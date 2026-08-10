Come acquistare i biglietti del Celtic 2026/27: prezzi, Rangers-Celtic e informazioni sugli abbonamenti

Celtic sta vivendo il periodo più dominante della sua storia, avendo regnato da campione di Scozia per 14 delle ultime 15 stagioni.

La scorsa stagione ha ufficialmente superato i rivali cittadini e avversari dell'Old Firm, i Rangers, nell'albo d'oro di tutti i tempi del campionato scozzese conquistando il 56° titolo di campione, da record, che è stata la quinta stagione consecutiva chiusa in vetta alla Premiership. È stato anche il quinto successo nella Scottish Premiership per Brendan Rodgers, attualmente alla sua seconda esperienza nel club di Glasgow. Il Celtic ha chiuso al primo posto in ogni stagione completa con Rodgers alla guida a Celtic Park.

GOAL vi mostra come potreste riuscire ad andare a Celtic Park in un momento qualsiasi dei prossimi mesi.

Prossime partite del Celtic 2026/27

Come comprare i biglietti del Celtic?

La via standard per assicurarsi i normali biglietti per il giorno della partita è attraverso il portale eTicketing ufficiale del Celtic su eticketing.co.uk/celtic.

Non serve un abbonamento a pagamento per registrarsi, ma sarà necessario creare un Celtic FC Digital Account gratuito. I biglietti in vendita libera per le partite di campionato nazionali vengono di norma messi in vendita poche settimane prima del calcio d'inizio. Poiché la domanda al Paradise è eccezionalmente alta, le disponibilità standard per le partite più richieste spesso si esauriscono nel giro di pochi minuti.

Il Celtic organizza anche ballot per i biglietti, ma sono riservati quasi esclusivamente ai possessori di abbonamento stagionale:

Ballot Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Per le partite ad alta richiesta non coperte dal normale abbonamento stagionale, come le semifinali e le finali di Scottish Cup a Hampden Park oppure le limitate disponibilità per le trasferte europee, i biglietti vengono assegnati tramite ballot interno tra i possessori di abbonamento idonei iscritti all'HCTS.

Per le partite ad alta richiesta non coperte dal normale abbonamento stagionale, come le semifinali e le finali di Scottish Cup a Hampden Park oppure le limitate disponibilità per le trasferte europee, i biglietti vengono assegnati tramite ballot interno tra i possessori di abbonamento idonei iscritti all'HCTS. Partite in vendita libera: non esistono ballot pubblici per le normali partite casalinghe di Scottish Premiership. Le disponibilità in vendita libera vengono messe a disposizione esclusivamente in base all'ordine di arrivo tramite il portale eTicketing.

Quando le partite registrano il tutto esaurito al botteghino, i tifosi che cercano un ingresso all'ultimo minuto possono affidarsi ai marketplace secondari di biglietti. Controllate i termini e condizioni del sito secondario da cui state acquistando per garantire la sicurezza del biglietto.

Quanto costano i biglietti del Celtic?

I biglietti ufficiali in vendita libera partono da £22 per gli adulti e £9 per i bambini, con tariffe ridotte disponibili per anziani, studenti e giovani adulti.

I prezzi variano a seconda del posto nello stadio e della classificazione della partita:

Posizione nel settore: i posti dietro le porte nella West Stand e nella Lisbon Lions Stand sono i più convenienti. I posti nella Main Stand (Jock Stein Stand) hanno prezzi premium.

i posti dietro le porte nella West Stand e nella Lisbon Lions Stand sono i più convenienti. I posti nella Main Stand (Jock Stein Stand) hanno prezzi premium. Categoria della partita: le normali gare di campionato nazionali hanno il prezzo base, mentre le sfide di cartello, come le notti europee o i derby Old Firm, prevedono fasce di prezzo più alte.

Come ottenere gli abbonamenti del Celtic 2026/27?

Gli abbonamenti per la stagione 2026/27 sono completamente esauriti. Avere un abbonamento è l'unico modo garantito per assicurarsi un posto per ogni partita nazionale, con il Celtic che limita la vendita degli abbonamenti a circa 52.000-53.000 posti per riservare lo spazio rimanente alla vendita libera e ai tifosi ospiti.

Una domanda senza precedenti ha spinto i tassi annuali di rinnovo a cifre straordinarie, dal 98% al 99%. Poiché ogni estate si liberano pochissimi posti, la lista d'attesa ufficiale resta chiusa. Per la stagione 2026/27, i prezzi di rinnovo degli abbonamenti per adulti partivano da £626.

Come ottenere i biglietti hospitality del Celtic?

Con una ricca storia nel calcio scozzese e il richiamo delle regolari notti europee grazie al continuo successo in patria, non mancano i biglietti hospitality a Celtic Park.

Se cercate alcuni pacchetti premium disponibili nello specifico, potete prendere in considerazione:

Club 67

Disponibile da £105 a persona con i seguenti vantaggi:

Accesso al Club 67 Hospitality nella Kerrydale Suite, dove è possibile acquistare cibo e bevande

Intrattenimento dal vivo

Snack all'intervallo, tè e caffè

Programma della partita

Posto imbottito per assistere alla partita

Accesso alla lounge post partita con bevande disponibili per l'acquisto

Number 7

Disponibile da £300 + IVA a persona con i seguenti vantaggi:

Ricevimento con champagne

Pasto di 4 portate con vino

Snack all'intervallo, tè e caffè

Posto executive imbottito per assistere alla partita

Bar gratuito prima e dopo la partita

Regalo del giorno della partita

Programma della partita

Potete assicurarvi il vostro posto con un pacchetto premium a Celtic Park inviando un'e-mail al club tramite il suo sito web.

Dove alloggiare nei dintorni di Celtic Park

Se state viaggiando a Glasgow per assistere a una partita del Celtic a Celtic Park, potete dare un'occhiata alle strutture dove alloggiare vicino allo stadio. La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile nelle immediate vicinanze dell'impianto, anche se il sistema di trasporto pubblico della città offre opzioni semplici per spostarsi anche da zone più lontane.

La storia di Celtic Park

Celtic Park, conosciuto in modo meno formale come Parkhead o "Paradise" dai tifosi, si trova nella zona di Parkhead, nell'East End di Glasgow. È il più grande stadio scozzese dedicato esclusivamente al calcio, con una capienza di oltre 60.000 posti. In tutta la nazione, solo il Murrayfield Stadium di Edimburgo, casa della nazionale scozzese di rugby union, ha una capacità superiore. Il Celtic FC si trasferì nell'attuale sito di Celtic Park nel 1892, cinque anni dopo la fondazione del club.

Una riqualificazione negli anni '90 portò l'impianto alla sua forma attuale, anche se una sezione con safe standing fu introdotta nel 2016. La nazionale scozzese ha giocato quasi due dozzine di volte in questo stadio nel corso della sua esistenza, mentre nell'impianto si sono tenuti anche concerti di The Who, Prince e U2. In precedenza ha ospitato anche eventi di speedway, anche se da tempo non vengono più disputati.

Assicurarsi i biglietti per il giorno della partita in storici stadi scozzesi garantisce un'atmosfera elettrica, alimentata da una passione incredibile e dal rumoroso sostegno dei tifosi. Per gli scommettitori che amano puntare sulle proprie intuizioni nei big match con multiple personalizzate o bet builder, scegliere un operatore di alto livello fa tutta la differenza. Date un'occhiata alla nostra lista selezionata per individuare i bonus migliori richiesti tramite il nostro codice promo melbet.