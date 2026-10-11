Come acquistare i biglietti del Coventry City per la stagione 2026-27: Prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

Dopo il trionfo nel Championship dell'EFL della scorsa stagione sotto la guida di Frank Lampard, il Coventry City è tornato in Premier League dopo 25 anni di assenza. Non perdere l'occasione di vederlo in azione: prenota oggi i biglietti per le prossime partite.

Il Coventry sa che nel corso della stagione dovrà affrontare una lotta durissima, ma i primi segnali indicano che ha la determinazione necessaria per restare a galla.

Dopo un difficile avvio senza vittorie, che ha incluso le impegnative trasferte contro Arsenal e Manchester City, il Coventry ha conquistato un successo esterno fondamentale contro il Nottingham Forest, risollevando il morale di giocatori e tifosi. Ora cercherà di dare continuità a quella prestazione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Coventry City: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Coventry City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Lun 12 ottobre (ore 20:00) Premier League: Coventry City vs Newcastle United Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Lun 19 ottobre (ore 20:00) Premier League: Tottenham vs Coventry City Biglietti Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Sab 24 ottobre (ore 15:00) Premier League: Coventry City vs Fulham Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 31 ottobre (ore 15:00) Premier League: Coventry City vs Sunderland Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Ven 6 novembre (ore 20:00) Premier League: Everton vs Coventry City Biglietti Hill Dickinson Stadium (trasferta) Sab 21 novembre (ore 15:00) Premier League: Coventry City vs Crystal Palace Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 28 novembre (ore 15:00) Premier League: Leeds United vs Coventry City Biglietti Elland Road (trasferta) Mer 2 dicembre (ore 20:00) Premier League: Coventry City vs Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 5 dicembre (ore 15:00) Premier League: Manchester United vs Coventry City Biglietti Old Trafford (trasferta) Sab 12 dicembre (ore 15:00) Premier League: Coventry City vs Aston Villa Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 19 dicembre (ore 15:00) Premier League: Bournemouth vs Coventry City Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Dom 27 dicembre (ore 14:00) Premier League: Coventry City vs Chelsea Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Mer 30 dicembre (ore 19:30) Premier League: Coventry City vs Brentford Biglietti Coventry Building Society Arena (casa)

Come acquistare i biglietti per il Coventry City

Per acquistare i biglietti ufficiali per il Coventry City, è necessario utilizzare i canali di vendita diretti del club. Le vendite seguono un sistema di finestre con priorità: prima gli iscritti al club, poi i tifosi che hanno già acquistato biglietti in passato.

I biglietti per le partite vengono messi in vendita innanzitutto per gli iscritti al programma Sky Blue Members. Se ne restano disponibili, si apre la finestra riservata ai tifosi con precedenti acquisti. Le partite più richieste e i derby locali arrivano raramente a una vera vendita libera al pubblico, per impedire ai tifosi ospiti di acquistare posti nei settori di casa.

Per le singole partite, le date di apertura delle vendite dipendono strettamente dalla data dell'incontro. Di solito la vendita inizia circa 3-4 settimane prima della partita.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Coventry City sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Coventry City?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le singole partite e degli abbonamenti del Coventry City per la stagione 2026/27 di Premier League variano in base alla categoria della partita, al settore e alla fascia d'età. I biglietti ordinari per gli adulti costano generalmente tra 30 e 55 £.

Il club suddivide le partite in fasce di prezzo in base alla richiesta (categoria A, categoria B e categoria C), oltre a prevedere settori specifici alla Coventry Building Society Arena:

Settore / categoria Fascia di prezzo per adulti (circa) Settore standard 30-55 £ Settore famiglie 30-55 £ Settore premium 42-80 £ e oltre Settore premium con sedili imbottiti 47-60 £ e oltre

Pacchetti hospitality: i prezzi per i palchi privati, l'accesso alle lounge e i servizi di ristorazione VIP partono da circa 120-250 £ e oltre a persona.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per maggiori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena, storicamente nota come Ricoh Arena, è uno stadio polifunzionale da 32.609 posti e un complesso espositivo situato a Coventry.

Inaugurata nell'agosto 2005, la struttura da 113 milioni di sterline riunisce sport, grandi esposizioni commerciali, un casinò e un hotel all'interno dello stesso vivace complesso.

Il Coventry City Football Club lasciò il suo storico stadio di Highfield Road per trasferirsi nell'arena nel 2005. La storia dell'impianto, tuttavia, è stata profondamente segnata da turbolente controversie sulla proprietà e sull'affitto.

A causa di questi problemi, il club fu costretto a disputare temporaneamente le partite casalinghe fuori città, al Sixfields di Northampton e al St Andrew's di Birmingham.

Una tappa storica è stata raggiunta nell'agosto 2025, quando il Coventry City ha completato l'acquisto dell'arena, diventando per la prima volta nella sua storia l'unico proprietario del proprio stadio.

I momenti memorabili alla Coventry Building Society Arena

La partita inaugurale : l'arena ospitò il suo primo evento aperto al pubblico nell'agosto 2005, quando il Coventry City sconfisse il Queens Park Rangers per 3-0 davanti a un pubblico di casa in visibilio.

La partita decisiva del record di affluenza : lo stadio registrò la sua affluenza più alta di sempre per una partita di calcio quando 31.452 tifosi assistettero alla decisiva sfida dei playoff di Championship contro il Middlesbrough (maggio 2025), vinta dal Coventry per 2-0.

Olimpiadi di Londra 2012 : l'impianto ospitò partite del torneo olimpico di calcio e, per tutta la durata della competizione, fu ribattezzato «City of Coventry Stadium» a causa delle rigide regole sulle sponsorizzazioni commerciali.

La prima tripletta: nel dicembre 2009, l'attaccante del Coventry City Freddy Eastwood segnò la prima tripletta nella storia dell'impianto durante una partita contro il Peterborough United.

Record e statistiche del Coventry City

Il Coventry City Football Club, soprannominato Coventry in riferimento ai suoi colori, occupa un posto particolare nella storia del calcio inglese per la sua capacità di resistere alle difficoltà. Fondato nel 1883 come Singers F.C. e ribattezzato nel 1898, il club è ricordato per i suoi 34 anni consecutivi nella massima serie.

I trofei e i successi del club

FA Cup : 1 titolo (1987)

EFL Trophy : 1 titolo (2017)

I record individuali dei giocatori

Più presenze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Più goal: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La rivoluzione del Coventry (1962-1967)

Lo storico allenatore Jimmy Hill trasformò l'identità del club introducendo la divisa azzurro cielo, l'inno della squadra e moderni programmi per le partite. Nel 1967 portò il Coventry in First Division per la prima volta.

Il trionfo in FA Cup

Sotto la guida di John Sillett e George Curtis, il Coventry batté per 3-2 ai tempi supplementari, a Wembley, un Tottenham Hotspur ricco di stelle. Il leggendario colpo di testa in tuffo di Keith Houchen resta una delle immagini più iconiche nella storia della FA Cup.



