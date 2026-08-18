Come acquistare i biglietti del Flamengo per il 2026: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sul Brasileirão Série A e altro ancora

La voglia di vedere all’opera il Flamengo, campione in carica del Brasileiro Série A e della Copa Libertadores, è forte tra gli appassionati di calcio di tutto il pianeta. Anche se la domanda per vedere il Rubro-Negro scendere in campo nell’iconico stadio Maracanã di Rio de Janeiro è estremamente alta, ci sono ancora biglietti disponibili.

Dopo aver conquistato l’ottavo titolo di campione nella scorsa stagione, diventando la seconda squadra più titolata ex aequo nella storia del Brasile, il Flamengo ora punta ad arricchire ulteriormente la propria bacheca prima che la stagione attuale arrivi al suo culmine.



Con stelle brasiliane cresciute in casa come Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino e innesti stranieri come Giorgian de Arrascaeta e Jorginho protagonisti settimana dopo settimana per i tifosi del Flamengo, non c’è momento migliore del presente per assicurarsi un posto allo stadio.

Come si possono mettere le mani sui biglietti per vedere il Flamengo impartire una lezione di calcio in questa stagione? Lasciate che GOAL vi spieghi tutto su quanto costano e molto altro.

Prossime partite del Flamengo

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti sab 22 ago (20:30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Biglietti dom 30 ago (16:00) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti dom 6 set (16:00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Biglietti dom 13 set (15:00) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti dom 20 set (15:00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti mer 7 ott (15:00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Biglietti dom 11 ott (15:00) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti

Come acquistare i biglietti del Flamengo

È possibile acquistare i biglietti ufficiali del Flamengo online tramite il portale ufficiale Flamengo Ingressos oppure di persona presso la sede del club alla Gávea e al botteghino dello stadio Maracanã. I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita tre o quattro giorni prima della partita, subito dopo la chiusura delle finestre di priorità riservate ai membri del club.

I membri ufficiali del club nel programma Nação Sócio-Torcedor ricevono una priorità significativa e migliori opportunità per l’acquisto dei biglietti delle partite.

Le finestre di vendita si aprono in sequenza in base al livello di adesione, con i piani di fascia più alta come Diamond/Platinum o i livelli Maraca che possono acquistare per primi, seguiti dai livelli inferiori e dai piani nazionali come Nação Sem Fronteiras. I membri possono inoltre ricevere fino al 50% di sconto sui prezzi standard dei biglietti per alcune partite regionali e nazionali.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite del Flamengo sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Flamengo?

I biglietti ufficiali a prezzo pieno per le normali partite casalinghe del Flamengo al Maracanã di Rio generalmente vanno da 80 R$ a 500 R$ (circa 15-90 $) per il pubblico generale, a seconda del settore. Tuttavia, i prezzi possono raddoppiare o addirittura triplicare per partite di alta posta in palio come il derby Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), in programma la prossima volta l’11 ottobre, come mostrato sopra, o per le sfide a eliminazione diretta di Copa Libertadores.

Il club si affida a una rigida struttura di priorità, applicando forti sconti ai prezzi per i membri della sua Nação, il fan club, che pagano anche solo 20 R$ per i posti base.

Tenete d’occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come Ticombo per conoscere la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sul Maracana

Lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, in Brasile, ufficialmente chiamato Estádio Jornalista Mário Filho, è universalmente considerato il tempio globale per eccellenza del calcio. Un impianto che compare nella lista degli stadi da visitare di ogni appassionato di calcio.

Costruito per ospitare la Coppa del Mondo FIFA del 1950, un tempo regnava come lo stadio più grande del pianeta con una capacità impressionante di quasi 200.000 spettatori in piedi. Dopo intense modernizzazioni per rispettare rigidi standard di sicurezza, oggi funziona come un’arena interamente con posti a sedere con una capienza di 78.838 posti.

Il Maracanã resta lo stadio più grande del Brasile e un monumento leggendario alla cultura sportiva sudamericana. Oltre a essere la casa condivisa dei grandi club di Rio, Flamengo e Fluminense, ospita regolarmente anche partite cruciali della nazionale brasiliana.

Il figlio del calcio più amato del Brasile, Pele, ha vissuto numerosi momenti memorabili al Maracana. Vi fece il suo debutto con la nazionale nel 1957 e dodici anni più tardi, nel 1969, segnò il 1.000° gol ("O Milésimo") della sua carriera professionistica, trasformando un rigore per il Santos contro il Vasco da Gama. Pele avrebbe inoltre disputato la sua ultima partita con il Brasile in questo stadio nel 1971.

Elenco di record e statistiche del Flamengo

Il Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) è uno dei club calcistici di maggior successo e più sostenuti al mondo. Con sede a Rio de Janeiro, detiene il prestigioso primato di non essere mai retrocesso dalla massima serie del calcio brasiliano.

Palmarès e trofei principali

Trofei mondiali: 1 Coppa Intercontinentale (1981).

Trofei continentali: 4 titoli di Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campionati nazionali: 8 titoli del Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Coppe nazionali: 5 trofei di Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Junior (876), Zico (732)

Più gol: Zico (508), Dida (264)

Serie di imbattibilità

Il Flamengo è passato notoriamente attraverso 52 partite consecutive senza sconfitte in tutte le competizioni tra il 1978-79, trainato dalla generazione d’oro di Zico e Junior.



