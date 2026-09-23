Dopo aver chiuso al 14° posto in Bundesliga a maggio, dopo aver conquistato la promozione al termine della 2. Bundesliga 2024/25, l'FC Köln ora punta a fare un ulteriore salto di qualità in questa stagione. Acquista oggi i biglietti per vederlo in azione.

Dopo un positivo periodo da traghettatore alla fine della scorsa stagione, a maggio Rene Wagner ha ricevuto l'incarico di allenatore a titolo definitivo dell'FC Köln. Ha cercato di rinforzare una difesa che ha incassato 63 gol durante la Bundesliga 2025/26, ingaggiando giocatori come Luka Lochoshvili, Gideon Mensah, Tom Krauß e Jahmai Simpson-Pusey.

Nonostante la retrocessione di due stagioni fa, l'FC Köln, noto anche come 'Die Geißböcke' (i Billy Goats), ha continuato a riempire regolarmente il suo imponente RheinEnergieStadion con 50.000 spettatori, e quei tifosi scatenati continuano ancora ad attraversare con entusiasmo i tornelli di questo impianto iconico.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite dell'FC Köln in questa stagione, compreso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite dell'FC Köln

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti dom, 11 ott (15.30) Bundesliga: FC Köln vs Borussia Mönchengladbach RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti ven, 16 ott (20.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs FC Köln Deutsche Bank Park (Francoforte) Biglietti sab, 24 ott (15.30) Bundesliga: FC Köln vs FC Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti mar, 27 ott (20.45) DFB-Pokal: FC Köln vs Union Berlin RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti dom, 1 nov (15.30) Bundesliga: Union Berlin vs FC Köln Stadion An der Alten Försterei (Berlino) Biglietti dom, 8 nov (15.30) Bundesliga: FC Köln vs Bayer Leverkusen RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti ven, 20 nov (20.30) Bundesliga: Bayern Monaco vs FC Köln Allianz Arena (Monaco) Biglietti sab, 28 nov (15.30) Bundesliga: FC Köln vs SV Elversberg RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti sab, 5 dic (da definire) Bundesliga: FC Augsburg vs FC Köln WWK Arena (Augusta) Biglietti

Come comprare i biglietti dell'FC Köln

Il modo ufficiale e più sicuro per acquistare i biglietti delle partite dell'FC Köln è accedere al portale online del club (1. FC Köln Ticket Shop). Se una partita casalinga al RheinEnergieStadion è ufficialmente sold out, puoi provare ad accedere al mercato autorizzato della rivendita tramite l'FC Köln Ticketbörse. Questo sistema utilizza la piattaforma Eventim Fansale, dove gli abbonati mettono in vendita i posti che non possono utilizzare.

Poiché l'FC Köln registra regolarmente il tutto esaurito nel suo stadio da 50.000 posti, i biglietti vengono assegnati in fasi di vendita progressive. Le vendite aprono rigorosamente alle 10:00 CET nei giorni designati.

Fase 1 - Accesso Early Bird : Disponibile esclusivamente per i soci di lunga data del club (quelli iscritti da oltre 20 anni).

Fase 2 - Prev endita per i soci : Aperta a tutti i soci standard del club (FC-Mitglied). Di norma, i soci possono acquistare al massimo 2 biglietti per partita.

Fase 3 - Vendita generale al pubblico : I biglietti rimanenti vengono messi in vendita libera per il pubblico generale. Per le partite di cartello, come il Rheinland Derby contro il Borussia Mönchengladbach o le sfide contro il Bayern Monaco, raramente i biglietti restano disponibili abbastanza a lungo da arrivare a questa fase.

Il club annuncia le date di prevendita per le singole partite con alcune settimane di anticipo sui propri canali principali. Storicamente, le finestre di vendita aprono circa 3 o 4 settimane prima della data della partita.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite dell'FC Köln anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dell'FC Köln?

I biglietti ufficiali per le partite dell'FC Köln al RheinEnergieStadion generalmente vanno da circa 15 € a oltre 60 € per i normali biglietti giornalieri al prezzo facciale, a seconda della categoria, anche se l'elevata domanda fa sì che i biglietti del circuito primario vadano esauriti durante le prevendite per i soci.

