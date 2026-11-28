Chiudendo al terzo posto in Serie A nella stagione 2025/26, la Roma ha ottenuto il suo miglior piazzamento in campionato degli ultimi otto anni. Nei prossimi mesi cercherà di proseguire la sua crescita sia in Italia sia in Europa.

Puoi vedere la Roma dal vivo prenotando oggi i biglietti per le sue partite.

Sotto la guida di Rudi Garcia e Luciano Spalletti, la Roma si è classificata seconda in Serie A tre volte negli anni 2010 (2013-14, 2014-15 e 2016-17). Dopo un'ottima prima stagione in panchina, i tifosi dell'Olimpico sperano ora che Gian Piero Gasperini continui a ottenere grandi risultati.

La Roma ha chiuso la scorsa stagione con cinque vittorie consecutive in campionato, tra cui il successo per 2-0 nel Derby della Capitale contro la Lazio. In questa stagione ha ripreso da dove aveva lasciato, inanellando una lunga serie di risultati utili in Serie A.

Si prospetta una stagione da non perdere per la Roma. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti delle sue partite: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite della Roma

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio Dom 29 novembre (18:00) Serie A: Roma-Monza Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Ven 4 dicembre (20:45) Serie A: Bologna-Roma Biglietti Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) Mar 8 dicembre (21:00) Champions League: Roma-Sporting CP Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Dom 13 dicembre (12:30) Serie A: Lazio-Roma Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sab 19 dicembre (20:45) Serie A: Roma-Juventus Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sab 2 gennaio (18:00) Serie A: Roma-Frosinone Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Mar 5 gennaio (18:30) Serie A: Venezia-Roma Biglietti Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) Sab 9 gennaio (18:00) Serie A: Roma-Milan Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Mar 12 gennaio (21:00) Coppa Italia: Roma-Hellas Verona Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Dom 17 gennaio (orario da confermare) Serie A: Atalanta-Roma Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Mar 19 gennaio (22:00) Champions League: AEK Atene-Roma Biglietti OPAP Arena (Atene) Dom 24 gennaio (orario da confermare) Serie A: Roma-Udinese Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Mer 27 gennaio (21:00) Champions League: Roma-Lille Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Dom 31 gennaio (orario da confermare) Serie A: Monza-Roma Biglietti Stadio Brianteo (Monza)

Come acquistare i biglietti della Roma

I biglietti ufficiali per le partite della Roma si possono acquistare online attraverso il portale biglietteria del club oppure, nei giorni di gara, presso la biglietteria dedicata dello Stadio Olimpico. Per acquistare sul portale ufficiale biglietti per singole partite o abbonamenti per le gare casalinghe della Roma all'Olimpico è obbligatorio avere un «MyASR Account» gratuito.

I biglietti vengono generalmente messi in vendita 2-4 settimane prima della partita (circa 3-4 settimane prima per le normali gare di Serie A).

Finestre di prelazione: la vendita avviene in più fasi, non tutte insieme:

Fase 1 : chi ha un abbonamento PLUS o CLASSIC EXTRA ha accesso per primo e può acquistare biglietti aggiuntivi a prezzo scontato.

: chi ha un abbonamento PLUS o CLASSIC EXTRA ha accesso per primo e può acquistare biglietti aggiuntivi a prezzo scontato. Fase 2 : titolari della AS Roma Card e iscritti a MyASR con acquisti precedenti.

: titolari della AS Roma Card e iscritti a MyASR con acquisti precedenti. Fase 3: la vendita libera si apre a tutti i titolari di un account MyASR.

Per le partite più richieste, come il Derby della Capitale contro la Lazio, gli incontri con Juventus, Inter e Milan o le sfide europee, i biglietti possono esaurirsi rapidamente già durante le fasi di prelazione e di vendita agli abbonati. Per questo può essere necessario acquistarli non appena si apre la vendita.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite della Roma sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile anche per acquistare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti della Roma?

I biglietti ufficiali per le partite della Roma allo Stadio Olimpico costano generalmente da 20 € a oltre 125 €, a seconda dell'avversario e della categoria dell'incontro. Le partite più richieste, come il Derby della Capitale o le grandi sfide europee, costano molto di più sul mercato secondario o nelle fasce di prezzo più alte.

Lo Stadio Olimpico è suddiviso in diversi settori principali:

Curva Sud : il cuore storico del tifo più acceso della Roma e degli ultras. I prezzi sono generalmente più bassi e l'atmosfera è intensa, ma la richiesta è altissima e la disponibilità nella vendita libera è limitata.

: il cuore storico del tifo più acceso della Roma e degli ultras. I prezzi sono generalmente più bassi e l'atmosfera è intensa, ma la richiesta è altissima e la disponibilità nella vendita libera è limitata. Curva Nord : solitamente riservata ai tifosi ospiti o ad altri spettatori, a seconda dell'organizzazione della partita.

: solitamente riservata ai tifosi ospiti o ad altri spettatori, a seconda dell'organizzazione della partita. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : situati accanto alle curve, offrono una visuale laterale del campo dal livello inferiore, con prezzi intermedi.

: situati accanto alle curve, offrono una visuale laterale del campo dal livello inferiore, con prezzi intermedi. Tribuna Tevere : la tribuna principale lungo il lato del campo, suddivisa in anello superiore, anello inferiore e parterre. Comprende aree con tariffe dedicate, tra cui il Settore Famiglia (per adulti con bambini sotto i 14 anni), posti riservati alle donne e posti per gli over 65.

