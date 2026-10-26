Vedere dal vivo Lamine Yamal, Raphinha e Pedri allo Spotify Camp Nou è un’esperienza indimenticabile, da fare almeno una volta nella vita. Scegliere un pacchetto premium con biglietto e hotel rende il viaggio ancora più speciale e ti assicura un posto allo stadio senza dover partecipare a un sorteggio.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni su come acquistare un pacchetto hospitality per le partite del Barcellona, con opzioni che includono posti VIP con sedute imbottite, servizio di ristorazione in lounge esclusive e alloggio nel centro di Barcellona. Ecco cosa devi sapere per andare al Camp Nou.

Dove acquistare biglietti premium e pacchetti hospitality per il Barcellona?

Biglietti hospitality per il Barcellona su Seat Unique

Biglietti e viaggi per il Barcellona su SportsBreaks

Cosa include un biglietto hospitality per il Barcellona?

A seconda del pacchetto scelto, come Players Zone, VIP Balcony o Panoramic Lounge, in genere i tifosi possono aspettarsi:

Posti premium: sedute imbottite con una visuale impareggiabile e più spazio per le gambe, solitamente situate negli anelli inferiori vicino alla linea di metà campo o in settori esclusivi in balconata con vista panoramica.

Accesso a lounge esclusive: ingresso alle lounge VIP riservate fino a due ore prima del calcio d’inizio, durante l’intervallo e fino a un’ora dopo la partita.

Ristorazione gourmet: cucina catalana e internazionale di alto livello, servita con buffet premium o pasti al tavolo, spesso curati da chef locali premiati con stelle Michelin.

Bar incluso: birra, vini spagnoli di pregio, cava e bevande analcoliche senza limiti per tutta la permanenza nella lounge.

Servizi aggiuntivi: assistenza di personale VIP, programmi ufficiali della partita, ingressi dedicati allo stadio con accesso rapido e, in alcuni casi, spettacoli dal vivo prima della gara o apparizioni di leggende del club.

Come acquistare pacchetti hospitality, biglietti premium e pacchetti VIP per il Barcellona?

Direttamente tramite l’FC Barcelona: il club vende i pacchetti VIP standard direttamente sul proprio sito ufficiale. Di solito sono disponibili con molto più anticipo rispetto ai biglietti ordinari, il che li rende un’ottima scelta per chi arriva dall’estero e deve definire i propri piani mesi prima. Partner hospitality ufficiali: l’FC Barcelona collabora con agenzie autorizzate specializzate in viaggi di lusso e biglietteria, che abbinano i biglietti VIP a soggiorni in hotel di lusso in città: una soluzione ideale per un weekend senza complicazioni. Piattaforme di rivendita affidabili: per le partite più importanti con i biglietti esauriti, come El Clásico o un quarto di finale di Champions League, i posti VIP ufficiali vanno esauriti immediatamente. Le piattaforme di rivendita possono offrire un’ultima possibilità di trovare biglietti e alcune propongono anche opzioni hospitality.

Quanto costano i pacchetti hospitality e i biglietti premium per il Barcellona?

Dato che il prezzo comprende cibo di alta qualità, bar con consumazioni incluse e i posti migliori in uno stadio da 105.000 spettatori, i costi sono naturalmente più alti rispetto ai biglietti ordinari:

Partite ordinarie della Liga e primi turni di coppa: i biglietti VIP di fascia base, che spesso includono l’accesso alla lounge e servizi hospitality standard, partono da 250 € a 450 € a persona.

Partite di cartello della Liga: contro avversarie più impegnative, per esempio l’Atletico Madrid, o nei derby regionali, i prezzi vanno da 450 € a 850 € .

El Clásico e fase a eliminazione diretta della Champions League: il vertice del calcio europeo. I pacchetti VIP per queste partite di massimo livello, molto richieste, costano generalmente da 900 € a oltre 2.500 € , soprattutto se si prenota un palco privato o l’esclusivissima Honorary Lounge.

Posso acquistare un biglietto premium per il Barcellona anche per una sola partita?

Sebbene alcuni palchi aziendali vengano venduti su base stagionale, centinaia di biglietti per le lounge VIP sono messi in vendita partita per partita, sia per i turisti sia per i residenti.