Il Crystal Palace si è trasformato da squadra abituata a salvarsi in modo ricorrente a vera collezionista di trofei. Il trionfo in FA Cup contro il Manchester City nel 2025 ha posto fine a un'attesa di 164 anni per un grande trofeo, e il Palace ha poi conquistato anche un trofeo europeo, consolidando uno dei periodi più straordinari della storia del club.
Ora a Selhurst Park inizia una nuova era. Pierre Sage è al comando per la sua prima stagione completa, con il calcio europeo di nuovo in calendario insieme a una lista di partite di Premier League che porterà a sud di Londra Manchester City, Liverpool e Newcastle prima di Natale.
Quindi, come si possono acquistare i biglietti del Crystal Palace in questa stagione? GOAL ti mostra esattamente quali opzioni hai per vedere il Palace dal vivo durante la stagione 2026/27.
Quali sono le prossime partite del Crystal Palace nel 2026/27?
Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Crystal Palace per la stagione 2026/27:
|Data
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|sab 22 ago 2026
|Everton vs Crystal Palace
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
|Biglietti
|sab 29 ago 2026
|Crystal Palace vs Manchester City
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|sab 5 set 2026
|Fulham vs Crystal Palace
|Craven Cottage, Londra
|Biglietti
|sab 12 set 2026
|Crystal Palace vs Ipswich Town
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|sab 19 set 2026
|Leeds United vs Crystal Palace
|Elland Road, Leeds
|Biglietti
|sab 10 ott 2026
|Crystal Palace vs Nottingham Forest
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|sab 17 ott 2026
|Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
|Amex Stadium, Brighton
|Biglietti
|sab 24 ott 2026
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|sab 31 ott 2026
|Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium, Londra
|Biglietti
|sab 7 nov 2026
|Crystal Palace vs Liverpool
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|sab 21 nov 2026
|Coventry City vs Crystal Palace
|Coventry Building Society Arena, Coventry
|Biglietti
|sab 28 nov 2026
|Crystal Palace vs Hull City
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|mer 2 dic 2026
|Chelsea vs Crystal Palace
|Stamford Bridge, Londra
|Biglietti
|sab 5 dic 2026
|Aston Villa vs Crystal Palace
|Villa Park, Birmingham
|Biglietti
Il Palace sarà impegnato anche nelle competizioni europee in questa stagione, con quelle partite che si aggiungono a un calendario già fitto a Selhurst Park.
Come acquistare i biglietti del Crystal Palace 2026/27?
Il modo più accessibile per acquistare i biglietti del Crystal Palace è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per partite in casa e in trasferta senza bisogno di abbonamento o punti fedeltà.
I biglietti per Selhurst Park vengono messi in vendita a fasi: prima per gli abbonati stagionali, poi per i membri in base ai punti fedeltà e solo successivamente in vendita libera, se resta ancora qualcosa. Con una capienza di poco superiore ai 25.000 posti, un tasso di rinnovo degli abbonamenti quasi totale e il calcio europeo ad aumentare la domanda, pochissime partite arrivano davvero a quest'ultima fase. Per chi non ha un abbonamento o una cronologia d'acquisti consolidata, il canale ufficiale raramente porta a un biglietto.
StubHub elimina completamente queste barriere. Puoi consultare le inserzioni per qualsiasi partita, confrontare i posti in tutto lo stadio e acquistare in pochi minuti. Per le partite casalinghe più importanti, contro Manchester City, Liverpool e Newcastle, acquistare in anticipo offre la più ampia scelta di posti prima che la disponibilità si riduca.
Quanto costano i biglietti del Crystal Palace?
I biglietti interi del Crystal Palace a Selhurst Park partono da circa 35 £ per le normali partite di Premier League, con prezzi che aumentano in base alla posizione del posto, all'avversaria e alla data.
Lo stesso posto può avere un prezzo diverso da una partita all'altra e le gare con la domanda più alta fanno registrare il tutto esaurito attraverso i canali ufficiali prima che la maggior parte dei tifosi abbia la possibilità di guardare. Su StubHub, i prezzi riflettono la domanda in tempo reale anziché una categoria fissa, quindi le partite contro Ipswich e Hull offrono il miglior rapporto qualità-prezzo dell'autunno, mentre Manchester City e Liverpool si collocano nella fascia premium.
I recenti successi del Palace hanno spinto la domanda a livelli mai raggiunti nella storia del club, e questo rende la prenotazione anticipata il fattore più importante in assoluto per determinare quanto pagherai.
Qual è la storia di Selhurst Park?
Selhurst Park è uno stadio di calcio nel borgo londinese di Croydon ed è la casa del Crystal Palace sin dalla sua apertura nel 1924, con una capienza attuale di poco superiore ai 25.000 posti.
Lo stadio ha ospitato calcio internazionale oltre a partite durante le Olimpiadi estive del 1948, ed è stato condiviso dal Charlton Athletic dal 1985 al 1991 e dal Wimbledon dal 1991 al 2003. I piani per ristrutturare ed espandere lo stadio sono stati nuovamente approvati dal Croydon Council nell'agosto 2024, con i lavori preliminari in corso e il completamento proposto per l'estate del 2027.
Selhurst Park è noto anche al pubblico televisivo, essendo stato utilizzato nella serie Apple TV Ted Lasso come Nelson Road, la casa fittizia dell'AFC Richmond. Le sue tribune ripide e vicine al campo, insieme al celebre e rumoroso sostegno del pubblico di casa, lo rendono una delle trasferte più intimidatorie della Premier League.