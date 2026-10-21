Il Bayern Monaco ha dominato in patria, chiudendo in testa alla Bundesliga in 13 delle ultime 14 stagioni, ma ora punta a tornare a trionfare in Europa. Acquista oggi i biglietti per vedere Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz e compagni in azione in Champions League questa stagione.

Il Bayern Monaco ha raggiunto almeno i quarti di finale nelle ultime sette edizioni della Champions League, ma non disputa una finale dal 2020, quando si laureò campione d'Europa per la sesta volta nella storia del club.

La squadra di Vincent Kompany cercherà di fare passi avanti in Europa questa stagione e ha segnato a raffica nelle prime fasi della competizione. Il Bayern ha esordito con un netto 5-0 contro il Bodø/Glimt a Monaco, poi ha rimontato uno svantaggio di 2-0 pareggiando 3-3 con il Viking in Norvegia.

Con le prossime sfide della fase campionato contro Arsenal, Atlético Madrid e Manchester United, tra le altre, si prospettano mesi ricchi di appuntamenti da non perdere. GOAL ti offre tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come assicurarti un posto per le partite del Bayern Monaco in Champions League.

Quali sono le partite del Bayern Monaco nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 21 ottobre (21:00) Bayern Monaco-Arsenal Biglietti Allianz Arena (casa) Martedì 3 novembre (21:00) Atlético Madrid-Bayern Monaco Biglietti Riyadh Air Metropolitano (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) Lille-Bayern Monaco Biglietti Stade Pierre-Mauroy (trasferta) Martedì 8 dicembre (21:00) Bayern Monaco-Slavia Praga Biglietti Allianz Arena (casa) Mercoledì 20 gennaio (20:00) Manchester United-Bayern Monaco Biglietti Old Trafford (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) Bayern Monaco-Real Betis Biglietti Allianz Arena (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite del Bayern Monaco in Champions League

I biglietti ufficiali per le partite del Bayern Monaco in Champions League possono essere acquistati esclusivamente attraverso i canali ufficiali del club. Poiché la domanda per le gare all'Allianz Arena è eccezionalmente alta e le richieste superano regolarmente i posti disponibili, il club ricorre a un sistema di assegnazione tramite sorteggio.

I canali ufficiali sono:

Il portale per la richiesta dei biglietti : disponibile nell'FC Bayern Official Ticketshop, è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti venduti direttamente dal club.

La piattaforma di rivendita del Bayern Monaco (Zweitmarkt) : è la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al prezzo nominale. Quando le richieste per il sorteggio vengono annullate o una partita è esaurita, gli abbonati possono rivendere legalmente qui i propri posti.

I partner di viaggio ufficiali : chi arriva dall'estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali che includono la partita tramite agenzie autorizzate come Champions Travel o Travel Connection.

L'ospitalità ufficiale : i pacchetti VIP giornalieri possono essere richiesti direttamente tramite l'Allianz Arena Hospitality Portal.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Bayern Monaco, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite del Bayern Monaco in Champions League?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco in Champions League all'Allianz Arena variano in base al profilo dell'avversario.

Il club suddivide le partite europee della fase campionato tra incontri ordinari (per esempio contro Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e incontri di cartello (per esempio contro l'Arsenal).

Categoria Prezzo 1 - Posti premium nelle tribune laterali 100-130 € 2 - Angoli / settori laterali alti 80-110 € 3 - Angoli alti 60-90 € 4 - Dietro le porte, posti a sedere 50-60 € 5 - Settori dei tifosi / posti in piedi 19 €

Consulta il sito ufficiale del Bayern Monaco per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Bayern Monaco in Champions League

Il Bayern continua a segnare in Europa: nel corso del 2026 ha realizzato una media di oltre 3,3 goal a partita in Champions League. È andato a segno in 23 incontri consecutivi nella competizione, a partire dal gennaio 2025, quando perse 3-0 contro il Feyenoord a Rotterdam.

Data Fase e avversario Punteggio (risultato) Stadio 13 ottobre 2026 Fase campionato: Viking 3-3 (pareggio) Viking Stadion (Stavanger) 10 settembre 2026 Fase campionato: Bodø/Glimt 5-0 (vittoria) Allianz Arena (Monaco) 6 maggio 2026 Semifinale (ritorno): Paris Saint-Germain 1-1 (pareggio) Allianz Arena (Monaco) 28 aprile 2026 Semifinale (andata): Paris Saint-Germain 4-5 (sconfitta) Parco dei Principi (Parigi) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Real Madrid 4-3 (vittoria) Allianz Arena (Monaco) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Real Madrid 2-1 (vittoria) Bernabeu (Madrid) 18 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Atalanta 4-1 (vittoria) Allianz Arena (Monaco) 10 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Atalanta 6-1 (vittoria) New Balance Arena (Bergamo) 28 gennaio 2026 Fase campionato: PSV 2-1 (vittoria) Philips Stadion (Eindhoven) 21 gennaio 2026 Fase campionato: Union Saint-Gilloise 2-0 (vittoria) Allianz Arena (Monaco)



