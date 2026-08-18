Il Crystal Palace si è trasformato da squadra abituata a salvarsi in modo ricorrente a vera collezionista di trofei. Il trionfo in FA Cup contro il Manchester City nel 2025 ha posto fine a un'attesa di 164 anni per un grande trofeo, e il Palace ha poi conquistato anche un trofeo europeo, consolidando uno dei periodi più straordinari della storia del club.

Ora a Selhurst Park inizia una nuova era. Pierre Sage è al comando per la sua prima stagione completa, con il calcio europeo di nuovo in calendario insieme a una lista di partite di Premier League che porterà a sud di Londra Manchester City, Liverpool e Newcastle prima di Natale.

Quindi, come si possono acquistare i biglietti del Crystal Palace in questa stagione? GOAL ti mostra esattamente quali opzioni hai per vedere il Palace dal vivo durante la stagione 2026/27.

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Quali sono le prossime partite del Crystal Palace nel 2026/27?

Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Crystal Palace per la stagione 2026/27:

Data Partita Stadio Biglietti sab 22 ago 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Biglietti sab 29 ago 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, Londra Biglietti sab 5 set 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, Londra Biglietti sab 12 set 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, Londra Biglietti sab 19 set 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Biglietti sab 10 ott 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londra Biglietti sab 17 ott 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Biglietti sab 24 ott 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, Londra Biglietti sab 31 ott 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londra Biglietti sab 7 nov 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, Londra Biglietti sab 21 nov 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Biglietti sab 28 nov 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, Londra Biglietti mer 2 dic 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, Londra Biglietti sab 5 dic 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Biglietti

Il Palace sarà impegnato anche nelle competizioni europee in questa stagione, con quelle partite che si aggiungono a un calendario già fitto a Selhurst Park.

Come acquistare i biglietti del Crystal Palace 2026/27?

Il modo più accessibile per acquistare i biglietti del Crystal Palace è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per partite in casa e in trasferta senza bisogno di abbonamento o punti fedeltà.

I biglietti per Selhurst Park vengono messi in vendita a fasi: prima per gli abbonati stagionali, poi per i membri in base ai punti fedeltà e solo successivamente in vendita libera, se resta ancora qualcosa. Con una capienza di poco superiore ai 25.000 posti, un tasso di rinnovo degli abbonamenti quasi totale e il calcio europeo ad aumentare la domanda, pochissime partite arrivano davvero a quest'ultima fase. Per chi non ha un abbonamento o una cronologia d'acquisti consolidata, il canale ufficiale raramente porta a un biglietto.

StubHub elimina completamente queste barriere. Puoi consultare le inserzioni per qualsiasi partita, confrontare i posti in tutto lo stadio e acquistare in pochi minuti. Per le partite casalinghe più importanti, contro Manchester City, Liverpool e Newcastle, acquistare in anticipo offre la più ampia scelta di posti prima che la disponibilità si riduca.

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Quanto costano i biglietti del Crystal Palace?

I biglietti interi del Crystal Palace a Selhurst Park partono da circa 35 £ per le normali partite di Premier League, con prezzi che aumentano in base alla posizione del posto, all'avversaria e alla data.

Lo stesso posto può avere un prezzo diverso da una partita all'altra e le gare con la domanda più alta fanno registrare il tutto esaurito attraverso i canali ufficiali prima che la maggior parte dei tifosi abbia la possibilità di guardare. Su StubHub, i prezzi riflettono la domanda in tempo reale anziché una categoria fissa, quindi le partite contro Ipswich e Hull offrono il miglior rapporto qualità-prezzo dell'autunno, mentre Manchester City e Liverpool si collocano nella fascia premium.

I recenti successi del Palace hanno spinto la domanda a livelli mai raggiunti nella storia del club, e questo rende la prenotazione anticipata il fattore più importante in assoluto per determinare quanto pagherai.

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Qual è la storia di Selhurst Park?

Selhurst Park è uno stadio di calcio nel borgo londinese di Croydon ed è la casa del Crystal Palace sin dalla sua apertura nel 1924, con una capienza attuale di poco superiore ai 25.000 posti.

Lo stadio ha ospitato calcio internazionale oltre a partite durante le Olimpiadi estive del 1948, ed è stato condiviso dal Charlton Athletic dal 1985 al 1991 e dal Wimbledon dal 1991 al 2003. I piani per ristrutturare ed espandere lo stadio sono stati nuovamente approvati dal Croydon Council nell'agosto 2024, con i lavori preliminari in corso e il completamento proposto per l'estate del 2027.

Selhurst Park è noto anche al pubblico televisivo, essendo stato utilizzato nella serie Apple TV Ted Lasso come Nelson Road, la casa fittizia dell'AFC Richmond. Le sue tribune ripide e vicine al campo, insieme al celebre e rumoroso sostegno del pubblico di casa, lo rendono una delle trasferte più intimidatorie della Premier League.