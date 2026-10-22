Come acquistare i biglietti del Borussia Dortmund per la stagione 2026/27: Prossime partite, prezzi per la Bundesliga, sorteggi e altro

La Bundesliga tedesca resta il punto di riferimento per la cultura del tifo, e in nessun luogo quell’atmosfera elettrizzante, capace di far venire i brividi, si avverte più intensamente che al Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’iconica casa del Borussia Dortmund.

Con la capienza più alta della Germania, lo stadio riempie gli spalti a ogni partita casalinga, accogliendo oltre 81.000 tifosi. Il club si è laureato campione di Germania otto volte e, nell’ultimo decennio, ha chiuso la Bundesliga al secondo posto in quattro occasioni.

Con la spettacolare «Muraglia Gialla» (Die Gelbe Wand), i biglietti per una partita del Dortmund sono tra i più richiesti sul mercato europeo. GOAL vi spiega tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi un posto sui gradoni della Südtribüne.

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Prossime partite e biglietti del Borussia Dortmund per il 2026/27

Data e ora Partita Biglietti Sab 24 ottobre, 14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Francoforte Biglietti Sab 31 ottobre, 17:30 FC Bayern Monaco vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 7 novembre, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Biglietti Sab 21 novembre, 14:30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 28 novembre, 14:30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Biglietti Sab 5 dicembre, 14:30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 12 dicembre, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Biglietti Sab 19 dicembre, 14:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 9 gennaio, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Biglietti Mer 13 gennaio, 19:30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 16 gennaio, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Biglietti Sab 23 gennaio, 14:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 30 gennaio, 14:30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Biglietti Sab 6 febbraio, 14:30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 13 febbraio, 14:30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Biglietti Sab 20 febbraio, 14:30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 27 febbraio, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Biglietti Mer 3 marzo, 19:30 Eintracht Francoforte vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 6 marzo, 17:30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Monaco Biglietti Sab 13 marzo, 14:30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 20 marzo, 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Biglietti Sab 3 aprile, 14:30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 10 aprile, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Biglietti Sab 17 aprile, 14:30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 24 aprile, 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Biglietti Sab 8 maggio, 14:30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Biglietti Sab 15 maggio, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Biglietti Sab 22 maggio, 14:30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Biglietti

Come acquistare i biglietti del Borussia Dortmund per il 2026/27

Il BVB limita a 55.000 il numero degli abbonamenti, lasciando disponibili circa 26.000 posti a partita. Con centinaia di migliaia di soci ufficiali, i biglietti per le partite si esauriscono regolarmente sui canali ufficiali entro pochi minuti dalla messa in vendita.

Rispetto ad altri campionati di vertice, come la Premier League o la Liga, i biglietti per le partite di Bundesliga sono spesso più accessibili, rendendo più semplice assistere dal vivo a incontri di alto livello.

Ecco come assicurarsi i biglietti per il Borussia Dortmund:

Vendita ufficiale dei biglietti standard: Tramite il portale ufficiale del Borussia Dortmund. È necessario creare un account sul sito del club. Diventare soci ufficiali offre un’importante finestra di acquisto prioritario prima della vendita generale.

Pacchetti hospitality ufficiali: Pacchetti di fascia alta messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili un po’ più a lungo dei posti standard, ma hanno un costo maggiore.

Pacchetti di fascia alta messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili un po’ più a lungo dei posti standard, ma hanno un costo maggiore. Rivenditori sul mercato secondario: Per chi viaggia dall’estero o per i tifosi che non sono riusciti ad acquistare i biglietti alla messa in vendita ufficiale, questa è spesso la soluzione più affidabile per garantirsi un posto, con trasferimento dei biglietti al proprio portafoglio digitale. Assicuratevi di controllare i termini e le condizioni della piattaforma su cui prenotate.

I biglietti vengono solitamente messi in vendita sul sito del club da 4 a 6 settimane prima della partita. Tenere d’occhio il calendario delle vendite è fondamentale se si vuole pagare il prezzo nominale.

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Quanto costano i biglietti del Borussia Dortmund per il 2025/26?

Per la stagione 2026/27, se riuscite nella rara impresa di acquistare direttamente dal club i biglietti per una singola partita, i prezzi nominali per gli adulti vanno da 19 € a 80 €.

Il Dortmund applica prezzi differenziati in base alla posizione nello stadio: i biglietti più economici si trovano negli angoli degli anelli superiori e nei settori in piedi.

Sulle piattaforme che aggregano le offerte di rivendita del mercato secondario, i biglietti standard attualmente partono da circa 35 €.

I prezzi di mercato variano notevolmente in base all’avversario, secondo una tariffazione dinamica sul mercato secondario. Le partite di cartello, soprattutto il Der Klassiker contro il Bayern Monaco o una sfida di Champions League a eliminazione diretta tra grandi squadre, comportano prezzi molto più alti, con aumenti significativi sul mercato secondario dovuti all’enorme domanda internazionale.

Come la maggior parte delle squadre di Bundesliga, anche il BVB offre tariffe ridotte per giovani e anziani, anche se la disponibilità di questi biglietti è fortemente limitata sul mercato secondario.

La storia del Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio a Dortmund, in Germania. È il più grande stadio del Paese e ospita le partite casalinghe del Borussia Dortmund fin dalla sua inaugurazione nel 1974.

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 spettatori, tra posti a sedere e settori in piedi; per le partite internazionali, che prevedono solo posti a sedere, è di 65.829. La Sudtribune (tribuna sud), con una capienza di 24.454 spettatori, è la più grande gradinata con posti in piedi del calcio europeo. Celebre per l’atmosfera intensa che crea, la tribuna sud è soprannominata Die Gelbe Wand, ovvero «Muraglia Gialla».

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato incontri di due precedenti edizioni dei Mondiali FIFA (1974 e 2006) e di un Campionato Europeo UEFA (Euro 2024), la finale della Coppa UEFA del 2001, nonché diverse amichevoli tra nazionali e partite di qualificazione ai tornei mondiali ed europei.

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Assicurarsi un posto nell’iconico stadio del Borussia Dortmund è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita per gli appassionati di calcio che amano il tifo appassionato. Se avete intenzione di creare un account per le scommesse in vista delle prossime partite europee, assicuratevi di ottimizzare il vostro saldo. Consultate la nostra guida aggiornata per riscattare l’ultimo codice bonus bet365 attivo e migliorare la vostra esperienza di gioco.