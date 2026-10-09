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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Chelsea per il 2026/27: partite di Premier League, prezzi e informazioni sulla Champions League

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Chelsea
Premier League

Scopri come potresti vedere il Chelsea dal vivo in questa stagione

Il Chelsea si presenta alla stagione 2026/27 con il nuovo allenatore Xabi Alonso, arrivato dopo una stagione caotica in cui Enzo Maresca è stato esonerato, Liam Rosenior è durato appena tre mesi e il club ha chiuso con un deludente 10° posto, senza qualificazione alle coppe europee da mostrare in questa stagione. 

GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per Stamford Bridge.

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Calendario completo del Chelsea in Premier League 2026/27

Data e oraPartitaStadioBiglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (trasferta)Biglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 31 ott 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (trasferta)Biglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (trasferta)Biglietti
mer 2 dic 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 5 dic 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 12 dic 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (trasferta)Biglietti
sab 19 dic 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 26 dic 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (trasferta)Biglietti
mer 30 dic 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (trasferta)Biglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (casa)Biglietti
mer 6 gen 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (trasferta)Biglietti
sab 16 gen 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 23 gen 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (trasferta)Biglietti
sab 30 gen 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 6 feb 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (trasferta)Biglietti
mer 10 feb 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (trasferta)Biglietti
sab 20 feb 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 27 feb 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (trasferta)Biglietti
mer 3 mar 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 13 mar 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 20 mar 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (trasferta)Biglietti
sab 10 apr 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 17 apr 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (trasferta)Biglietti
sab 24 apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (casa)Biglietti
sab 1 mag 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (trasferta)Biglietti
sab 8 mag 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (trasferta)Biglietti
sab 15 mag 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (casa)Biglietti
dom 23 mag 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (trasferta)Biglietti
dom 30 mag 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (casa)Biglietti

Come acquistare i biglietti del Chelsea?

I biglietti vengono venduti attraverso il portale ufficiale del club, con priorità generalmente riservata ai membri e agli abbonati prima di un'eventuale vendita più ampia. 

Prossime partite
CHE

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Premier League

10 ott 2026

BOU

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La domanda è particolarmente alta per i derby londinesi contro Arsenal e Tottenham, oltre che per le sfide contro Liverpool, Manchester City e Manchester United. 

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono una strada alternativa per arrivare a Stamford Bridge.

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Quanto costano i biglietti del Chelsea?

I prezzi variano significativamente in base all'avversario e alla posizione del posto, con le partite di cartello elencate sopra che presentano i rincari più alti. 

I prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per il 2026/27 dovrebbero essere confermati direttamente sul sito ufficiale del Chelsea, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.

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Cosa sapere su Stamford Bridge?

Il Chelsea gioca a Stamford Bridge fin dalla fondazione del club nel 1905, il che lo rende uno degli stadi più antichi ancora in uso nel calcio inglese. 

Lo stadio ospita poco più di 40.000 tifosi, una capienza considerevolmente inferiore rispetto a quella della maggior parte delle rivali del Chelsea nella lotta al titolo, e la sua struttura stretta e compatta è spesso indicata come una delle ragioni dell'atmosfera più intensa della Premier League nelle notti europee. 

I piani di lunga data per riqualificare o sostituire lo stadio sono stati discussi sotto l'attuale proprietà del club, ma non è stata confermata alcuna tempistica precisa e Stamford Bridge resta la casa del Chelsea per la stagione 2026/27.

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