Come acquistare i biglietti del Chivas Guadalajara 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga MX e altro ancora

La squadra di Liga MX CD Guadalajara, popolarmente conosciuta come Chivas, potrebbe non aver vinto alcun trofeo da quasi un decennio, ma questo non impedisce ai tifosi di sognare la gloria. Puoi unirti alla fervente massa dei Rojiblancos all'Estadio Akron e assistere a un'entusiasmante azione del calcio messicano prenotando i biglietti oggi stesso.

Le Chivas hanno una delle tifoserie più grandi del mondo. Oltre a vantare un enorme seguito tra i tifosi del calcio messicano, possono contare anche su vastissimi numeri di sostenitori oltreconfine, negli Stati Uniti.

Con epiche sfide di Liga MX ancora da disputare, incluso il derby per eccellenza, il Clásico Nacional (CD Guadalajara vs Club America), questa è l'occasione perfetta per gustarti tutto ciò che il panorama del calcio messicano ha da offrire.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del CD Guadalajara, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Chivas Guadalajara

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab 22 ago (17.07) Chivas vs Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti sab 29 ago (17) CF Pachuca vs Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Biglietti sab 5 set (17) Atlético de San Luis vs Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Biglietti dom 13 set (18) Chivas vs Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti sab 19 set (21) Club América vs Chivas Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti sab 26 set (17.07) Chivas vs Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti sab 10 ott (19) Atlas FC vs Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Biglietti sab 17 ott (17.07) Chivas vs Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti mar 20 ott (21.07) Chivas vs Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Chivas Guadalajara

Per acquistare i biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Chivas Guadalajara, devi comprarli online tramite Boletomóvil, che è il partner esclusivo e ufficiale del club per la biglietteria. I biglietti acquistati qui sono completamente digitali, verificati e collegati direttamente agli scanner di accesso dello stadio.

Se dovessero rimanere dei biglietti dopo la finestra di vendita online, possono essere acquistati direttamente alle biglietterie fisiche dell'Estadio Akron, nei giorni che precedono la partita.

Tuttavia, a causa dell'elevata domanda locale, le sfide di cartello, come il Clásico Nacional contro il Club América, spesso registrano il tutto esaurito online ancor prima che aprano le biglietterie fisiche.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Chivas sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Chivas Guadalajara?

I biglietti del Chivas de Guadalajara in genere partono da una cifra compresa tra 25 e 50 $ USD per le normali partite di stagione regolare di Liga MX.

Per le partite ad alta tensione, come 'El Clásico Nacional' contro il Club América o le gare dei playoff della Liguilla, i prezzi spesso salgono fino a oltre 250 $ USD a causa dell'enorme domanda.

La mappa dei posti dell'Estadio Akron è divisa in due settori principali: il livello inferiore (Tribuna 1 / T1) e il livello superiore (Tribuna 2 / T2). I posti più costosi si trovano nella T1.

Offerta speciale per studenti: se sei uno studente in viaggio verso l'Estadio Akron, il Chivas propone occasionalmente una promozione nel giorno della partita che offre biglietti da 10 $ USD per il settore inferiore dietro la porta sud ai primi 1.000 studenti che presentano un documento valido alla biglietteria dello stadio.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club dedicato ai biglietti per ulteriori informazioni, oppure siti secondari di rivendita come StubHub per conoscere la disponibilità attuale.

Tutto quello che devi sapere sull'Estadio Akron

L'Estadio Akron, precedentemente noto come Estadio Omnilife ed Estadio Chivas, è uno stadio polivalente a Zapopan, vicino a Guadalajara.

Dalla sua inaugurazione nel 2010, è stato lo stadio di casa della squadra di Liga MX CD Guadalajara (alias Chivas)

Oltre al calcio, all'Estadio Akron si sono svolti anche vari altri eventi sportivi e di intrattenimento.

Artisti del calibro di Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira vi hanno tenuto concerti, mentre la leggenda della boxe messicana Canelo Alvarez ha affrontato John Ryder allo stadio nel 2023.

Per la Coppa del Mondo FIFA 2026, la capienza dell'Estadio Akron era di 48.000 posti. Ha ospitato quattro partite del girone, tra cui Uruguay vs Spagna.

Record e statistiche del Chivas Guadalajara

Il Club Deportivo Guadalajara, ampiamente conosciuto come Chivas, è uno dei club calcistici più storici e vincenti della storia messicana. Il club è famoso a livello globale per la sua rigida e incrollabile tradizione di schierare giocatori messicani, rappresentando un'enorme fonte di orgoglio nazionale.

Palmarès del club e trofei principali

Titoli Liga MX (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

CONCACAF Champions League (2): 1962, 2018

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Più gol: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

La partenza perfetta

Il Chivas detiene il record di Liga MX per la serie più lunga di vittorie all'inizio di una singola stagione, avendo ottenuto 8 successi consecutivi all'inizio del torneo Bicentenario 2010.

L'era di El Campeonísimo (1956–1965)

L'età dell'oro assoluta del club arrivò quando il Chivas dominò rigidamente il calcio messicano, vincendo 7 titoli di campionato in 9 anni, inclusa un'incredibile striscia di 4 successi consecutivi tra il 1958 e il 1962. Questa squadra leggendaria portò il club in storiche tournée mondiali, mettendo alla prova la propria identità interamente messicana direttamente contro giganti europei come il Barcellona.







