La stagione 2025/26 è stata memorabile per i tifosi del Friburgo. Oltre a chiudere al settimo posto in Bundesliga, il club ha raggiunto le semifinali di Coppa di Germania e la finale di Europa League.

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L'ex giocatore del Friburgo Julian Schuster si è adattato rapidamente al ruolo di allenatore. Da quando ha preso le redini della squadra all'Europa-Park-Stadion, nel luglio 2024, il club del Baden-Württemberg ha impressionato sia in Germania sia in Europa e ha mantenuto lo slancio anche in questa stagione, con Igor Matanović e Yuito Suzuki che continuano a segnare a raffica.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per assistere alle partite del Friburgo in questa stagione: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Friburgo

Data e ora locale Partita Biglietti Stadio Dom 29 novembre (15:30) Bundesliga: Friburgo-RB Lipsia Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Mer 2 dicembre (18:00) Coppa di Germania: Kaiserslautern-Friburgo Biglietti Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sab 5 dicembre (15:30) Bundesliga: Friburgo-Hoffenheim Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Gio 10 dicembre (18:45) Conference League: Friburgo-Panathinaikos Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Dom 13 dicembre (15:30) Bundesliga: Mainz 05-Friburgo Biglietti Mewa Arena (Magonza) Gio 17 dicembre (22:00) Conference League: Friburgo-Panathinaikos Biglietti Stadio Darius e Girėnas (Kaunas) Dom 20 dicembre (15:30) Bundesliga: Friburgo-Stoccarda Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sab 9 gennaio (15:30) Bundesliga: Colonia-Friburgo Biglietti RheinEnergieSTADION (Colonia) Mer 13 gennaio (20:30) Bundesliga: Friburgo-Amburgo Biglietti Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sab 16 gennaio (15:30) Bundesliga: Borussia Dortmund-Friburgo Biglietti Signal Iduna Park (Dortmund) Ven 22 gennaio (20:30) Bundesliga: Werder Brema-Friburgo Biglietti Weserstadion (Brema)

Come acquistare i biglietti del Friburgo

I biglietti ufficiali del Friburgo vengono venduti prima ai soci, tramite una prevendita riservata, e solo successivamente, se disponibili, al pubblico. Nel negozio online del club puoi consultare il calendario delle prevendite, acquistare i biglietti e iscriverti per ricevere gli avvisi riservati ai soci e quelli della newsletter.

I soci del club, così come i soci del Förderverein Freiburger Fußballschule dai 6 anni in su, hanno accesso esclusivo alla prima fase di vendita almeno una settimana prima delle partite casalinghe. La vendita al pubblico apre dopo la chiusura della prevendita riservata ai soci, e soltanto se restano biglietti disponibili.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Friburgo sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Friburgo?

All'Europa-Park-Stadion, che ha una capienza di 34.700 posti, i biglietti ufficiali per le singole partite (Tageskarten) costano generalmente tra 17 e 20 € per i posti in piedi e tra 29 e oltre 60 € per i normali posti a sedere, a seconda dell'avversario e del settore.

A differenza di molti club di Bundesliga, il Friburgo non pubblica sul proprio sito un listino fisso accessibile al pubblico. I prezzi esatti delle singole partite variano in base all'attrattiva dell'incontro, per esempio tra Bundesliga e Conference League o in caso di avversari di alto livello, e sono visibili soltanto dopo aver effettuato l'accesso alla biglietteria ufficiale del Friburgo durante una fase di vendita attiva.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni, oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Europa-Park-Stadion

Inaugurato nel 2021, l'Europa-Park-Stadion di Friburgo in Brisgovia è lo stadio di casa del Friburgo, club di Bundesliga, e può ospitare 34.700 spettatori. Costruito per sostituire il vecchio Dreisamstadion, unisce tribune ripide e vicine al campo a soluzioni ingegneristiche all'avanguardia per le energie rinnovabili.

Per decenni il Friburgo ha giocato al Dreisamstadion, costruito nel 1953. All'inizio degli anni 2010, il campo era leggermente troppo corto rispetto alle misure standard previste dalla UEFA e richiedeva permessi speciali della Lega calcistica tedesca (DFL). Ristrutturare l'area ristretta sulle rive del fiume si rivelò finanziariamente insostenibile.

