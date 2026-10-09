Il Chelsea si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Xabi Alonso, arrivato dopo una stagione caotica in cui Enzo Maresca è stato esonerato, Liam Rosenior è durato appena tre mesi e il club ha chiuso con un deludente 10° posto, senza qualificazione alle coppe europee da mostrare in questa stagione.

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Calendario completo del Chelsea in Premier League 2026/27

Data e ora Partita Stadio Biglietti sab 10 ott 2026, 15:00 Chelsea vs Bournemouth Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 17 ott 2026, 15:00 Everton vs Chelsea Hill Dickinson Stadium (trasferta) Biglietti sab 24 ott 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 31 ott 2026, 16:00 Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 7 nov 2026, 15:00 Sunderland vs Chelsea Stadium of Light (trasferta) Biglietti sab 21 nov 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 28 nov 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Chelsea The City Ground (trasferta) Biglietti mer 2 dic 2026, 20:00 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 5 dic 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 12 dic 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (trasferta) Biglietti sab 19 dic 2026, 15:00 Chelsea vs Aston Villa Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 26 dic 2026, 15:00 Coventry City vs Chelsea Coventry Building Society Arena (trasferta) Biglietti mer 30 dic 2026, 20:00 Ipswich Town vs Chelsea Portman Road (trasferta) Biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (casa) Biglietti mer 6 gen 2027, 20:00 Crystal Palace vs Chelsea Selhurst Park (trasferta) Biglietti sab 16 gen 2027, 15:00 Chelsea vs Sunderland Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 23 gen 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (trasferta) Biglietti sab 30 gen 2027, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 6 feb 2027, 15:00 Manchester United vs Chelsea Old Trafford (trasferta) Biglietti mer 10 feb 2027, 20:00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (trasferta) Biglietti sab 20 feb 2027, 15:00 Chelsea vs Ipswich Town Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 Aston Villa vs Chelsea Villa Park (trasferta) Biglietti mer 3 mar 2027, 20:00 Chelsea vs Coventry City Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 13 mar 2027, 15:00 Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 20 mar 2027, 16:00 Hull City vs Chelsea MKM Stadium (trasferta) Biglietti sab 10 apr 2027, 15:00 Chelsea vs Fulham Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 17 apr 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Chelsea American Express Stadium (trasferta) Biglietti sab 24 apr 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (casa) Biglietti sab 1 mag 2027, 15:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (trasferta) Biglietti sab 8 mag 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Biglietti sab 15 mag 2027, 15:00 Chelsea vs Everton Stamford Bridge (casa) Biglietti dom 23 mag 2027, 15:00 Bournemouth vs Chelsea Vitality Stadium (trasferta) Biglietti dom 30 mag 2027, 16:00 Chelsea vs Brentford Stamford Bridge (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Chelsea?

I biglietti vengono venduti attraverso il portale ufficiale del club, con priorità generalmente riservata ai membri e agli abbonati prima di un'eventuale vendita più ampia.

Prossime partite CHE Premier League 10:00 BOU

La domanda è particolarmente alta per i derby londinesi contro Arsenal e Tottenham, oltre che per le sfide contro Liverpool, Manchester City e Manchester United.

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono una strada alternativa per arrivare a Stamford Bridge.

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Quanto costano i biglietti del Chelsea?

I prezzi variano significativamente in base all'avversario e alla posizione del posto, con le partite di cartello elencate sopra che presentano i rincari più alti.

I prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per il 2026/27 dovrebbero essere confermati direttamente sul sito ufficiale del Chelsea, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.

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Cosa sapere su Stamford Bridge?

Il Chelsea gioca a Stamford Bridge fin dalla fondazione del club nel 1905, il che lo rende uno degli stadi più antichi ancora in uso nel calcio inglese.

Lo stadio ospita poco più di 40.000 tifosi, una capienza considerevolmente inferiore rispetto a quella della maggior parte delle rivali del Chelsea nella lotta al titolo, e la sua struttura stretta e compatta è spesso indicata come una delle ragioni dell'atmosfera più intensa della Premier League nelle notti europee.

I piani di lunga data per riqualificare o sostituire lo stadio sono stati discussi sotto l'attuale proprietà del club, ma non è stata confermata alcuna tempistica precisa e Stamford Bridge resta la casa del Chelsea per la stagione 2026/27.