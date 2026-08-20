Dopo aver chiuso fuori dalle prime due del campionato portoghese per la prima volta in quattro anni nella scorsa stagione, il Benfica sarà concentrato nel compiere passi avanti positivi in questa annata. Puoi unirti ai ferventi Benfiquistas che ogni settimana si radunano nell’iconico Estádio da Luz per sostenere la propria squadra prenotando oggi stesso i biglietti.

La domanda per vedere il Benfica, il club più titolato del Portogallo, con una stima di 14 milioni di tifosi in tutto il mondo e oltre 400.000 soci del club, può essere alta, ma non perdere ancora la speranza.

Il divertimento è garantito quando il Benfica scende in campo. I ragazzi di Marco Silva segnano a raffica e hanno realizzato 5 o più gol in diverse occasioni già nel solo mese iniziale della stagione. Vangelis Pavlidis continua a guidare l’attacco con stile e punterà ad aumentare il suo bottino di triplette.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come assicurarti un posto per le partite del Benfica, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Benfica

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti lun 31 ago (18.45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisbona) Biglietti sab 5 set (da definire) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Biglietti mer 9 set (20.15) Moreirense vs Benfica Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) Biglietti sab 12 set (da definire) Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisbona) Biglietti sab 19 set (da definire) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Porto) Biglietti sab 10 ott (da definire) Benfica vs Vitoria Guimaraes Estádio da Luz (Lisbona) Biglietti sab 24 ott (da definire) Santa Clara vs Benfica Estadio de São Miguel (Ponta Delgada, Azzorre) Biglietti mar 27 ott (19.00) Taça da Liga: Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisbona) Biglietti dom 1 nov (da definire) Benfica vs Alverca Estádio da Luz (Lisbona) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Benfica

I biglietti ufficiali per le partite del Benfica possono essere acquistati esclusivamente attraverso i canali digitali del club o i punti vendita fisici autorizzati. La biglietteria principale (Bilheteira Centenário) si trova all’Estádio da Luz. I biglietti offline possono essere acquistati anche presso il Benfica official store Jardim do Regedor, nel centro di Lisbona.

I biglietti per le partite vengono generalmente messi in vendita con finestre scaglionate:

Fase 1: possessori di Red Pass. Gli abbonati hanno una breve finestra per confermare i propri posti o acquistare allocazioni extra.

Fase 2: Sócios (soci del club). I membri con quota associativa aggiornata ottengono poi l’accesso prioritario. Questa fase di solito inizia circa da 7 a 14 giorni prima della partita.

Fase 3: vendita pubblica. Se restano posti, vengono messi a disposizione del pubblico generale circa una settimana prima della gara.

NB: l’avviso sui 'Big Three'. I biglietti per sfide di alto profilo come il Derby de Lisboa (contro lo Sporting CP), O Clássico (contro l’FC Porto) e le partite di Champions League raramente arrivano alla vendita pubblica perché i soci li esauriscono durante la Fase 2. Per le normali partite di Primeira Liga, la disponibilità per il pubblico generale è altamente probabile.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Benfica sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi posti attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Benfica?

I biglietti ufficiali sul sito del club Benfica vanno in genere da 15 € a 40 € per i soci del club (Sócios) e da 30 € a 90 € per il pubblico generale nelle normali partite di Primeira Liga.

Per le partite ad alta richiesta come il derby O Clássico contro l’FC Porto o le notti europee, i prezzi base ufficiali possono salire a 100–180 €, mentre l’hospitality premium può arrivare molto più in alto.

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Estádio da Luz

L’Estádio da Luz, situato a Lisbona, è l’iconico stadio di casa del Benfica e uno degli impianti calcistici più importanti d’Europa. Ufficialmente chiamato Estádio do Sport Lisboa e Benfica, è affettuosamente soprannominato "A Catedral" (La Cattedrale) dai tifosi di calcio di tutto il mondo.

L’originale Estádio da Luz fu inaugurato nel 1954 ed era un monumentale catino di cemento. Verso la fine degli anni ’80 arrivò a contenere ben 120.000 spettatori, diventando all’epoca lo stadio più grande d’Europa.

Come parte del processo di preparazione all’organizzazione del torneo UEFA Euro 2004, la storica struttura originale fu completamente demolita. Il nuovo impianto ultramoderno interamente con posti a sedere, quello attuale, è stato inaugurato nell’ottobre 2003 con una capacità iniziale di 65.647 posti.

Tra le partite memorabili disputate all’Estádio da Luz ci sono le seguenti:

Finale di Euro 2004 : la Grecia ha sorpreso il mondo battendo i padroni di casa del Portogallo 1-0 e vincendo il trofeo del Campionato Europeo.

Finale della UEFA Champions League 2014 : il Real Madrid ha conquistato il suo leggendario decimo titolo europeo battendo i rivali cittadini dell’Atlético Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari.

Finale della UEFA Champions League 2020 : in condizioni uniche dell’era pandemica, il Bayern Monaco ha battuto il Paris Saint-Germain 1-0 a porte chiuse conquistando il treble.

Il tributo a Eusébio: all’esterno dello stadio si trova una famosa statua in bronzo di Eusébio, il più grande giocatore di sempre del Benfica. Dopo la sua morte nel 2014, la statua è diventata un enorme e commovente santuario coperto di sciarpe di tifosi provenienti da tutto il mondo.

Record e statistiche del Benfica

Il Benfica (Sport Lisboa e Benfica) è il club calcistico più decorato del Portogallo, con un record di 88 trofei maggiori e un posto consolidato tra le istituzioni sportive più iconiche d’Europa. Rappresentato dalla sua iconica mascotte aquila, Vitória, il Benfica si conferma un gigante assoluto del calcio continentale.

Palmarès del club e principali trofei

Primeira Liga (campionato portoghese) : 38 titoli

Taça de Portugal (Coppa del Portogallo) : 26 titoli

Coppa dei Campioni : 2 titoli

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Nené (575), António Veloso (538)

Più gol: Eusébio (473), José Águas (379)

Giocatore più titolato

Il difensore centrale brasiliano Luisão ha sollevato il record di 20 trofei durante il suo lungo periodo da capitano del club.

Campioni imbattuti

Nella stagione 1972–73, il Benfica è diventato il primo club portoghese a vincere il campionato completamente imbattuto, con 28 vittorie e 2 pareggi.

Il volo della mascotte

Prima di ogni partita casalinga all’Estádio da Luz, la mascotte aquila reale viva del club, Águia Vitória, vola attorno all’intero stadio prima di atterrare con precisione sopra uno scudo sul campo, completando nella vita reale lo stemma ufficiale del club. La leggenda dice che se l’aquila compie due giri dello stadio prima di atterrare, il Benfica vincerà la partita.