I momenti memorabili dell'Europa-Park-Stadion

Prima partita di Bundesliga (ottobre 2021) : il Friburgo ha ospitato l'RB Lipsia nella sua prima gara ufficiale nello stadio, conquistando un combattuto pareggio per 1-1 nel corso di uno storico avvio della stagione 2021/22 con dieci partite senza sconfitte.

: il Friburgo ha ospitato l'RB Lipsia nella sua prima gara ufficiale nello stadio, conquistando un combattuto pareggio per 1-1 nel corso di uno storico avvio della stagione 2021/22 con dieci partite senza sconfitte. Le serate europee contro Juventus e West Ham (2023 e 2024) : lo stadio è diventato una fortezza durante i lunghi cammini del Friburgo in Europa League. Tra i momenti più importanti figurano la sfida degli ottavi contro la Juventus nel marzo 2023, quando gli ultras del Friburgo rimasero a lungo dopo la sconfitta per 2-0 a cantare e sventolare sciarpe, e la combattuta vittoria per 1-0 nell'andata degli ottavi contro il West Ham nel 2023/24.

: lo stadio è diventato una fortezza durante i lunghi cammini del Friburgo in Europa League. Tra i momenti più importanti figurano la sfida degli ottavi contro la Juventus nel marzo 2023, quando gli ultras del Friburgo rimasero a lungo dopo la sconfitta per 2-0 a cantare e sventolare sciarpe, e la combattuta vittoria per 1-0 nell'andata degli ottavi contro il West Ham nel 2023/24. La netta vittoria della Germania sulla Bosnia ed Erzegovina (novembre 2024): nella prima apparizione in assoluto della nazionale maggiore maschile nello stadio, la squadra di Julian Nagelsmann ha dato spettacolo in Nations League, vincendo 7-0 con doppiette di Florian Wirtz e Tim Kleindienst.

Record e statistiche del Friburgo

Il Friburgo (Sport-Club Freiburg e.V), conosciuto in Germania come Breisgau-Brasilianer, è un club di Bundesliga della città di Friburgo in Brisgovia, nella Foresta Nera. È noto per l'eccezionale continuità in panchina, un settore giovanile d'élite e la capacità di ottenere risultati superiori alle proprie possibilità economiche.

Fondato nel 1904 attraverso due club precursori che si fusero nel 1912, il Friburgo ha trascorso decenni nei campionati dilettantistici e regionali, spesso all'ombra dei rivali cittadini del Freiburger FC.

Dal 1991 al 2007, la squadra è stata allenata da Volker Finke. Il suo stile fluido e offensivo valse al club il soprannome di Breisgau-Brasilianer. Il Friburgo conquistò la sua prima promozione in Bundesliga nel 1993 e uno straordinario terzo posto nel 1994/95.

Trofei e principali risultati del club

Coppa di Germania : finalista (2021/22)

: finalista (2021/22) Europa League: finalista (2025/26)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Più gol: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Una fortezza costruita con la pazienza

Tra il 1991 e il 2026, il Friburgo ha avuto molti meno allenatori stabili rispetto alla maggior parte delle rivali di Bundesliga. Lo dimostrano i 16 anni di Finke e gli oltre 12 di Streich: il club non si è lasciato prendere dal panico nemmeno in occasione delle retrocessioni.

Il legame di Joachim Löw con il club

Joachim Löw, commissario tecnico della Germania campione del mondo nel 2014, ha giocato per il Friburgo in tre periodi distinti negli anni Settanta e Ottanta. Con 83 gol, resta uno dei migliori marcatori della storia del club.

La scuola calcio del Friburgo

Inaugurato nel 2000 al Möslestadion, il rinomato settore giovanile del Friburgo detiene il record di titoli nella Coppa di Germania Under 19 (sei) e ha formato nazionali tedeschi come Matthias Ginter, Oliver Baumann e Nico Schlotterbeck, oltre al capitano del club Christian Günter.