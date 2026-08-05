La Bundesliga tedesca resta il punto di riferimento per la cultura del tifo, e in nessun luogo quell’atmosfera elettrica e da brividi è più intensa che al Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’iconica casa del Borussia Dortmund.

Con la capienza più alta della Germania, lo stadio riempie gli spalti in ogni singola partita casalinga, con oltre 81.000 tifosi presenti allo stadio. Il club è stato incoronato campione di Deutschland otto volte e ha chiuso al secondo posto in Bundesliga in quattro occasioni nell’ultimo decennio.

Davanti all’impressionante ‘Muro Giallo’ (Die Gelbe Wand), assicurarsi i biglietti per una partita del Dortmund è una delle opportunità più ambite del mercato europeo dei ticket. GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi l’accesso ai gradoni della Südtribüne.

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Prossimi biglietti e partite del Borussia Dortmund 2026/27

Data e orario del calcio d’inizio Partita Competizione Biglietti sab 29 ago, 17:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Biglietti mar 1 set, 19:45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Biglietti sab 5 set, 14:30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 12 set, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Biglietti sab 19 set, 17:30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 10 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Biglietti sab 17 ott, 14:30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 24 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Biglietti sab 31 ott, 17:30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 7 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Biglietti sab 21 nov, 14:30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 28 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biglietti sab 5 dic, 14:30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 12 dic, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Biglietti sab 19 dic, 14:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 9 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biglietti mer 13 gen, 19:30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 16 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Biglietti sab 23 gen, 14:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 30 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biglietti sab 6 feb, 14:30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 13 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Biglietti sab 20 feb, 14:30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 27 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Biglietti mer 3 mar, 19:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 6 mar, 17:30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Biglietti sab 13 mar, 14:30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 20 mar, 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biglietti sab 3 apr, 14:30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 10 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Biglietti sab 17 apr, 14:30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 24 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Biglietti sab 8 mag, 14:30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 15 mag, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Biglietti sab 22 mag, 14:30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti

Come acquistare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27

Il BVB limita gli abbonamenti stagionali a 55.000, lasciando circa 26.000 posti disponibili per ogni partita. Con le iscrizioni ufficiali al club nell’ordine delle centinaia di migliaia, le partite vanno regolarmente sold out attraverso i canali ufficiali nel giro di pochi minuti dalla messa in vendita.

Rispetto ad altri top campionati come Premier League o Liga, i biglietti per le partite di Bundesliga sono spesso più accessibili, rendendo più facile assistere dal vivo a calcio di altissimo livello.

Ecco come assicurarsi i biglietti del Borussia Dortmund:

Biglietti ufficiali per il pubblico generale: tramite il portale ticket ufficiale del Borussia Dortmund. Sarà necessario creare un account del club. Diventare membro ufficiale del club garantisce una fondamentale finestra di priorità prima della vendita generale.

Hospitality ufficiale: pacchetti premium messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili leggermente più a lungo rispetto ai posti standard, ma hanno un costo superiore.

pacchetti premium messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili leggermente più a lungo rispetto ai posti standard, ma hanno un costo superiore. Rivenditori del mercato secondario: per i viaggiatori internazionali o per i tifosi che hanno perso la vendita ufficiale, questo è spesso il modo più affidabile per garantirsi un posto, con trasferimento dei biglietti nel portafoglio digitale. Assicurati di controllare i termini e le condizioni della piattaforma di ticketing da cui prenoti.

Le messe in vendita sul sito del club avvengono di solito dalle 4 alle 6 settimane prima del giorno della partita. Tenere d’occhio il calendario delle uscite è fondamentale se vuoi pagare il prezzo nominale.

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Quanto costano i biglietti del Borussia Dortmund 2025/26?

Per la stagione 2026/27, se riesci nella rara impresa di acquistare direttamente dal club partita per partita, i prezzi nominali per adulti vanno da 19 € a 80 €.

Il Dortmund adotta una struttura di prezzi a fasce basata sulla posizione nello stadio, con i biglietti più economici che si trovano negli angoli alti e nei settori in piedi.

Sugli aggregatori di rivendita secondaria, i biglietti d’ingresso standard partono attualmente da circa 35 € in su.

I valori di mercato oscillano notevolmente in base all’avversario (prezzi dinamici del mercato secondario). Le sfide di cartello, soprattutto Der Klassiker contro il Bayern Monaco o un grande ottavo o turno a eliminazione diretta di Champions League, comporteranno i prezzi più alti, con i prezzi del mercato secondario in aumento significativo per riflettere il puro volume della domanda internazionale.

Come la maggior parte delle squadre di Bundesliga, anche il BVB offre fasce scontate per giovani e anziani, anche se queste sono fortemente limitate sul mercato secondario.

Storia del Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio a Dortmund, in Germania. È lo stadio più grande della Germania ed è lo stadio di casa del Borussia Dortmund fin dalla sua prima apertura nel 1974.

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 posti con settori seduti e in piedi, mentre per le partite internazionali, solo con posti a sedere, è di 65.829. La Sudtribune (curva sud), con una capienza di 24.454 spettatori, è la più grande terrazza per tifosi in piedi del calcio europeo. Famosa per l’atmosfera intensa che riesce a creare, la terrazza sud è stata soprannominata Die Gelbe Wand, che significa ‘Il Muro Giallo’.

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato gare di due precedenti Coppe del Mondo FIFA (1974 e 2006) e di un Campionato Europeo UEFA (Euro 2024), la finale di Coppa UEFA del 2001, oltre a varie amichevoli nazionali e partite di qualificazione per tornei mondiali ed europei.

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Assicurarsi un posto all’interno dell’iconico stadio del Borussia Dortmund è un’esperienza da non perdere per i puristi del calcio che amano una cultura del tifo appassionata. Se hai intenzione di registrare un profilo scommesse in vista delle prossime partite europee, assicurati che il tuo saldo sia ottimizzato. Scopri la nostra guida aggiornata per riscattare l’ultimo codice bonus bet365 attivo e migliorare la tua esperienza di gioco.