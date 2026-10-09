Per gli appassionati di calcio, assistere a una partita di Bundesliga è un’esperienza imperdibile. Il campionato tedesco è rinomato per la sua passione senza eguali e per tifoserie incredibilmente devote. L’atmosfera negli stadi tedeschi è spesso elettrica, e nessuno più dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che naturalmente è la casa del Bayern Monaco.

Questo club ha dominato come campione di Germania per ben 35 volte e vanta talenti di livello mondiale come Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Bayern Monaco che devi conoscere, compreso quanto costano, dove puoi acquistarli e molto altro.

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Prossime partite del Bayern Monaco 2026/27

Data e ora (ora del Regno Unito) Partita Competizione Biglietti sab 10 ott, 11:00 FC Augsburg vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 17 ott, 11:00 Bayern Monaco vs RB Leipzig Bundesliga Biglietti 20 / 21 ott, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Champions League MD3 Biglietti sab 24 ott, 11:00 SC Freiburg vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 31 ott, 10:00 Bayern Monaco vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Biglietti 3 / 4 nov, 20:00 TBD vs Bayern Monaco Champions League MD4 Biglietti sab 7 nov, 10:00 1. FSV Mainz 05 vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 21 nov, 10:00 Bayern Monaco vs 1. FC Köln Bundesliga Biglietti 24 / 25 nov, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Champions League MD5 Biglietti sab 28 nov, 10:00 Hamburger SV vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 5 dic, 10:00 Bayern Monaco vs SC Paderborn 07 Bundesliga Biglietti 8 / 9 dic, 20:00 TBD vs Bayern Monaco Champions League MD6 Biglietti sab 12 dic, 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 19 dic, 10:00 Bayern Monaco vs SV Werder Bremen Bundesliga Biglietti sab 9 gen, 10:00 Borussia Mönchengladbach vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti mer 13 gen, 10:00 Bayern Monaco vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biglietti sab 16 gen, 10:00 Eintracht Frankfurt vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti 19 / 20 gen, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Champions League MD7 Biglietti sab 23 gen, 10:00 VfB Stuttgart vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti mer 27 gen, 20:00 TBD vs Bayern Monaco Champions League MD8 Biglietti sab 30 gen, 10:00 Bayern Monaco vs FC Schalke 04 Bundesliga Biglietti sab 6 feb, 10:00 Bayern Monaco vs SV Elversberg Bundesliga Biglietti sab 13 feb, 10:00 1. FC Union Berlin vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti 16 / 24 feb, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Playoff di Champions League Biglietti sab 20 feb, 10:00 Bayern Monaco vs FC Augsburg Bundesliga Biglietti sab 27 feb, 10:00 RB Leipzig vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti mer 3 mar, 10:00 Bayern Monaco vs SC Freiburg Bundesliga Biglietti sab 6 mar, 10:00 Borussia Dortmund vs Bayern Monaco Bundesliga (Der Klassiker) Biglietti 9 / 17 mar, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Champions League ottavi di finale Biglietti sab 13 mar, 10:00 Bayern Monaco vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biglietti sab 20 mar, 10:00 1. FC Köln vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 3 apr, 11:00 Bayern Monaco vs Hamburger SV Bundesliga Biglietti 6 / 14 apr, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Champions League quarti di finale Biglietti sab 10 apr, 11:00 SC Paderborn 07 vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 17 apr, 11:00 Bayern Monaco vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biglietti sab 24 apr, 11:00 SV Werder Bremen vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti 27 apr / 5 mag, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Champions League semifinali Biglietti sab 8 mag, 11:00 Bayern Monaco vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biglietti sab 15 mag, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti sab 22 mag, 14:30 Bayern Monaco vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (ultima giornata) Biglietti sab 29 mag, 20:00 Bayern Monaco vs TBD Finale di Champions League Biglietti

Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco 2026/27?

Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, visita il portale ufficiale dei biglietti del Bayern Monaco. Poiché le partite casalinghe fanno registrare regolarmente il tutto esaurito, è fortemente consigliato controllare spesso il portale per le date di rilascio e i dettagli del ballottaggio.

Calendario di rilascio : i biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Devi creare un account ufficiale del club per partecipare alla vendita dei biglietti.

: i biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Devi creare un account ufficiale del club per partecipare alla vendita dei biglietti. Abbonamento al club : diventare membro ufficiale del Bayern Monaco ti dà un accesso prioritario nella coda, migliorando significativamente le tue possibilità di assicurarti un posto all’Allianz Arena.

: diventare membro ufficiale del Bayern Monaco ti dà un accesso prioritario nella coda, migliorando significativamente le tue possibilità di assicurarti un posto all’Allianz Arena. Rivendita secondaria: se le assegnazioni dirette sono esaurite o stai prenotando un viaggio all’ultimo minuto, marketplace secondari come LiveFootballTickets offrono un’alternativa per assicurarsi posti in anticipo. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito web da cui stai acquistando

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Quanto costano i biglietti del Bayern Monaco 2026/27?

Per i tifosi che acquistano biglietti partita per partita direttamente tramite il club, i prezzi per gli adulti vanno generalmente da 15 € a oltre 120 €.

Il prezzo finale varia a seconda della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce delle partite : le sfide di alto profilo, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le notti europee della fase a eliminazione diretta, sono inserite nella fascia di prezzo più alta.

: le sfide di alto profilo, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le notti europee della fase a eliminazione diretta, sono inserite nella fascia di prezzo più alta. Agevolazioni : sono disponibili prezzi differenziati per fasce d’età, con sconti per tifosi junior, giovani e senior.

: sono disponibili prezzi differenziati per fasce d’età, con sconti per tifosi junior, giovani e senior. Prezzi del mercato secondario: sulle piattaforme secondarie come LiveFootballTickets, i prezzi dei biglietti fluttuano in base alla domanda di mercato in tempo reale, partendo in genere da circa 100 € per le normali partite di campionato.

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Storia dell’Allianz Arena

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, nota come Munich Football Arena per le competizioni UEFA, è stata inaugurata nel 2005 e ha una capienza di 70.000 posti per le partite internazionali e di 75.000 per quelle nazionali.

È il secondo stadio più grande della Germania dietro il Westfalenstadion di Dortmund.

Oltre a essere la casa del Bayern Monaco, gigante della Bundesliga tedesca, l’impianto di Monaco ha ospitato diverse partite durante la Coppa del Mondo FIFA 2006 e le finali di Euro 2024 dello scorso anno. Ha inoltre ospitato la più recente finale di UEFA Champions League a maggio, quando il PSG ha travolto l’Inter per 5-0. Anche la finale del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco si è giocata nell’impianto di Monaco.