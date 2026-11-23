Nel 2024 il Real Madrid si è laureato campione della Champions League (Coppa dei Campioni) per la 15ª volta. Il vantaggio di otto titoli in testa all’albo d’oro della competizione non ha fermato la caccia del Real Madrid ad altri trofei. Puoi unirti ai tifosi vestiti di bianco al Bernabéu e in trasferta prenotando oggi i biglietti per le partite.

Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League in ciascuna delle ultime due stagioni, i tifosi del Real Madrid hanno assistito a sfide memorabili, tra cui le vittorie casalinghe contro Manchester City (3-0), Monaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

I tifosi possono aspettarsi altre sfide emozionanti nella fase campionato di questa stagione: la squadra di José Mourinho affronterà, tra le altre, Arsenal e PSV. Il Real Madrid tornerà inoltre a Londra per la seconda volta: lo Shakhtar Donetsk lo ospiterà allo Stamford Bridge del Chelsea nella sfida del 27 gennaio.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni aggiornate per trovare un posto alle prossime partite di Champions League del Real Madrid: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le partite del Real Madrid nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 24 novembre (21:00) Real Madrid-PSV Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Martedì 19 gennaio (21:00) Real Madrid-LASK Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Shakhtar Donetsk-Real Madrid Biglietti Stamford Bridge, Londra (trasferta)

Come acquistare i biglietti per le partite del Real Madrid in Champions League

I biglietti ufficiali per le partite del Real Madrid in Champions League si possono acquistare online attraverso i canali di vendita del club, Real Madrid Tickets ed Entradas. Non vengono messi in vendita con mesi di anticipo: il club li rende disponibili per la prima volta circa 10-12 giorni prima di ciascuna partita, seguendo un rigoroso sistema di finestre di acquisto in ordine di priorità:

1. Fase 1: Soci del club (Socios): Hanno la prima opportunità di acquisto, di solito circa due settimane prima del calcio d’inizio.

2. Fase 2: iscritti Madridista Premium: I titolari della tessera hanno accesso alla successiva finestra esclusiva, di solito 7-8 giorni prima del calcio d’inizio.

3. Fase 3: pubblico generale: Gli eventuali biglietti rimasti vengono messi in vendita per il pubblico generale circa 4-6 giorni prima della partita.

Per le partite di Champions League più richieste, i biglietti si esauriscono spesso durante le fasi riservate ai soci, lasciandone pochi o nessuno per la vendita al pubblico generale.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Real Madrid, ma chi vuole assistere a una partita di Champions League può valutare anche i siti di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti del Real Madrid per la Champions League?

I biglietti ufficiali standard per le partite del Real Madrid nella fase campionato di Champions League partono generalmente da 100 €, mentre i posti standard più richiesti possono arrivare a 300-400 € o più, a seconda della posizione e della fase della competizione. I pacchetti VIP ufficiali partono da 375 €.

Il Real Madrid suddivide le partite casalinghe in categorie distinte, che determinano i prezzi di base:

Categoria A : Riservata alle sfide più importanti, come El Clásico o le gare a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo nominale dei posti standard per queste partite aumenta spesso dal 20% al 50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o campionato.

: Riservata alle sfide più importanti, come El Clásico o le gare a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo nominale dei posti standard per queste partite aumenta spesso dal 20% al 50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o campionato. Categoria B : Partite standard della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Leipzig o PSV Eindhoven, e incontri di campionato nazionale di fascia più alta.

: Partite standard della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Leipzig o PSV Eindhoven, e incontri di campionato nazionale di fascia più alta. Sconti per i soci: I soci ufficiali del club (Socios) e gli iscritti Madridista Premium ricevono uno sconto dal 20% al 30% sui prezzi nominali standard riservati al pubblico quando acquistano direttamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Real Madrid.

Consulta il sito ufficiale del Real Madrid per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Real Madrid in Champions League

Le partite del Real Madrid in Champions League non sono mai noiose: in ognuna delle ultime nove gare europee della squadra sono stati segnati almeno tre goal. Ecco il riepilogo dei risultati del Real Madrid in Champions League nel 2026: