Come acquistare i biglietti del Feyenoord 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sull'Eredivisie e altro ancora

Essendo uno dei “Big Three” del calcio olandese, non sorprende affatto che il Feyenoord abbia chiuso l’Eredivisie tra le prime tre in ognuna delle ultime cinque stagioni.

Tuttavia, nonostante prestazioni e risultati recenti incoraggianti, il club di Rotterdam è disperatamente a caccia del trofeo del campionato ancora una volta, impresa riuscita soltanto due volte nel XXI secolo (2017 e 2023).

Il Feyenoord ha conquistato il suo primo titolo di Eredivisie dopo 18 anni nel 2017 sotto la guida di Giovanni van Bronckhorst, e l’ex difensore stella olandese è tornato sulla panchina del De Kuip in estate dopo 7 anni di assenza.

I tifosi del Feyenoord stanno per vivere una stagione da ricordare? Potresti unirti a loro prenotando oggi i biglietti per le partite. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni più aggiornate su come assicurarti un posto alle prossime partite del Feyenoord, compreso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Feyenoord

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti dom 30 ago (14.30) Feyenoord vs ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Biglietti sab 5 set (16.30) NEC vs Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Biglietti dom 13 set (16.45) PEC Zwolle vs Feyenoord stadio MAC³PARK (Zwolle) Biglietti dom 20 set (14.15) Feyenoord vs Utrecht De Kuip (Rotterdam) Biglietti sab 10 ott (18.45) Feyenoord vs AZ De Kuip (Rotterdam) Biglietti sab 17 ott (20.00) Telstar vs Feyenoord stadio BUKO (Velsen-Zuid) Biglietti dom 25 ott (14.30) PSV Eindhoven vs Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Biglietti sab 31 ott (16.30) Feyenoord vs Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Biglietti dom 8 nov (12.15) Heerenveen vs Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Biglietti

Come comprare i biglietti del Feyenoord

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite del Feyenoord online, direttamente tramite il Ticketshop ufficiale del club. Per completare un acquisto devi creare gratuitamente un account “My Feyenoord”.

Se una partita casalinga registra il tutto esaurito, il club mette anche a disposizione un marketplace ufficiale di rivendita direttamente all’interno del proprio portale ticketing, garantendo che tutti i biglietti acquistati siano completamente verificati e validi.

I biglietti non vengono messi in vendita tutti insieme; vengono invece rilasciati progressivamente nel corso della stagione. In genere, i biglietti per le singole partite vengono lanciati online da 2 a 4 settimane prima del matchday.

Il Feyenoord adotta un rigido sistema di priorità a livelli per le proprie finestre di vendita. I membri paganti di Het Legioen (il fan club ufficiale) e di Kameraadjes (il club junior) ricevono accesso esclusivo alle prime due finestre prioritarie. Se restano ancora dei biglietti dopo la chiusura delle finestre riservate ai membri, si passa quindi alla vendita generale al pubblico.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti del Feyenoord anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Feyenoord?

I biglietti ufficiali per le singole partite del Feyenoord al De Kuip vanno generalmente da €20 a €85, ma i prezzi dipendono molto dall’avversario e dalla competizione.

Le normali partite di Eredivisie si collocheranno nella fascia più bassa di questo intervallo di prezzo, mentre sfide di alto profilo come De Klassieker (Feyenoord vs Ajax) o le partite europee avranno prezzi molto più alti.

Settori dello stadio al De Kuip

Lo stadio è suddiviso in quattro tribune principali distinte, divise tra anelli inferiori (indicati con lettere singole, per esempio Vak S) e anelli superiori (indicati con lettere doppie, per esempio Vak SS):

Maastribune (tribuna ovest): è la tribuna principale dove si trovano i box executive, le aree VIP, i business seat e il tunnel dei giocatori. Il Maasgebouw (spazio eventi polifunzionale e edificio per uffici) si trova proprio dietro questa tribuna.

Olympiatribune (tribuna est): situata esattamente di fronte alla Maastribune, questa tribuna laterale offre un’eccellente visuale sul campo. I settori centrali come Z2 e Z3 sono molto richiesti e hanno prezzi premium.

Gerard Meijertribune (tribuna nord): questa tribuna dietro la porta è famosa per ospitare i sostenitori più appassionati e rumorosi del Feyenoord, conosciuti collettivamente come Het Legioen.

Marathontribune (tribuna sud): posizionata dietro la porta opposta, questa tribuna richiama tradizionalmente gli storici cancelli della maratona e ospita di solito sia i normali tifosi di casa sia un settore destinato ai sostenitori ospiti.

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che devi sapere sul De Kuip

Lo Stadion Feijenoord, universalmente noto con il suo iconico soprannome De Kuip (“La Vasca”), è uno dei templi del calcio più venerati d’Europa. Situato sulla riva sud del fiume Mosa a Rotterdam, questo impianto da 51.117 posti è la casa del Feyenoord dal 1937.

Noto per la sua splendida architettura, la ricca storia e quella che è probabilmente l’atmosfera più intimidatoria e fragorosa dei Paesi Bassi, il De Kuip è una vera cattedrale della cultura calcistica.

Originariamente capace di ospitare fino a 64.000 spettatori, con un picco vicino ai 69.000, una massiccia ristrutturazione nel 1994 ha trasformato il De Kuip in uno stadio interamente con posti a sedere. All’inizio di quest’anno, il Feyenoord ha assunto il pieno controllo operativo acquisendo oltre il 95% delle azioni dello stadio, consolidandone il futuro.

Il De Kuip è spesso definito la casa del calcio olandese, dato che ha ospitato un record di 11 finali europee per club e quasi 150 partite della nazionale olandese.

Partite storiche giocate al De Kuip:

Finale di Coppa UEFA 1974 (ritorno): il De Kuip vide il Feyenoord alzare la Coppa UEFA dopo aver battuto il Tottenham Hotspur, suggellando l’apice dell’era d’oro del club.

Finale di Euro 2000: il leggendario torneo di Euro 2000 si concluse al De Kuip, dove David Trezeguet segnò un drammatico golden goal che consegnò il titolo alla Francia contro l’Italia.

Finale di Coppa UEFA 2002: in una delle notti più grandi della storia dello stadio, il Feyenoord giocò la finale sul proprio campo, battendo 3-2 il Borussia Dortmund e conquistando la gloria europea.

Un leggendario polo per i concerti: oltre allo sport, il De Kuip è diventato uno storico palcoscenico musicale a partire da Bob Dylan nel 1978. Ha ospitato tour iconici negli stadi per Michael Jackson, U2, Madonna e David Bowie. Tuttavia, a causa delle leggi residenziali e delle normative sull’inquinamento acustico, la città ha fermato i grandi concerti al De Kuip dopo la metà del 2025.

Record e statistiche del Feyenoord

Il Feyenoord è uno dei club più vincenti e storici del calcio olandese, distinguendosi a livello globale come la prima squadra olandese ad aver mai vinto la Coppa dei Campioni.

Fondato nel 1908 in un quartiere operaio di Rotterdam, il club fa parte del tradizionale “Big Three” dell’Eredivisie insieme ai rivali Ajax e PSV Eindhoven.

Palmarès del club e trofei principali

Eredivisie (campionato olandese) : 16 titoli

KNVB Cup (Coppa d’Olanda) : 14 titoli

UEFA Champions League / Coppa dei Campioni : 1 titolo (1970)

UEFA Europa League / Coppa UEFA : 2 titoli (1974 e 2002)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Più gol: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Presenza continua nella massima serie

Il Feyenoord gioca ininterrottamente nella massima divisione olandese dalla promozione ottenuta nel 1921, più a lungo di qualsiasi altro club del Paese. Non è mai retrocesso dall’Eredivisie.

La maglia numero 12

Il Feyenoord non assegna mai la maglia numero 12 a nessun giocatore. È stata ritirata permanentemente ed è dedicata interamente a Het Legioen (La Legione), la tifoseria del club famosa per il suo calore e la sua fedeltà, che agisce come “12° uomo”.

Il Cruyff Turn definitivo

Nel 1983, l’icona dell’Ajax e dell’Olanda Johan Cruyff era furioso con la dirigenza dell’Ajax per le trattative sul contratto. Per vendicarsi, firmò con gli acerrimi rivali del Feyenoord per la sua ultima stagione da professionista, guidando la squadra di Rotterdam a uno straordinario double campionato-coppa nel 1984.