: la tribuna principale lungo il lato del campo, suddivisa in anello superiore, anello inferiore e parterre. Comprende aree con tariffe dedicate, tra cui il Settore Famiglia (per adulti con bambini sotto i 14 anni), posti riservati alle donne e posti per gli over 65. Tribuna Monte Mario: la tribuna laterale più prestigiosa, con posti di fascia alta, visuale centrale e vicinanza alle aree hospitality e VIP.

Per informazioni aggiuntive e per verificare la disponibilità attuale, consulta il portale ufficiale del club o i siti di rivendita secondaria come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Stadio Olimpico

Lo Stadio Olimpico di Roma è uno degli impianti sportivi più ricchi di storia e atmosfera al mondo. Con oltre 70.000 posti, è la struttura sportiva più grande della capitale e la casa delle rivali cittadine di Serie A, Roma e Lazio. Ospita anche partite delle nazionali italiane di calcio e rugby a 15.

Sebbene lo stadio sia stato inaugurato negli anni Trenta, fu ribattezzato Stadio Olimpico dopo che Roma si aggiudicò l'organizzazione della 17ª edizione delle Olimpiadi estive. Fu ristrutturato dotando tutti i posti di sedute per ospitare le cerimonie di apertura e chiusura e le gare di atletica leggera.

Per ospitare i Mondiali di calcio del 1990, lo stadio fu quasi completamente demolito e ricostruito in cemento. L'intervento aggiunse la sua ormai celebre copertura ovale in teflon e fibra di vetro.

I momenti indimenticabili allo Stadio Olimpico

Finale degli Europei UEFA 1968 : dopo l'iniziale pareggio per 1-1 contro la Jugoslavia, l'Italia vinse la ripetizione della finale per 2-0 all'Olimpico, conquistando il suo primo titolo europeo.

: dopo l'iniziale pareggio per 1-1 contro la Jugoslavia, l'Italia vinse la ripetizione della finale per 2-0 all'Olimpico, conquistando il suo primo titolo europeo. Finale dei Mondiali di calcio 1990 : la Germania Ovest batté per 1-0 l'Argentina di Diego Maradona grazie a un rigore segnato nel finale da Andreas Brehme, conquistando il titolo mondiale in quello che fu il momento di maggiore rilievo internazionale dello stadio.

: la Germania Ovest batté per 1-0 l'Argentina di Diego Maradona grazie a un rigore segnato nel finale da Andreas Brehme, conquistando il titolo mondiale in quello che fu il momento di maggiore rilievo internazionale dello stadio. Il «miracolo della Roma» (2018) : dopo aver perso 4-1 contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma compì una straordinaria rimonta vincendo 3-0 il ritorno all'Olimpico e passando il turno grazie ai goal segnati in trasferta.

: dopo aver perso 4-1 contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma compì una straordinaria rimonta vincendo 3-0 il ritorno all'Olimpico e passando il turno grazie ai goal segnati in trasferta. Sei Nazioni di rugby: dal 2012 lo stadio è la roccaforte in cui la nazionale italiana di rugby si è fatta conoscere dal mondo, ottenendo celebri vittorie storiche nel Sei Nazioni contro grandi avversarie come la Francia.

L'addio di Francesco Totti (2017): uno dei giorni più emozionanti della storia del calcio fu quello in cui il capitano di una vita della Roma giocò la sua ultima partita, facendo piangere decine di migliaia di tifosi in Curva Sud.

Record e statistiche della Roma

L'AS Roma (Associazione Sportiva Roma) è uno dei club calcistici più storici e culturalmente significativi d'Italia. Fondata nel 1927 attraverso una fusione concepita per dare alla città un club capace di sfidare le grandi squadre dominanti del Nord, la Roma ha costruito un'identità profondamente legata alla storia e all'orgoglio della capitale italiana.

I principali trofei del club

Pur avendo vinto meno campionati delle rivali del Nord, la Roma vanta trofei di grande prestigio sia in Italia sia in Europa.

Serie A : 3 titoli (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 titoli (1941-42, 1982-83, 2000-01) Coppa Italia : 9 titoli (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 titoli (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) Supercoppa Italiana : 2 titoli (2001, 2007)

: 2 titoli (2001, 2007) UEFA Europa Conference League: 1 titolo (2021-22)

I record individuali dei giocatori

Più presenze: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Più goal: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Nata da una fusione

Il club nacque dalla fusione di tre società sportive romane: Roman FC, Alba-Audace e Fortitudo-Pro Roma. La fusione fu organizzata per creare una grande squadra unitaria nel Sud Italia, ma la Lazio, com'è noto, rifiutò di aderire.

La lupa capitolina

Il celebre stemma del club raffigura una lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo. L'immagine richiama direttamente l'antico mito della fondazione di Roma.

L'«ottavo re di Roma»

Francesco Totti rifiutò offerte enormi da grandi club europei, soprattutto dal Real Madrid, per restare per tutti i 25 anni della sua carriera nella squadra per cui tifava fin da bambino. È tuttora universalmente venerato come il simbolico «ottavo re di Roma».