Il RheinEnergieStadion può ospitare 50.000 tifosi, inclusi 8.000 posti in piedi e 3.700 posti business/VIP. I prezzi ufficiali al valore nominale si suddividono per posizione e fascia come segue:

Posti in piedi (Stehplatz) : Südtribüne (la famosa curva di casa / tribuna sud) - Fascia di prezzo (15 €-20 €)

Categoria 3 / 4 (anello superiore/angoli) : Anelli superiori e settori d'angolo con visuale di base - Fascia di prezzo (20 €-40 €)

Categoria 2 (fascia intermedia) : Settori intermedi o angoli inferiori - Fascia di prezzo (35 €-55 €)

Categoria 1 (centrale/laterale lungo il campo) : Anello inferiore e tribune principali lungo il terreno di gioco - Fascia di prezzo (50 €-75 €+)

Posti business / VIP : Aree business est/nord (include accesso a catering/lounge) - Fascia di prezzo (99 €-119 €+)

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sul RheinEnergieStadion

Il RheinEnergieStadion di Colonia, in Germania, è uno degli stadi più vibranti e distintivi del calcio europeo. Tradizionalmente noto come Müngersdorfer Stadion, è la casa ricca di atmosfera dell'1. FC Köln dal 1948.

Combinando una ricca eredità lunga un secolo con un'architettura all'avanguardia, lo stadio è famoso per i suoi imponenti piloni d'acciaio e per una cultura del tifo senza compromessi, intrisa di spirito carnevalesco.

L'impianto si è evoluto attraverso tre epoche distinte nello stesso identico sito:

Lo stadio originale (1923-1972) : Inaugurato nel 1923 come Müngersdorfer Stadion, presentava una pista d'atletica ed era ampiamente utilizzato per sport non professionistici e grandi raduni regionali.

Il pioniere in cemento (1975-2002) : Ricostruito per modernizzare le strutture, riaprì alla fine del 1975 come primo stadio interamente coperto della Germania. Ospitò con successo partite durante l'Europeo UEFA del 1988.

L'era moderna (2002-presente) : Per garantirsi un posto come città ospitante della Coppa del Mondo FIFA 2006, il vecchio impianto fu completamente demolito e ricostruito a tappe tra il 2002 e il 2004. Questa costruzione settore per settore permise all'1. FC Köln di continuare a giocare le proprie partite casalinghe senza interruzioni.

Momenti memorabili al RheinEnergieStadion

Il 'battesimo' di Lukas Podolski (2004) : Il nuovo stadio moderno appena inaugurato celebrò la sua prima partita ufficiale. L'eroe locale e icona globale Lukas Podolski segnò l'unico gol nella vittoria per 1-0 dell'FC Köln.

Coppa del Mondo FIFA 2006 : L'arena appena ricostruita ospitò cinque partite del torneo. Tra queste ci fu il vibrante 2-2 della fase a gironi tra Inghilterra e Svezia, insieme alla sofferta vittoria dell'Ucraina sulla Svizzera ai rigori negli ottavi di finale. L'impianto ha ospitato anche partite dell'Europeo UEFA del 1988 e di UEFA Euro 2024.

Finale di UEFA Europa League 2020 : A causa della pandemia di COVID-19, la UEFA trasferì in Germania le fasi finali del torneo. Il 21 agosto 21, a porte chiuse, il Siviglia batté l'Inter 3-2 in una finale drammatica e ricca di gol, conquistando il suo sesto titolo di Europa League.

I piloni luminosi: La caratteristica più sorprendente dell'architettura dello stadio sono le sue quattro torri d'acciaio alte 72 metri, posizionate a ogni angolo. Fungono da punti di riferimento visivi luminosi nello skyline di Colonia. Quando l'FC Köln segna un gol, lo speaker dello stadio preme un famoso pulsante che fa lampeggiare i piloni di un vivido rosso e bianco.

Record e statistiche dell'FC Köln

L'FC Köln è uno dei club calcistici più storici e radicati della Germania. Fondato nel 1948 dalla fusione tra Kölner Ballspiel-Club 1901 e SpVgg Sülz 07, il club si affermò subito come una delle prime potenze del calcio tedesco.

Palmarès del club e trofei principali

Campioni di Germania / Vincitori della Bundesliga : 3 titoli (1962, 1964, 1978)

DFB-Pokal : 4 titoli (1968, 1977, 1978, 1983)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Wolfgang Overath & Toni Schumacher (541)

Più gol: Hans Schäfer (269), Hannes Löhr (236)

Hotshot Müller

Dieter Müller detiene il record per il maggior numero di gol segnati da un singolo giocatore in una partita di Bundesliga. Realizzò 6 gol per l'FC Köln nella famosa vittoria per 7-2 contro il Werder Brema nel 1977.

La leggenda di Hennes la capra

La mascotte ufficiale del club è un caprone vivo di nome Hennes. La tradizione iniziò nel 1950, quando un direttore di circo regalò al club una giovane capra come scherzo di carnevale. Fu chiamata così in onore del leggendario giocatore e allenatore Hennes Weisweiler.

Un 'double' da ricordare

Nella stagione 1977-78, il Köln vinse sia la Bundesliga sia la DFB-Pokal. Superò gli acerrimi rivali del Borussia Mönchengladbach nella corsa al titolo per differenza reti all'ultima giornata, nonostante il Gladbach avesse vinto la sua ultima partita con un assurdo 12-0.



