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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco 2026/27: prossime partite, prezzo medio dei biglietti di Bundesliga e altro

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Biglietti
Bayern Monaco
Bundesliga

Ecco esattamente come puoi assicurarti i biglietti per il club di calcio tedesco di maggior successo

Per gli appassionati di calcio, assistere a una partita di Bundesliga è un’esperienza imperdibile. Il campionato tedesco è rinomato per la sua passione senza eguali e per tifoserie incredibilmente devote. L’atmosfera negli stadi tedeschi è spesso elettrica, e nessuno più dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che naturalmente è la casa del Bayern Monaco. 

Questo club ha dominato come campione di Germania per ben 35 volte e vantatalenti di livello mondiale come Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Bayern Monaco che devi conoscere, compreso quanto costano, dove puoi acquistarli e molto altro.

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Prossime partite del Bayern Monaco 2026/27

Data e ora (ora del Regno Unito)PartitaCompetizioneBiglietti
sab 10 ott, 11:00FC Augsburg vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 17 ott, 11:00Bayern Monaco vs RB LeipzigBundesligaBiglietti
20 / 21 ott, 20:00Bayern Monaco vs TBDChampions League MD3Biglietti
sab 24 ott, 11:00SC Freiburg vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 31 ott, 10:00Bayern Monaco vs Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Biglietti
3 / 4 nov, 20:00TBD vs Bayern MonacoChampions League MD4Biglietti
sab 7 nov, 10:001. FSV Mainz 05 vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 21 nov, 10:00Bayern Monaco vs 1. FC KölnBundesligaBiglietti
24 / 25 nov, 20:00Bayern Monaco vs TBDChampions League MD5Biglietti
sab 28 nov, 10:00Hamburger SV vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 5 dic, 10:00Bayern Monaco vs SC Paderborn 07BundesligaBiglietti
8 / 9 dic, 20:00TBD vs Bayern MonacoChampions League MD6Biglietti
sab 12 dic, 10:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 19 dic, 10:00Bayern Monaco vs SV Werder BremenBundesligaBiglietti
sab 9 gen, 10:00Borussia Mönchengladbach vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
mer 13 gen, 10:00Bayern Monaco vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaBiglietti
sab 16 gen, 10:00Eintracht Frankfurt vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
19 / 20 gen, 20:00Bayern Monaco vs TBDChampions League MD7Biglietti
sab 23 gen, 10:00VfB Stuttgart vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
mer 27 gen, 20:00TBD vs Bayern MonacoChampions League MD8Biglietti
sab 30 gen, 10:00Bayern Monaco vs FC Schalke 04BundesligaBiglietti
sab 6 feb, 10:00Bayern Monaco vs SV ElversbergBundesligaBiglietti
sab 13 feb, 10:001. FC Union Berlin vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
16 / 24 feb, 20:00Bayern Monaco vs TBDPlayoff di Champions LeagueBiglietti
sab 20 feb, 10:00Bayern Monaco vs FC AugsburgBundesligaBiglietti
sab 27 feb, 10:00RB Leipzig vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
mer 3 mar, 10:00Bayern Monaco vs SC FreiburgBundesligaBiglietti
sab 6 mar, 10:00Borussia Dortmund vs Bayern MonacoBundesliga (Der Klassiker)Biglietti
9 / 17 mar, 20:00Bayern Monaco vs TBDChampions League ottavi di finaleBiglietti
sab 13 mar, 10:00Bayern Monaco vs 1. FSV Mainz 05BundesligaBiglietti
sab 20 mar, 10:001. FC Köln vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 3 apr, 11:00Bayern Monaco vs Hamburger SVBundesligaBiglietti
6 / 14 apr, 20:00Bayern Monaco vs TBDChampions League quarti di finaleBiglietti
sab 10 apr, 11:00SC Paderborn 07 vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 17 apr, 11:00Bayern Monaco vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaBiglietti
sab 24 apr, 11:00SV Werder Bremen vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
27 apr / 5 mag, 20:00Bayern Monaco vs TBDChampions League semifinaliBiglietti
sab 8 mag, 11:00Bayern Monaco vs Borussia MönchengladbachBundesligaBiglietti
sab 15 mag, 11:00Bayer 04 Leverkusen vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
sab 22 mag, 14:30Bayern Monaco vs Eintracht FrankfurtBundesliga (ultima giornata)Biglietti
sab 29 mag, 20:00Bayern Monaco vs TBDFinale di Champions LeagueBiglietti

Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco 2026/27?

Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, visita il portale ufficiale dei biglietti del Bayern Monaco. Poiché le partite casalinghe fanno registrare regolarmente il tutto esaurito, è fortemente consigliato controllare spesso il portale per le date di rilascio e i dettagli del ballottaggio.

  • Calendario di rilascio: i biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Devi creare un account ufficiale del club per partecipare alla vendita dei biglietti.
  • Abbonamento al club: diventare membro ufficiale del Bayern Monaco ti dà un accesso prioritario nella coda, migliorando significativamente le tue possibilità di assicurarti un posto all’Allianz Arena.
  • Rivendita secondaria: se le assegnazioni dirette sono esaurite o stai prenotando un viaggio all’ultimo minuto, marketplace secondari come LiveFootballTickets offrono un’alternativa per assicurarsi posti in anticipo. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito web da cui stai acquistando

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Quanto costano i biglietti del Bayern Monaco 2026/27?

Per i tifosi che acquistano biglietti partita per partita direttamente tramite il club, i prezzi per gli adulti vanno generalmente da 15 € a oltre 120 €. 

Il prezzo finale varia a seconda della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce delle partite: le sfide di alto profilo, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le notti europee della fase a eliminazione diretta, sono inserite nella fascia di prezzo più alta.
  • Agevolazioni: sono disponibili prezzi differenziati per fasce d’età, con sconti per tifosi junior, giovani e senior.
  • Prezzi del mercato secondario: sulle piattaforme secondarie come LiveFootballTickets, i prezzi dei biglietti fluttuano in base alla domanda di mercato in tempo reale, partendo in genere da circa 100 € per le normali partite di campionato.

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Storia dell’Allianz Arena

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, nota come Munich Football Arena per le competizioni UEFA, è stata inaugurata nel 2005 e ha una capienza di 70.000 posti per le partite internazionali e di 75.000 per quelle nazionali. 

È il secondo stadio più grande della Germania dietro il Westfalenstadion di Dortmund.

Oltre a essere la casa del Bayern Monaco, gigante della Bundesliga tedesca, l’impianto di Monaco ha ospitato diverse partite durante la Coppa del Mondo FIFA 2006 e le finali di Euro 2024 dello scorso anno. Ha inoltre ospitato la più recente finale di UEFA Champions League a maggio, quando il PSG ha travolto l’Inter per 5-0. Anche la finale del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco si è giocata nell’impianto di Monaco.

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