Per gli appassionati di calcio, assistere a una partita di Bundesliga è un’esperienza imperdibile. Il campionato tedesco è rinomato per la sua passione senza eguali e per tifoserie incredibilmente devote. L’atmosfera negli stadi tedeschi è spesso elettrica, e nessuno più dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che naturalmente è la casa del Bayern Monaco.
Questo club ha dominato come campione di Germania per ben 35 volte e vantatalenti di livello mondiale come Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Bayern Monaco che devi conoscere, compreso quanto costano, dove puoi acquistarli e molto altro.
Prossime partite del Bayern Monaco 2026/27
|Data e ora (ora del Regno Unito)
|Partita
|Competizione
|Biglietti
|sab 10 ott, 11:00
|FC Augsburg vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 17 ott, 11:00
|Bayern Monaco vs RB Leipzig
|Bundesliga
|Biglietti
|20 / 21 ott, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Champions League MD3
|Biglietti
|sab 24 ott, 11:00
|SC Freiburg vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 31 ott, 10:00
|Bayern Monaco vs Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biglietti
|3 / 4 nov, 20:00
|TBD vs Bayern Monaco
|Champions League MD4
|Biglietti
|sab 7 nov, 10:00
|1. FSV Mainz 05 vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 21 nov, 10:00
|Bayern Monaco vs 1. FC Köln
|Bundesliga
|Biglietti
|24 / 25 nov, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Champions League MD5
|Biglietti
|sab 28 nov, 10:00
|Hamburger SV vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 5 dic, 10:00
|Bayern Monaco vs SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Biglietti
|8 / 9 dic, 20:00
|TBD vs Bayern Monaco
|Champions League MD6
|Biglietti
|sab 12 dic, 10:00
|TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 19 dic, 10:00
|Bayern Monaco vs SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 9 gen, 10:00
|Borussia Mönchengladbach vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|mer 13 gen, 10:00
|Bayern Monaco vs Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 16 gen, 10:00
|Eintracht Frankfurt vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|19 / 20 gen, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Champions League MD7
|Biglietti
|sab 23 gen, 10:00
|VfB Stuttgart vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|mer 27 gen, 20:00
|TBD vs Bayern Monaco
|Champions League MD8
|Biglietti
|sab 30 gen, 10:00
|Bayern Monaco vs FC Schalke 04
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 6 feb, 10:00
|Bayern Monaco vs SV Elversberg
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 13 feb, 10:00
|1. FC Union Berlin vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|16 / 24 feb, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Playoff di Champions League
|Biglietti
|sab 20 feb, 10:00
|Bayern Monaco vs FC Augsburg
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 27 feb, 10:00
|RB Leipzig vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|mer 3 mar, 10:00
|Bayern Monaco vs SC Freiburg
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 6 mar, 10:00
|Borussia Dortmund vs Bayern Monaco
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biglietti
|9 / 17 mar, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Champions League ottavi di finale
|Biglietti
|sab 13 mar, 10:00
|Bayern Monaco vs 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 20 mar, 10:00
|1. FC Köln vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 3 apr, 11:00
|Bayern Monaco vs Hamburger SV
|Bundesliga
|Biglietti
|6 / 14 apr, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Champions League quarti di finale
|Biglietti
|sab 10 apr, 11:00
|SC Paderborn 07 vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 17 apr, 11:00
|Bayern Monaco vs TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 24 apr, 11:00
|SV Werder Bremen vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|27 apr / 5 mag, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Champions League semifinali
|Biglietti
|sab 8 mag, 11:00
|Bayern Monaco vs Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 15 mag, 11:00
|Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|sab 22 mag, 14:30
|Bayern Monaco vs Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (ultima giornata)
|Biglietti
|sab 29 mag, 20:00
|Bayern Monaco vs TBD
|Finale di Champions League
|Biglietti
Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco 2026/27?
Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, visita il portale ufficiale dei biglietti del Bayern Monaco. Poiché le partite casalinghe fanno registrare regolarmente il tutto esaurito, è fortemente consigliato controllare spesso il portale per le date di rilascio e i dettagli del ballottaggio.
- Calendario di rilascio: i biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Devi creare un account ufficiale del club per partecipare alla vendita dei biglietti.
- Abbonamento al club: diventare membro ufficiale del Bayern Monaco ti dà un accesso prioritario nella coda, migliorando significativamente le tue possibilità di assicurarti un posto all’Allianz Arena.
- Rivendita secondaria: se le assegnazioni dirette sono esaurite o stai prenotando un viaggio all’ultimo minuto, marketplace secondari come LiveFootballTickets offrono un’alternativa per assicurarsi posti in anticipo. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito web da cui stai acquistando
Quanto costano i biglietti del Bayern Monaco 2026/27?
Per i tifosi che acquistano biglietti partita per partita direttamente tramite il club, i prezzi per gli adulti vanno generalmente da 15 € a oltre 120 €.
Il prezzo finale varia a seconda della posizione del posto e della categoria della partita:
- Fasce delle partite: le sfide di alto profilo, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le notti europee della fase a eliminazione diretta, sono inserite nella fascia di prezzo più alta.
- Agevolazioni: sono disponibili prezzi differenziati per fasce d’età, con sconti per tifosi junior, giovani e senior.
- Prezzi del mercato secondario: sulle piattaforme secondarie come LiveFootballTickets, i prezzi dei biglietti fluttuano in base alla domanda di mercato in tempo reale, partendo in genere da circa 100 € per le normali partite di campionato.
Storia dell’Allianz Arena
L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, nota come Munich Football Arena per le competizioni UEFA, è stata inaugurata nel 2005 e ha una capienza di 70.000 posti per le partite internazionali e di 75.000 per quelle nazionali.
È il secondo stadio più grande della Germania dietro il Westfalenstadion di Dortmund.
Oltre a essere la casa del Bayern Monaco, gigante della Bundesliga tedesca, l’impianto di Monaco ha ospitato diverse partite durante la Coppa del Mondo FIFA 2006 e le finali di Euro 2024 dello scorso anno. Ha inoltre ospitato la più recente finale di UEFA Champions League a maggio, quando il PSG ha travolto l’Inter per 5-0. Anche la finale del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco si è giocata nell’impianto di Monaco.