Nel 2024 il Real Madrid ha conquistato per la 15ª volta la Champions League, contando anche la Coppa dei Campioni. Pur avendo otto titoli di vantaggio in testa all’albo d’oro della competizione, il club continua a inseguire nuovi trofei. Acquistando oggi i biglietti, puoi unirti ai tifosi del Real Madrid al Bernabéu e in trasferta.

Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League nelle ultime due stagioni, i tifosi del Real Madrid hanno assistito a sfide memorabili, tra cui le vittorie casalinghe contro Manchester City (3-0), Monaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

Nella fase campionato di questa stagione si prospettano altri incontri entusiasmanti: la squadra di José Mourinho affronterà Arsenal e LASK. Il Real Madrid tornerà inoltre a Londra per la seconda volta, dato che lo Shakhtar Donetsk lo ospiterà a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea, nella sfida del 27 gennaio.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni più aggiornate per trovare un posto alle prossime partite del Real Madrid in Champions League: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Il calendario del Real Madrid in Champions League 2026/27

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 9 dicembre (ore 20:00) Arsenal-Real Madrid Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Martedì 19 gennaio (ore 21:00) Real Madrid-LASK Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00) Shakhtar Donetsk-Real Madrid Biglietti Stamford Bridge, Londra (trasferta)

Come acquistare i biglietti del Real Madrid in Champions League

I biglietti ufficiali per le partite del Real Madrid in Champions League si possono acquistare online attraverso i canali di vendita del club, Real Madrid Tickets ed Entradas. Non vengono messi in vendita con mesi di anticipo: il club apre le vendite circa 10-12 giorni prima di ogni partita, seguendo un rigido ordine di priorità:

1. Fase 1: soci del club (Socios): hanno la prima opportunità di acquisto, di solito circa due settimane prima della partita.

2. Fase 2: iscritti al programma Madridista Premium: chi possiede la tessera accede alla successiva finestra di vendita esclusiva, di solito 7-8 giorni prima della partita.

3. Fase 3: vendita libera: gli eventuali biglietti rimasti vengono messi a disposizione di tutti circa 4-6 giorni prima della partita.

Per le partite di Champions League più richieste, i biglietti si esauriscono spesso durante le fasi riservate agli iscritti, lasciandone pochi o nessuno per la vendita libera.

Il portale ufficiale del club è il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Real Madrid. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può però valutare anche i siti di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovarne uno.

Quanto costano i biglietti del Real Madrid in Champions League?

I biglietti ufficiali a prezzo ordinario per le partite del Real Madrid in Champions League partono generalmente da 100 € per gli incontri della fase campionato. In base al settore e alla fase della competizione, i posti ordinari nelle posizioni migliori possono arrivare a 300-400 € o più. I pacchetti VIP ufficiali partono da 375 €.

Il Real Madrid suddivide le partite casalinghe in categorie distinte, che determinano i prezzi di base:

Categoria A : riservata alle partite più importanti, come il Clásico o quelle a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo nominale dei posti ordinari per questi incontri aumenta spesso del 20-50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o campionato.

: riservata alle partite più importanti, come il Clásico o quelle a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo nominale dei posti ordinari per questi incontri aumenta spesso del 20-50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o campionato. Categoria B : partite ordinarie della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Lipsia o PSV Eindhoven, e incontri di campionato nazionale di fascia più alta.

: partite ordinarie della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Lipsia o PSV Eindhoven, e incontri di campionato nazionale di fascia più alta. Sconti per gli iscritti: i soci ufficiali del club (Socios) e gli iscritti al programma Madridista Premium ricevono uno sconto del 20-30% sul prezzo nominale ordinario di vendita al pubblico acquistando direttamente dal portale ufficiale Real Madrid Tickets.

Consulta il sito ufficiale del Real Madrid per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Real Madrid in Champions League

Le partite del Real Madrid in Champions League non sono mai avare di gol: in ciascuna delle sue ultime 10 gare europee ne sono stati segnati almeno tre. Ecco i risultati del club nella Champions League del 2026: