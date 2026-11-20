La Roma ha ottenuto il suo miglior piazzamento in campionato delle ultime otto stagioni chiudendo al terzo posto la Serie A 2025/26. Nei prossimi mesi cercherà di proseguire sulla stessa strada, sia in Italia sia in Europa.

Puoi vedere la Roma dal vivo acquistando oggi i biglietti per le sue partite.

Sotto la guida di Rudi Garcia e Luciano Spalletti, la Roma è arrivata seconda in Serie A tre volte negli anni 2010 (2013-14, 2014-15 e 2016-17). I tifosi dell’Olimpico sperano ora che Gian Piero Gasperini continui a lasciare il segno in panchina dopo un’ottima prima stagione alla guida della squadra.

La Roma ha chiuso la scorsa stagione con cinque vittorie consecutive in campionato, compreso il 2-0 nel Derby della Capitale contro la Lazio, e ha ripreso da dove aveva lasciato, inanellando una lunga serie di risultati utili in Serie A.

Si preannuncia una stagione da non perdere per i giallorossi. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite della Roma: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite della Roma

Data e ora (locale) Partita Biglietti Stadio Sab 21 novembre (18:00) Serie A: Parma-Roma Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Mer 25 novembre (21:00) Champions League: Paris Saint-Germain-Roma Biglietti Parco dei Principi (Parigi) Dom 29 novembre (18:00) Serie A: Roma-Monza Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Ven 4 dicembre (20:45) Serie A: Bologna-Roma Biglietti Stadio Renato Dall’Ara (Bologna) Mar 8 dicembre (21:00) Champions League: Roma-Sporting CP Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Dom 13 dicembre (12:30) Serie A: Lazio-Roma Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sab 19 dicembre (20:45) Serie A: Roma-Juventus Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sab 2 gennaio (18:00) Serie A: Roma-Frosinone Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Mar 5 gennaio (18:30) Serie A: Venezia-Roma Biglietti Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) Sab 9 gennaio (18:00) Serie A: Roma-Milan Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Mar 12 gennaio (21:00) Coppa Italia: Roma-Hellas Verona Biglietti Stadio Olimpico (Roma)

Come acquistare i biglietti della Roma

I biglietti ufficiali per le partite della Roma si possono acquistare online sul portale ufficiale del club oppure, nei giorni delle partite, presso la biglietteria dello Stadio Olimpico. Per acquistare biglietti per singole partite o abbonamenti alle gare casalinghe della Roma all’Olimpico tramite il portale ufficiale del club è obbligatorio avere un «MyASR Account», gratuito.

Di norma, la vendita dei biglietti inizia da 2 a 4 settimane prima della partita (circa 3-4 settimane prima per le normali gare di Serie A).

Finestre di prelazione: la vendita si svolge in più fasi, anziché aprirsi a tutti contemporaneamente:

Fase 1 : chi ha un abbonamento PLUS o CLASSIC EXTRA accede per primo alla vendita e può acquistare biglietti aggiuntivi a prezzo scontato.

: chi ha un abbonamento PLUS o CLASSIC EXTRA accede per primo alla vendita e può acquistare biglietti aggiuntivi a prezzo scontato. Fase 2 : titolari di AS Roma Card / iscritti a MyASR con precedenti acquisti.

: titolari di AS Roma Card / iscritti a MyASR con precedenti acquisti. Fase 3: la vendita libera apre a tutti i titolari di un account MyASR.

Per le partite più richieste, come il Derby della Capitale contro la Lazio, quelle contro Juventus, Inter e Milan o le sfide europee, i biglietti possono esaurirsi rapidamente durante le fasi riservate e quelle per gli abbonati: potrebbe essere necessario acquistarli non appena apre la vendita.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite della Roma sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile a chi spera di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti della Roma?

I biglietti ufficiali per le partite della Roma allo Stadio Olimpico costano generalmente da 20 € a oltre 125 €, a seconda dell’avversario e della categoria dell’incontro. Le partite più richieste, come il Derby della Capitale o le grandi sfide europee, hanno prezzi sensibilmente più alti sul mercato secondario o nelle fasce di prezzo superiori.

Lo Stadio Olimpico è suddiviso in diversi settori principali:

Curva Sud : il cuore storico del tifo più appassionato e degli ultras della Roma. I prezzi sono generalmente più bassi e l’atmosfera è coinvolgente, ma la domanda è altissima e la disponibilità nella vendita libera è limitata.

: il cuore storico del tifo più appassionato e degli ultras della Roma. I prezzi sono generalmente più bassi e l’atmosfera è coinvolgente, ma la domanda è altissima e la disponibilità nella vendita libera è limitata. Curva Nord : di solito destinata ai tifosi ospiti o ad altri spettatori, a seconda dell’organizzazione della partita.

: di solito destinata ai tifosi ospiti o ad altri spettatori, a seconda dell’organizzazione della partita. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : situati accanto alle curve, offrono una visuale laterale del campo dai settori più bassi, con prezzi intermedi.

: situati accanto alle curve, offrono una visuale laterale del campo dai settori più bassi, con prezzi intermedi. Tribuna Tevere : la tribuna principale lungo il lato del campo, suddivisa in anello superiore, anello inferiore e parterre. Comprende aree con prezzi dedicati, come il Settore Famiglia (per adulti con bambini sotto i 14 anni), posti riservati alle donne e agli over 65.

: la tribuna principale lungo il lato del campo, suddivisa in anello superiore, anello inferiore e parterre. Comprende aree con prezzi dedicati, come il Settore Famiglia (per adulti con bambini sotto i 14 anni), posti riservati alle donne e agli over 65. Tribuna Monte Mario: la tribuna laterale più prestigiosa, con posti di fascia alta, visuale centrale e vicinanza alle aree hospitality e VIP.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stadio Olimpico

Lo Stadio Olimpico di Roma è uno degli impianti sportivi più storici e suggestivi al mondo. Con oltre 70.000 posti, è il più grande impianto sportivo della capitale italiana ed è la casa di due accese rivali cittadine di Serie A, la Roma e la Lazio. Ospita anche partite delle nazionali italiane di calcio e di rugby a 15.

Sebbene lo stadio sia stato inaugurato negli anni Trenta, fu ribattezzato Stadio Olimpico dopo che Roma ottenne l’organizzazione dei XVII Giochi olimpici estivi. Venne ristrutturato e dotato interamente di posti a sedere per ospitare le cerimonie di apertura e chiusura e le gare di atletica leggera.

Per ospitare i Mondiali FIFA del 1990, lo stadio fu quasi completamente demolito e ricostruito in cemento. L’intervento aggiunse l’ormai celebre copertura ovale in teflon e fibra di vetro.

I momenti memorabili dello Stadio Olimpico

Finale degli Europei UEFA 1968 : dopo l’1-1 della prima partita contro la Jugoslavia, l’Italia vinse la ripetizione della finale per 2-0 all’Olimpico, conquistando il suo primo titolo europeo.

: dopo l’1-1 della prima partita contro la Jugoslavia, l’Italia vinse la ripetizione della finale per 2-0 all’Olimpico, conquistando il suo primo titolo europeo. Finale dei Mondiali FIFA 1990 : la Germania Ovest batté per 1-0 l’Argentina di Diego Maradona grazie a un rigore di Andreas Brehme nei minuti finali, conquistando il titolo mondiale in un momento che rese lo stadio protagonista sulla scena globale.

: la Germania Ovest batté per 1-0 l’Argentina di Diego Maradona grazie a un rigore di Andreas Brehme nei minuti finali, conquistando il titolo mondiale in un momento che rese lo stadio protagonista sulla scena globale. Il «miracolo della Roma» (2018) : dopo aver perso 4-1 l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, la Roma rimontò con uno straordinario 3-0 all’Olimpico nella gara di ritorno, passando il turno grazie ai gol in trasferta.

: dopo aver perso 4-1 l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, la Roma rimontò con uno straordinario 3-0 all’Olimpico nella gara di ritorno, passando il turno grazie ai gol in trasferta. Sei Nazioni di rugby: dal 2012 lo stadio è la fortezza in cui la nazionale italiana di rugby si è fatta conoscere al mondo, conquistando tra l’altro storiche vittorie nel Sei Nazioni contro grandi avversarie come la Francia.

L’addio di Francesco Totti (2017): uno dei giorni più emozionanti della storia del calcio, quando il capitano di una vita della Roma giocò la sua ultima partita, commuovendo fino alle lacrime decine di migliaia di tifosi in Curva Sud.

Record e statistiche della Roma

La Roma (Associazione Sportiva Roma) è uno dei club calcistici più storici e culturalmente significativi d’Italia. Fondata nel 1927 attraverso una fusione pensata per dare a Roma una squadra capace di sfidare le potenze dominanti del Nord, la società giallorossa ha costruito un’identità profondamente legata alla storia e all’orgoglio della capitale italiana.

Trofei e principali successi del club

Pur avendo vinto meno titoli di campionato delle rivali del Nord, la Roma vanta successi di grande prestigio sia in Italia sia in Europa.

Serie A : 3 titoli (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 titoli (1941-42, 1982-83, 2000-01) Coppa Italia : 9 titoli (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 titoli (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) Supercoppa Italiana : 2 titoli (2001, 2007)

: 2 titoli (2001, 2007) UEFA Europa Conference League: 1 titolo (2021-22)

I record individuali dei giocatori

Più presenze: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Più gol: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Nata da una fusione

Il club nacque dalla fusione di tre società sportive romane: Roman FC, Alba-Audace e Fortitudo-Pro Roma. L’operazione fu orchestrata per creare una squadra unita e forte nel Sud Italia, ma la Lazio, com’è noto, rifiutò di aderire.

La Lupa capitolina

Il celebre stemma del club raffigura una lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo. L’immagine richiama direttamente l’antico mito della fondazione di Roma.

L’«ottavo re di Roma»

Francesco Totti rifiutò notoriamente offerte enormi da grandi club europei, soprattutto dal Real Madrid, per restare nella squadra per cui tifava da bambino per tutta la sua carriera, durata 25 anni. È tuttora universalmente venerato come il simbolico «ottavo re di Roma».