Come acquistare i biglietti del Coventry City per il 2026-27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

Dopo la clamorosa conquista del titolo di EFL Championship nella scorsa stagione sotto la guida di Frank Lampard, il Coventry City è tornato in Premier League dopo 25 anni di assenza. Non perdere l’occasione di vederlo in azione: acquista oggi i biglietti per le prossime partite.

Il Coventry City sa che nel corso della stagione dovrà affrontare una sfida durissima, ma i primi segnali indicano che ha la grinta necessaria per restare a galla.

Dopo un difficile avvio senza vittorie, che ha compreso le impegnative trasferte contro Arsenal e Manchester City, il Coventry ha ottenuto due successi consecutivi contro Nottingham Forest e Newcastle, risollevando il morale di giocatori e tifosi. Ora cercherà di dare continuità a quelle prestazioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite del Coventry City: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Coventry City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Lun 19 ottobre (ore 20:00) Premier League: Tottenham-Coventry City Biglietti Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Sab 24 ottobre (ore 15:00) Premier League: Coventry City-Fulham Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 31 ottobre (ore 15:00) Premier League: Coventry City-Sunderland Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Ven 6 novembre (ore 20:00) Premier League: Everton-Coventry City Biglietti Hill Dickinson Stadium (trasferta) Sab 21 novembre (ore 15:00) Premier League: Coventry City-Crystal Palace Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 28 novembre (ore 15:00) Premier League: Leeds United-Coventry City Biglietti Elland Road (trasferta) Mer 2 dicembre (ore 20:00) Premier League: Coventry City-Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 5 dicembre (ore 15:00) Premier League: Manchester United-Coventry City Biglietti Old Trafford (trasferta) Sab 12 dicembre (ore 15:00) Premier League: Coventry City-Aston Villa Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 19 dicembre (ore 15:00) Premier League: Bournemouth-Coventry City Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Dom 27 dicembre (ore 14:00) Premier League: Coventry City-Chelsea Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Mer 30 dicembre (ore 19:30) Premier League: Coventry City-Brentford Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 2 gennaio (ore 15:00) Premier League: Liverpool-Coventry City Biglietti Anfield (trasferta) Mer 6 gennaio (ore 19:30) Premier League: Ipswich Town-Coventry City Biglietti Portman Road (trasferta)

Come acquistare i biglietti del Coventry City

Per acquistare i biglietti ufficiali del Coventry City è necessario utilizzare i canali di vendita del club. Le vendite seguono finestre di priorità successive: si parte dai soci del club, per poi passare ai tifosi che hanno già acquistato biglietti in passato.

I biglietti per le partite vengono messi in vendita prima per i soci Sky Blue. Se ne restano disponibili, si apre la finestra riservata ai tifosi con precedenti acquisti. Le partite più richieste e i derby locali arrivano raramente a una vera vendita libera al pubblico, per evitare che i tifosi ospiti acquistino posti nei settori di casa.

Per le singole partite, le date di apertura delle vendite dipendono strettamente dalla data dell’incontro. Di solito la vendita inizia circa 3-4 settimane prima della partita.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Coventry City sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti del Coventry City?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le singole partite e degli abbonamenti del Coventry City per la stagione 2026/27 di Premier League variano in base alla categoria dell’incontro, al settore e alla fascia d’età. I biglietti ordinari per adulti costano generalmente tra 30 e 55 sterline.

Il club suddivide le partite in categorie in base alla domanda (Categoria A, Categoria B, Categoria C) e prevede diversi settori alla Coventry Building Society Arena:

Settore / tipo di categoria Fascia di prezzo per adulti (circa) Settore standard 30-55 £ Settore famiglie 30-55 £ Settore premium 42-80 £ e oltre Settore premium con sedili imbottiti 47-60 £ e oltre

Pacchetti hospitality: i prezzi per palchi privati, accesso alle lounge e ristorazione VIP partono da circa 120-250 sterline o più a persona.

Consulta il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena, storicamente nota come Ricoh Arena, è uno stadio polifunzionale e un centro espositivo da 32.609 posti situato a Coventry.

Inaugurata nell’agosto 2005, la struttura da 113 milioni di sterline riunisce in un unico polo sport, grandi fiere commerciali, un casinò e un hotel.

Il Coventry City Football Club ha lasciato la sua storica casa di Highfield Road per trasferirsi nell’arena nel 2005. La storia dell’impianto, tuttavia, è stata fortemente segnata da turbolente dispute sulla proprietà e sull’affitto.

A causa di questi problemi, il club è stato costretto a giocare temporaneamente le partite casalinghe fuori città, al Sixfields di Northampton e al St Andrew’s di Birmingham.

Una tappa storica è arrivata nell’agosto 2025, quando il Coventry City ha completato l’acquisto dell’arena, diventando per la prima volta nella storia del club l’unico proprietario del proprio stadio.

I momenti memorabili della Coventry Building Society Arena

La partita inaugurale : l’arena ha ospitato il suo primo evento aperto al pubblico nell’agosto 2005, quando il Coventry City ha battuto il Queens Park Rangers per 3-0 davanti a un pubblico di casa in delirio.

La sfida decisiva del record di affluenza : lo stadio ha registrato la sua massima affluenza per una partita di calcio quando 31.452 tifosi hanno assistito alla decisiva sfida dei playoff di Championship contro il Middlesbrough (maggio 2025), vinta dal Coventry per 2-0.

Olimpiadi di Londra 2012 : l’impianto ha ospitato partite del torneo olimpico di calcio ed è stato ribattezzato «City of Coventry Stadium» per tutta la durata della competizione a causa delle rigide regole sulle sponsorizzazioni aziendali.

La prima tripletta: nel dicembre 2009, l’attaccante del Coventry City Freddy Eastwood ha segnato la prima tripletta nella storia dell’impianto durante una partita contro il Peterborough United.

Record e statistiche del Coventry City

Il Coventry City Football Club occupa un posto particolare nella storia del calcio inglese per la sua capacità di resistere alle difficoltà. Fondato nel 1883 come Singers F.C. e ribattezzato nel 1898, il club è ricordato anche per i suoi 34 anni consecutivi nella massima serie.

Palmarès del club e trofei principali

FA Cup : 1 titolo (1987)

EFL Trophy : 1 titolo (2017)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Più goal: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La rivoluzione del Coventry City (1962-1967)

L’iconico allenatore Jimmy Hill ha trasformato l’identità del club introducendo la divisa celeste, l’inno della squadra e i moderni programmi delle partite. Nel 1967 ha portato il Coventry City in First Division per la prima volta.

Il trionfo in FA Cup

Sotto la guida di John Sillett e George Curtis, il Coventry ha battuto per 3-2 ai tempi supplementari un Tottenham Hotspur ricco di stelle a Wembley. Il leggendario colpo di testa in tuffo di Keith Houchen resta una delle immagini più iconiche della storia della FA Cup.



