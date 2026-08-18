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The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Burnley per il 2026/27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

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Biglietti
Burnley
Premier League

Scopri come potresti vedere il Burnley dal vivo in questa stagione, compreso dove assicurarti i biglietti

I Clarets sono tornati in Championship e, se la storia recente può fare da guida, Turf Moor sta per diventare di nuovo una fortezza. L'ultima esperienza del Burnley in seconda divisione ha prodotto una delle campagne più dominanti nella storia dei campionati inglesi, un record casalingo da imbattuti e i migliori numeri difensivi mai registrati, quindi in Lancashire la voglia di calcio da promozione è più forte che mai.

Il calendario 2026/27 offre molto di cui entusiasmarsi. Il West Ham ha fatto visita nella giornata d'apertura in una sfida tra due grandi retrocesse, i Wolves arrivano a Turf Moor a ottobre e il derby dell'East Lancashire contro il Blackburn Rovers è in programma a novembre. Aggiungete un fitto calendario festivo e il solito caos della Championship, e ci sono pochi biglietti dal miglior rapporto qualità-prezzo nel calcio inglese.

Quindi come si possono mettere le mani sui biglietti per vedere il Burnley in azione in questa stagione? Lasciate che GOAL vi mostri quali opzioni avete per vedere i Clarets dal vivo durante la stagione 2026/27.

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Prossime partite del Burnley 2026/27

DataPartitaStadioBiglietti
dom 23 ago 2026West Bromwich Albion vs BurnleyThe Hawthorns, West BromwichBiglietti
sab 29 ago 2026Norwich City vs BurnleyCarrow Road, NorwichBiglietti
mer 2 set 2026Burnley vs MiddlesbroughTurf Moor, BurnleyBiglietti
mer 9 set 2026Wrexham vs BurnleyRacecourse Ground, WrexhamBiglietti
sab 12 set 2026Swansea City vs BurnleySwansea.com Stadium, SwanseaBiglietti
sab 17 ott 2026Burnley vs Wolverhampton WanderersTurf Moor, BurnleyBiglietti
sab 24 ott 2026Lincoln City vs BurnleyLNER Stadium, LincolnBiglietti
sab 21 nov 2026Burnley vs Blackburn RoversTurf Moor, BurnleyBiglietti
sab 19 dic 2026Burnley vs Stoke CityTurf Moor, BurnleyBiglietti
sab 26 dic 2026Burnley vs Bolton WanderersTurf Moor, BurnleyBiglietti
mar 29 dic 2026Burnley vs Lincoln CityTurf Moor, BurnleyBiglietti
ven 1 gen 2027Burnley vs Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyBiglietti
sab 6 feb 2027Blackburn Rovers vs BurnleyEwood Park, BlackburnBiglietti

Quanto costano i biglietti del Burnley 2026/27?

Il calcio di Championship offre un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla Premier League, e i biglietti per gli adulti a Turf Moor partono da circa 30 £ per le partite standard, aumentando in base al posto, all'avversaria e alla data.

Championship
Watford crest
Watford
WAT
Burnley crest
Burnley
BUR

I derby e le partite di cartello si collocano nella fascia più alta. Lo stesso posto può avere prezzi diversi da una gara all'altra, e le partite con maggiore richiesta spesso registrano il tutto esaurito prima che la maggior parte dei tifosi abbia la possibilità di dare un'occhiata. Su StubHub, i prezzi si aggiornano in tempo reale in base alla domanda, quindi per il derby con il Blackburn e per le partite del periodo festivo i posti più economici spariscono per primi e chi compra in anticipo ha la scelta più ampia.

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Come ottenere gli abbonamenti del Burnley?

Un abbonamento resta l'unico modo garantito per essere a Turf Moor in ogni partita casalinga della stagione, con un posto riservato per tutta l'azione di campionato.

Il Burnley ha confermato i piani per gli abbonamenti 2026/27 a marzo 2026 dopo una consultazione con il Fan Advisory Board e i gruppi di tifosi. I prezzi nelle recenti stagioni di Championship sono partiti da circa 352 £ per gli adulti, 242 £ per gli over 65 e fino a soli 58 £ per gli under 12, con il club che in precedenza aveva congelato i prezzi come ringraziamento ai sostenitori.

La domanda è costantemente alta e, nelle campagne precedenti, la lista d'attesa per i nuovi abbonati si è chiusa in anticipo. Per i tifosi che non riescono a ottenerne uno, o che vogliono assistere solo a partite selezionate, StubHub offre la flessibilità di scegliere singole gare senza bisogno di alcuna iscrizione.

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Storia di Turf Moor

Turf Moor è uno stadio di calcio di Burnley, nel Lancashire, con una capienza di 21.944 posti. È la casa del Burnley Football Club dal 1883, il che lo rende il secondo impianto utilizzato ininterrottamente più a lungo nel calcio professionistico inglese.

Lo stadio si trova su Harry Potts Way, intitolata all'allenatore che vinse il titolo di First Division 1959-60 con il club. L'impianto comprende quattro tribune: la Bob Lord Stand, la Cricket Field Stand, la North Stand e la Jimmy McIlroy Stand. La struttura compatta e la sua acustica regalano a Turf Moor una delle atmosfere migliori della divisione, in particolare nelle notti di derby.

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