Bisogna tornare alla stagione 2020/21 di Scottish Premiership per ritrovare l’ultima volta in cui i Rangers FC si sono laureati campioni di campionato.

Tuttavia, con l’allenatore Philippe Clement alla guida dei Gers, la sponda blu di Glasgow spera che la stagione 2026/27 possa essere trionfale.

Ma come si possono acquistare i biglietti dei Rangers per questa stagione, mentre il club cerca di strappare lo scettro della Scottish Premiership ai rivali storici del Celtic?

Lascia che GOAL ti mostri quali opzioni hai per vedere i Rangers dal vivo durante la stagione 2026/27.

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Prossime partite e biglietti dei Rangers 2026/27

Di seguito puoi trovare le prossime partite casalinghe dei Rangers per la stagione 2025/26:

Come acquistare i biglietti dei Rangers 2026/27?

La posizione dei Rangers come una delle due forze dominanti del calcio scozzese genera un’enorme domanda a livello globale. I biglietti per le partite a Ibrox vanno spesso esauriti sia per le normali gare di campionato sia per le sfide a eliminazione diretta di coppa.

Il canale principale per acquistare i biglietti standard è direttamente attraverso il portale ufficiale dei Rangers (tickets.rangers.co.uk).

In genere i biglietti vengono assegnati in tre fasi distinte:

Abbonati (rinnovi prioritari e pacchetti aggiuntivi per l’Europa) Membri MyGers (classificati per fasce di punti fedeltà) Vendita generale (offerta pubblicamente solo se le quote destinate ai membri restano non assegnate)

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per le date di uscita.

Se le quote generali vanno esaurite, i mercati secondari offrono opzioni alternative di rivendita tra tifosi. Assicurati di controllare bene i termini e condizioni del sito da cui stai acquistando.

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Quando si giocano Rangers-Celtic?

Se vuoi vedere affrontarsi i due club dell’Old Firm, potrebbe essere difficile riuscire a trovare i biglietti per Rangers-Celtic. Con una rivalità che risale fino al 1888, questa è una sfida intensissima e ricca di storia. Qui sotto c’è tutto quello che devi sapere.

Data e ora Partita Luogo Biglietti dom 20 set 2026, 12:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Acquista i biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Acquista i biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Acquista i biglietti maggio 2027 (da definire) Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Acquista i biglietti

Come ottenere gli abbonamenti dei Rangers?

Un abbonamento è l’unico modo per garantirsi un posto riservato per tutte le 19 partite casalinghe di campionato a Ibrox durante la stagione 2026/27.

Gli abbonamenti per adulti per questa stagione partono da circa £480+, con sconti per senior e junior.

Con oltre 45.000 abbonati e tassi di rinnovo che superano costantemente il 98%, i nuovi abbonamenti sono estremamente difficili da ottenere. Per entrare nella lista d’attesa ufficiale, i tifosi devono avere una MyGers Membership attiva.

Dove alloggiare nei dintorni di Ibrox Stadium?

Se stai viaggiando a Glasgow per vedere una partita dei Rangers a Ibrox, puoi dare un’occhiata alle strutture dove alloggiare vicino allo stadio. La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile nelle immediate vicinanze dell’impianto, anche se il sistema di trasporto pubblico della città offre opzioni semplici per spostarsi anche da zone più lontane.

Storia di Ibrox Stadium

Ibrox Stadium si trova sulla sponda sud del fiume Clyde, nella zona di Ibrox a Glasgow, in Scozia. L’impianto aprì come Ibrox Park nel 1899 ed è da allora la casa dei Rangers, pur avendo naturalmente subito una lunga serie di ristrutturazioni nel corso di quel periodo. Ibrox è il terzo stadio di calcio più grande della Scozia, il 15° nel Regno Unito, dopo Celtic Park e Hampden Park, con una capienza interamente a posti a sedere di poco superiore ai 50.000 spettatori.

Il terreno di gioco di Ibrox è circondato da quattro tribune coperte interamente con posti a sedere, ufficialmente note come Bill Struth Main Stand (sud), Broomloan Road Stand (ovest), Sandy Jardine Stand (nord) e Copland Road Stand (est). Ogni tribuna ha due livelli, ad eccezione della Bill Struth Main Stand, che ne ha tre da quando nel 1991 è stato aggiunto il Club Deck.

Oltre ad aver ospitato in numerose occasioni le partite internazionali della Scozia, Ibrox è stato anche sede di una moltitudine di eventi non sportivi, con artisti come Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John e Bon Jovi che vi hanno tenuto concerti.