre 59.000 fan, oltre ai concerti di Coldplay, The Rolling Stones e Linkin Park.

Record e statistiche del Lione

Il Lione (Olympique Lyonnais), affettuosamente soprannominato Les Gones («i ragazzi»), è uno dei club calcistici storicamente più prestigiosi di Francia.

Fondato nel 1950, il club si è trasformato da specialista delle coppe nazionali a metà del XX secolo in una potenza europea che ha dominato completamente il calcio francese negli anni Duemila.

Trofei e principali successi del club

Ligue 1 : 7 titoli (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 titoli (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coppa di Francia : 5 titoli (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 titoli (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coppa di Lega: 1 titolo (2000-01)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Più goal: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Il record dei sette titoli consecutivi

Il Lione detiene il record assoluto francese di titoli consecutivi in Ligue 1 (7), conquistati tra il 2002 e il 2008. All’epoca si trattava di un record assoluto anche tra i cinque maggiori campionati europei.

La provocazione nel derby del 2006

Prima dell’acceso derby del Rodano-Alpi contro il Saint-Étienne nell’aprile 2006, i giocatori del Lione scesero in campo con volti e capelli dipinti nei colori rosso, bianco e blu del club. Confermarono poi quella spavalderia travolgendo i rivali per 4-0 e conquistando quella sera il quinto titolo consecutivo in campionato.

Il vivaio, una miniera d’oro

Considerando che la squadra è nota come Les Gones («i ragazzi» nel dialetto locale), non sorprende che il vivaio del Lione sia una delle più celebri fucine di talenti d’Europa. Ha formato campioni di livello mondiale come Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti e Corentin Tolisso.